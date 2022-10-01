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П’яні мобілізовані росіяни розбили автобус, яким їхали до військової частини. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Росіяни не зраджують народним традиціям навіть під час мобілізації: випивають, б’ються, нищать майно.
Зокрема, в мережу потрапило відео, де п'яні російські мобілізовані розбили автобус, яким їхали до військової частини, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+55 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.10.2022 13:18
+43 Urs
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+35 аспм мпри
показати весь коментар01.10.2022 13:12
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"солдаты, что-ль? на руль пьяный прыгнул ?"
треба зустріти достойно - в нуль...
От якраз..кажуть попіл Іловайська...нье - нье ..хай спочатку декілька "попілів" голодоморів! пройде..
Щьвієєто наближаєтся!)
"...- Пьяный что-ли?..."
Ні, курва, Пушкіна перечитав!