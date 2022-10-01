П’яні мобілізовані росіяни розбили автобус, яким їхали до військової частини. ВIДЕО

Росіяни не зраджують народним традиціям навіть під час мобілізації: випивають, б’ються, нищать майно.

Зокрема, в мережу потрапило відео, де п'яні російські мобілізовані розбили автобус, яким їхали до військової частини, передає Цензор.НЕТ.

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