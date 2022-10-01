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П’яні мобілізовані росіяни розбили автобус, яким їхали до військової частини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Росіяни не зраджують народним традиціям навіть під час мобілізації: випивають, б’ються, нищать майно.

Зокрема, в мережу потрапило відео, де п'яні російські мобілізовані розбили автобус, яким їхали до військової частини, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сотні росіян проводжають мобілізованих на залізничному пероні в місті Усть-Кут. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+55
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01.10.2022 13:18
+43
жаль, что им еще не выдали оружие и б\к.
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01.10.2022 13:10
+35
говорят, что Ксюшу Собчак и Лаврова хотят призвать в кавалерию.
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01.10.2022 13:12
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скрэпа .... духовная
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01.10.2022 13:05 Відповісти
для этих патронов и водки не жалеть - сами поубиваются

"солдаты, что-ль? на руль пьяный прыгнул ?"
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01.10.2022 14:41 Відповісти
пля, який мерзотний у кацапів акцент!!
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01.10.2022 18:27 Відповісти
такий,як і самі кацапи
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03.10.2022 21:44 Відповісти
А похмелье будет горькое.Истинно!
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01.10.2022 13:06 Відповісти
Гадаю його не буду. Похмілля настигне їх на фронті. А там життя для них коротке. Половина так і здохне синючими.
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01.10.2022 13:19 Відповісти
Лучше бы друг-друга покалечили - здоровее бы выросли..
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01.10.2022 13:06 Відповісти
зечня до Укаїни їде - зі статтею і без.
треба зустріти достойно - в нуль...
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01.10.2022 13:06 Відповісти
Гуляй рванина от рубля и выше.
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01.10.2022 13:08 Відповісти
алкобатальон
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01.10.2022 13:09 Відповісти
Алкоресурс їде до Херсонського бавовняного комбінату
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01.10.2022 17:01 Відповісти
Водка за рулем не только убивает, но и продлевает чмобикам жизнь!
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01.10.2022 13:09 Відповісти
про скляний хер вже шуткували?
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01.10.2022 13:09 Відповісти
Кацапи їхали , зоби не доіхати до тієї військовоі частини
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01.10.2022 13:10 Відповісти
Скоро веселощі закінчаться.І підуть чорні пакети.
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01.10.2022 13:10 Відповісти
жаль, что им еще не выдали оружие и б\к.
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01.10.2022 13:10 Відповісти
!!
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01.10.2022 13:46 Відповісти
Нефіг було водієві наливати, а так ті хто п'є на фронті це вже смертники.
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01.10.2022 13:11 Відповісти
та паннятна) от вони і останній раз собі буханули)
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01.10.2022 13:42 Відповісти
Хто ім доктор.
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01.10.2022 13:12 Відповісти
Наши не догадывается скидывать им водку с самолетов они тогда в жизни не протрезевеют.
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01.10.2022 13:12 Відповісти
Не водку, а метиловый спирт
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01.10.2022 13:57 Відповісти
говорят, что Ксюшу Собчак и Лаврова хотят призвать в кавалерию.
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01.10.2022 13:12 Відповісти
Ну да. Одного обозным мерином, другую полковой лошадью.
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01.10.2022 13:19 Відповісти
Можна і в підземну кавалерію.
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01.10.2022 15:59 Відповісти
Или скрестить их вместе и вывести нового сверх мобильного солдата руzкой армии которому не нужен транспорт для передвижения
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01.10.2022 13:34 Відповісти
А кто кем будет (кто лошадью, а кто всадником?) хотя кто лошадь, уже давно всем известно...
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01.10.2022 22:06 Відповісти
Бутылка волки против танков ВСУ не поможет.
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01.10.2022 13:17 Відповісти
Один из способов не попасть на фронт.
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01.10.2022 13:17 Відповісти
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01.10.2022 13:18 Відповісти
Русский мир, ****...Отбросы Человечества!
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01.10.2022 13:23 Відповісти
все пропьем, но флот не опозорим)
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01.10.2022 13:24 Відповісти
Уверен, что они ещё даже не начинали! Начинайте разведротами в тылу на оккупированных территориях выкладывать бутылками водки тропинки к минным полям!
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01.10.2022 13:24 Відповісти
У их скоко жигулей не выпускают.
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01.10.2022 13:25 Відповісти
Уже "фсё". Отменили "Жигули", равно как и гробовые миллионы. Теперь подыхают чисто за бредовые идеи плешивого карлика.
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01.10.2022 19:42 Відповісти
Водяри оркам не жаліти!!
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01.10.2022 13:25 Відповісти
Как я и говорил, оставляйте на пути следования орков водку. Дальше они все сделают сами.
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01.10.2022 13:31 Відповісти
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01.10.2022 13:34 Відповісти
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01.10.2022 14:44 Відповісти
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01.10.2022 15:20 Відповісти
Ярік воділа!
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01.10.2022 13:39 Відповісти
судячи з і цього..то буде трошки геноцид раісянського орко-чмоньства)))
От якраз..кажуть попіл Іловайська...нье - нье ..хай спочатку декілька "попілів" голодоморів! пройде..
Щьвієєто наближаєтся!)
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01.10.2022 13:40 Відповісти
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01.10.2022 13:41 Відповісти
косять падли )))))))))))
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01.10.2022 13:54 Відповісти
вони на ногах ледь стоять
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01.10.2022 14:01 Відповісти
мертві вже. Щосб регочуться, бухають, блюють підноги. А насправді мертві вже всі.
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01.10.2022 14:02 Відповісти
может этим типа козлам подбрасывать бочки со спиртом на передок...а?..а через пару часов брать их "тепленькими"?
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01.10.2022 14:40 Відповісти
Дане відео реально демонструє наскільки засрані голови соловїно-киселевим послідом у орків. Таке враження що ці тіла їдуть не на війну у якій вже полягла їх професійна армія, а на алко-фестиваль.
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01.10.2022 15:08 Відповісти
Жаль, HIMARS не достанет туда, жаль..
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01.10.2022 15:15 Відповісти
Третє відео:

"...- Пьяный что-ли?..."

Ні, курва, Пушкіна перечитав!
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01.10.2022 15:31 Відповісти
"Гуляй,рванина,от рубля и выше!" (с) Поки ще живі....
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01.10.2022 16:48 Відповісти
Да нет, они уже мертвы, только об этом не знают (с)
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02.10.2022 04:42 Відповісти
...пили били, колбасили--- морду в жопу превратили--- потому что пьяные мы были... . Старая песенка по тем местам.
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01.10.2022 16:56 Відповісти
***... які упорті...за що вони воюють???
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01.10.2022 19:07 Відповісти
Нет чтобы полбутылки водки разлить на мотор и поджечь ...
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01.10.2022 20:44 Відповісти
Водку поджечь?
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02.10.2022 00:07 Відповісти
свинособака - https://www.youtube.com/watch?v=05JtLdRRhwk
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01.10.2022 20:52 Відповісти
кацапське стадо чурбанів
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01.10.2022 20:56 Відповісти
Надо просто их всех мочить.
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01.10.2022 23:38 Відповісти
Можем повторить.... вот и повторили
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02.10.2022 12:34 Відповісти
 
 