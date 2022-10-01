На Донеччині прикордонники "затрофеїли" російські БТР та БМП. ВIДЕО

На Святогірському напрямку прикордонники "затрофеїли" дві одиниці ворожої техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.



Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Противник, поспіхом залишаючи позиції, під стрімким натиском Сил оборони України, навіть не спромігся забрати БТР-82 та БМП-2. Інженерний підрозділ прикордонників евакуював знайдену техніку", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ЗСУ разом з прикордонниками знищили три танки та 60 бійців росармії. ВIДЕО

Зазначається, що "трофеї" передадуть до одного з ремонтно-відновлювальних підприємств і вже скоро бойові машини стануть до строю українського війська