УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5218 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
7 850 11
армія РФ (13467) війна (56365) Держприкордонслужба (4335) техніка (1321) трофеї (171)

На Донеччині прикордонники "затрофеїли" російські БТР та БМП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Святогірському напрямку прикордонники "затрофеїли" дві одиниці ворожої техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

"Противник, поспіхом залишаючи позиції, під стрімким натиском Сил оборони України, навіть не спромігся забрати БТР-82 та БМП-2. Інженерний підрозділ прикордонників евакуював знайдену техніку", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ЗСУ разом з прикордонниками знищили три танки та 60 бійців росармії. ВIДЕО

Зазначається, що "трофеї" передадуть до одного з ремонтно-відновлювальних підприємств і вже скоро бойові машини стануть до строю українського війська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
не згідний з вами- це непоганий комплект запчастин.
показати весь коментар
01.10.2022 16:08
+8
В рембатах ВСУ этот"металобрухт"отрехтуют,проведут то,выкрасят и будет как новенький громить рашистов
показати весь коментар
01.10.2022 16:49
+4
Та на Ямполі та поблизу і так непоганий. Пісочок. Які там бараболі та полуниця ростуть - просто пєсня! От в Криму грунт покращити було б непогано )))
показати весь коментар
01.10.2022 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то вже не зброя - (31 секунда)- це просто металобрухт...але і він згодиться
показати весь коментар
01.10.2022 15:56 Відповісти
не згідний з вами- це непоганий комплект запчастин.
показати весь коментар
01.10.2022 16:08 Відповісти
??? С чего вы взяли? Думаете люди которые вывозят технику не разбираются. Сдается вы далеки от техники)
показати весь коментар
01.10.2022 16:14 Відповісти
В рембатах ВСУ этот"металобрухт"отрехтуют,проведут то,выкрасят и будет как новенький громить рашистов
показати весь коментар
01.10.2022 16:49 Відповісти
Наш КРАЗ легко потягнув роззуту БМП.... КРАЗ супер... Не можна давати загинути підприємству КРАЗ!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
01.10.2022 21:03 Відповісти
Однозначно, КРАЗ должен быть! Практически в каждой промышленно развитой стране есть свой "национальный" производитель грузовых автомобилей. И в 100% случаев, он также производит военные грузовики и другую спец.технику. При этом, частные производители легковых автомобилей могут находится на рынке - в глубокой жопе, но чтобы производитель грузовых автомобилей разорился - такого нигде и никогда не было. Поэтому, КРАЗ нужно перезапускать и развивать производство. Тем более, после войны будет большой спрос на такую технику.
показати весь коментар
02.10.2022 11:13 Відповісти
Нужно котловым мокшам в Лимане включить в мегафоны козацький марш, чтобы помнили с кем имеют дело.
показати весь коментар
01.10.2022 16:00 Відповісти
прикопати - і чорт з ними. весною буде грунт жирніший
показати весь коментар
01.10.2022 16:09 Відповісти
Та на Ямполі та поблизу і так непоганий. Пісочок. Які там бараболі та полуниця ростуть - просто пєсня! От в Криму грунт покращити було б непогано )))
показати весь коментар
01.10.2022 16:32 Відповісти
і на Поліссі теж пісні грунти....
показати весь коментар
02.10.2022 09:32 Відповісти
звісно не найкращі зразки ленд-лізу але нехай буде
показати весь коментар
02.10.2022 10:49 Відповісти
 
 