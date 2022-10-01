Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані незалежності в Києві відбулася акція на підтримку військовополонених.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Акцію організували родини військовополонених військової частини 3057 Нацгвардії України, що має постійну дислокацію в Маріуполі.

Вони вимагали звільнити їх рідних з полону, влаштувавши обмін "всіх на всіх".

Учасники акції звернулися до представників влади, ООН та Міжнародного комітета Червоного Хреста.

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Фото та відео Олега Богачука



























