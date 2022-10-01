УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5218 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство Війна
5 664 27
акція (1103) війна (56365) майдан (757) полон (1296) Богачук Олег (1426) полонені (1939)

Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

На Майдані незалежності в Києві відбулася акція на підтримку військовополонених.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Акцію організували родини військовополонених військової частини 3057 Нацгвардії України, що має постійну дислокацію в Маріуполі.

Вони вимагали звільнити їх рідних з полону, влаштувавши обмін "всіх на всіх".

Учасники акції звернулися до представників влади, ООН та Міжнародного комітета Червоного Хреста.

Читайте: Російського льотчика Красноярцева, який бомбив Чернігів, навесні обміняли на 5 українських пілотів, - ГУР

Фото та відео Олега Богачука

Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 01
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 02
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 03
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 04
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 05
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 06
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 07
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 08
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 09
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 10
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 11
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 12
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 13
Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення 14

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
это всё потому, что все твои родственники дома. на руку маЦквы был выбор в 2019 году.
показати весь коментар
01.10.2022 16:33
+13
А хто тоді "надавил" на Зеленського у 2020 році, який дав наказ ( згідно договору, підписаного з ху#лом в Парижі) розмінувати 20 ділянок на кордоні з Мордором? Саме народ мав тоді встановити для зє червоні лінії....але , згідно вашій логіці , народу має бути *****, що і сталось....Тому маємо біду...
показати весь коментар
01.10.2022 16:59
+12
Хорошая акция, Красный крест и ООН нужно пинать день и ночь, чтобы эти сонливые инфантильные бездельники хотя бы что-то делали. Их даже покупать и вербовать не нужно, сами по себе решили стать такими сосунками и занимать чужие должности, вместо которых могут и должны прийти дерзкие и конкретные люди, кто умеет общаться с подонками типа России и еще десятков других диктаторских стран, где все тоже самое как под копирку происходит. Боневтик пока еще на тяге работает и ему напомнить пока что не нужно, если бы так до войны работал, то мы бы не сдали Юг и уже победили, засовывая швабру путину в жопу.
показати весь коментар
01.10.2022 16:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошая акция, Красный крест и ООН нужно пинать день и ночь, чтобы эти сонливые инфантильные бездельники хотя бы что-то делали. Их даже покупать и вербовать не нужно, сами по себе решили стать такими сосунками и занимать чужие должности, вместо которых могут и должны прийти дерзкие и конкретные люди, кто умеет общаться с подонками типа России и еще десятков других диктаторских стран, где все тоже самое как под копирку происходит. Боневтик пока еще на тяге работает и ему напомнить пока что не нужно, если бы так до войны работал, то мы бы не сдали Юг и уже победили, засовывая швабру путину в жопу.
показати весь коментар
01.10.2022 16:01 Відповісти
До чого иуи Червоний Хрест і ООН? Ви пінайте тих, хто з них розмінував Чрнгар і хто їх здав в полон. ТИх, хто хамість ракет екпував російський бітум і відводив наші війська.
показати весь коментар
01.10.2022 18:24 Відповісти
Я конечно все понимаю но по моему ета акция наруку кремлю. И вышедшие на акцию получат обратный результат.
показати весь коментар
01.10.2022 16:25 Відповісти
это всё потому, что все твои родственники дома. на руку маЦквы был выбор в 2019 году.
показати весь коментар
01.10.2022 16:33 Відповісти
А хто тоді "надавил" на Зеленського у 2020 році, який дав наказ ( згідно договору, підписаного з ху#лом в Парижі) розмінувати 20 ділянок на кордоні з Мордором? Саме народ мав тоді встановити для зє червоні лінії....але , згідно вашій логіці , народу має бути *****, що і сталось....Тому маємо біду...
показати весь коментар
01.10.2022 16:59 Відповісти
Будь ласка, надайте посилання на текст договору.
показати весь коментар
01.10.2022 17:11 Відповісти
після вирів буде і иекст договору і багато чого. про що ми ще навіть не дргадуємося.
показати весь коментар
01.10.2022 18:25 Відповісти
З офіційного сайту Президента України:

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

Володимир Зеленський про річницю саміту «Нормандської четвірки» в Парижі: Україна показала всьому світу, що зацікавлена у мирі, але рух має бути двостороннім...

9 грудня 2020 року - 20:20

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pro-richnicyu-samitu-normandskoyi-chetvi-65489
показати весь коментар
01.10.2022 23:52 Відповісти
Можете ознайомитися з хронологію зустрічі по хвилинам, хто про що говорив, хто про що домовлявся

Нормандська зустріч" у ПарижіФОТО, ВІДЕО10.12.2019 06:42

На саміт у Парижі зібралися лідери "нормандської четвірки" - президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер ФРН Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін.

https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-polytics/2834087-normandska-zustric-u-parizi.html
показати весь коментар
02.10.2022 00:09 Відповісти
Тоже есть такое ощущение. Опыт показывает, что чем выше медийность военнопленных и заложников, тем сложнее их вытащить....
показати весь коментар
01.10.2022 19:56 Відповісти
та ні, практика показує, що чим тупіший керівник, тим більше ганьби і труднощів. Із прочитаних коментів сколадається таке враження, що наших 3 тисячі полонених спочатку зрадили, розмінувавши Чончар, а потім здали в полон Червоний Хрест і ООН. Та ні, це все зробили тут, наші, які в ОП, а через своїх ботів хочуть і переводять стрілки на ЧХ, ООН, спортлото, чи організацію глухих.
показати весь коментар
01.10.2022 21:05 Відповісти
Терпеть не могу маминькиных экспертов, которые точно знают что где разминировали, как надо руководить, как воевать, когда и как в плен сдаваться.
Не от большого ума это
показати весь коментар
01.10.2022 22:57 Відповісти
навпаки! будь-який розголос ДОПОМАГАЄ!
і треба кричати і волати про них, і чавити на всіх, на ті всі хрести і оони, і на ГУРи, і на всіх.
показати весь коментар
02.10.2022 01:26 Відповісти
Сейчас в Лимане наловят обменный фонд.
показати весь коментар
01.10.2022 16:54 Відповісти
Дай боже, але ***** на свої наплювати.
показати весь коментар
01.10.2022 17:09 Відповісти
ага-ага, только вот уже 800 человек с начала большой войны всё-таки обменять удалось.
Так может наплевать, но не на всех?!
показати весь коментар
01.10.2022 17:43 Відповісти
останній обмін організував презилент Туреччини і Саудити, не забувайте про це.
показати весь коментар
01.10.2022 18:27 Відповісти
пишуть, що останніх 6 людей виміняли на ОДНОГО кадирівця.
показати весь коментар
02.10.2022 01:27 Відповісти
Да все эти акции надо проводить у офисов международных организаций, а не на Майдане.
У кого требовали чтобы вернул? У путина? Да клал он на эти требования. У Зеленского?
Он что волшебник? Итак делает, что может. 215 человек обменяли недавно. Причем офицеров.
Что до рядовых, до даст бог ЗСУ щас наловят обменного фонда ценного.
показати весь коментар
01.10.2022 17:42 Відповісти
Правильно, хто такі міжнародні організації, у них є армії? Немає. Потрібно проводити біля офісу того, хто їх здав в полон, хто готувався до війни в Буковелях і Трускавцях і замість готувати укриття і часткову евакуацію всіх кликав на шашлики. Не відводьте увагу наріду в бік "міжнародних", вони ракетні програми не заморожували і не проводили політику "какая разница".
показати весь коментар
01.10.2022 18:29 Відповісти
А БУБУОЧКА БОНЕВТІЧНИЙ ЯК ГІВНА У РОТ НАБРАВ, ТИХО ЯК В ТАНЦІ.

показати весь коментар
01.10.2022 21:16 Відповісти
Цікаво, це показували по бєнямарафону?
показати весь коментар
02.10.2022 00:48 Відповісти
Вважаю, що абсолютно правильно проводити такі акції і показувати ці фото на весь світ.
Щоб міжнародні імпотенти не забували про свої обов'язки і світ знав, що наших ще багато в полоні. і щоб влада про них не забувала, хоча вони весь час повторюють, що продовжують працювати. Всі важелі треба задіювати.
показати весь коментар
02.10.2022 01:31 Відповісти
 
 