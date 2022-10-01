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Родичі полонених мітингували на Майдані за їхнє повернення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
На Майдані незалежності в Києві відбулася акція на підтримку військовополонених.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Акцію організували родини військовополонених військової частини 3057 Нацгвардії України, що має постійну дислокацію в Маріуполі.
Вони вимагали звільнити їх рідних з полону, влаштувавши обмін "всіх на всіх".
Учасники акції звернулися до представників влади, ООН та Міжнародного комітета Червоного Хреста.
Фото та відео Олега Богачука
Топ коментарі
+14 Мария Курносая f917fea4
показати весь коментар01.10.2022 16:33
+13 Нина Лабунская
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+12 Vlad Cheh
показати весь коментар01.10.2022 16:01
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https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pro-richnicyu-samitu-normandskoyi-chetvi-65489
Нормандська зустріч" у ПарижіФОТО, ВІДЕО10.12.2019 06:42
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https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-polytics/2834087-normandska-zustric-u-parizi.html
Не от большого ума это
і треба кричати і волати про них, і чавити на всіх, на ті всі хрести і оони, і на ГУРи, і на всіх.
Так может наплевать, но не на всех?!
У кого требовали чтобы вернул? У путина? Да клал он на эти требования. У Зеленского?
Он что волшебник? Итак делает, что может. 215 человек обменяли недавно. Причем офицеров.
Что до рядовых, до даст бог ЗСУ щас наловят обменного фонда ценного.
Щоб міжнародні імпотенти не забували про свої обов'язки і світ знав, що наших ще багато в полоні. і щоб влада про них не забувала, хоча вони весь час повторюють, що продовжують працювати. Всі важелі треба задіювати.