У Міноборони РФ підтвердили втечу з Лиману. ВIДЕО

Росія підтвердила втечу своїх окупаційних військ з Лиману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - сказано в повідомленні Міноборони РФ.

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