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У Міноборони РФ підтвердили втечу з Лиману. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія підтвердила втечу своїх окупаційних військ з Лиману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - сказано в повідомленні Міноборони РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ в Лимані. У місті точаться бої, - Східне угруповання військ
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Топ коментарі
+81
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01.10.2022 17:33
+79
5. Не хочу уезжать из Лимана - всё так душевно было, по-домашнему...
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01.10.2022 17:16
+74
1. Жест доброй воли...?
2. Заранее запланированный отход...?
3. Выравнивание линии фронта...?
4. Просто обосрались...?
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01.10.2022 17:12
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надо проводить заседание по исключению Лимана там?
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01.10.2022 17:54 Відповісти
Кадыров нашел виновного в сдаче Лимана и призвал использовать ядерное оружие

18:18

Сразу же после сообщения Минобороны РФ о том, что российские войска оставили Лиман, глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, обвинив его в потере города Лиман.
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01.10.2022 17:55 Відповісти
ви бачили як кадирдон плакав і молився коли пуйло виступав?
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01.10.2022 17:58 Відповісти
где ?
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01.10.2022 18:00 Відповісти
та на вчорашньому збіговиську..з пуйлом... аж очі до неба підняв
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01.10.2022 18:06 Відповісти
Не думаю, що кацапи вийшли організовано з технікою та амуніцією. Швидше за все піходралом, як ще пару днів назад писав Бутусов, кинувши награбоване, поодиночці та малими групами по лісам та кущам між боліт.
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01.10.2022 17:56 Відповісти
хочу бачити ту суку вузькоглазу, що катував украінця,- повішеним...
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01.10.2022 17:57 Відповісти
це принципово.
тока аленей не трогать - всіх інших можна....
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01.10.2022 18:02 Відповісти
без яець.
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01.10.2022 18:03 Відповісти
СБУ - здобіть і докладіть, як ви не пустозвони зелені..
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01.10.2022 18:06 Відповісти
Ага, «отвєдєни», як же!Скажіть ще «отріцатєльно наступалі»…
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01.10.2022 17:57 Відповісти
групи виїзжають за злочинцями....
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01.10.2022 17:58 Відповісти
Де коли вигідніше залишити шпаринку хай втікають, усі не втечуть, страху на своїх нагонять і наших менше втратимо.
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01.10.2022 18:01 Відповісти
Цікава географія нашої Луганської області, особливо північної частини. Кілька річок, і всі течуть з півночі на південь -- нема такої довгої, щоб текла з заходу на схід, утворюючи природний бар'єр.

1. Річка Оскіл тече через місто Куп'янськ.
2. Річка Красна тече через Сватове.
3. Річка борова -- через селище Містки
4. Айдар -- через Старобільск
5. Деркул -- через Біловодськ
6. Нарешті, Комишна-Мілова -- прямо біля державного кордону України.
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01.10.2022 18:04 Відповісти
Скільки вЯліких експерДів набігло... більшисть з ких взагалі в армії не були, не кажучи вже про офіцерське знання, але з захватом обсмоктують расєйські та наших журнашлюшок пропагандонскі фейки.

Ще раз, для особливо "просунутих" - більша частина парашистьських військ знаходилась західніше Лиману, вони вже були оточені принаймі на вчорашній вечер. Тобто ні куди вони не дінуться, є маленька ймовірність прорватися вночі не великими групами, але не усім та ймовірність дуже маленька.
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01.10.2022 18:06 Відповісти
Большинство интуитивно понимают что происходит. Если бы сейчас в котле было 5к рашистов, новости были бы совсем другие
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01.10.2022 18:22 Відповісти
Так рашисти і пробують перебити наші успіхи своєю дезою. Довіряйте офіційним джерелам.
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01.10.2022 18:30 Відповісти
Якщо б я довіряв "офіційним джерелам", то я б 24 лютого без зброї залишився. Бо "ударного угрупування з боку Білорусі не фіксується".
Ну ти і далі довіряй офіційним джерелам...
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01.10.2022 18:40 Відповісти
Хочу запропонувати маленьке виправленя "Якщоб я довіряв ТІЛЬКИ " офіційним джерелам" ..."
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01.10.2022 20:15 Відповісти
Андрей Л 1ce5b51b

Інтуативно, ще і при обмеженній інформації та не бажанню її шукати, зовсім або майже немаючих фаху, у людей розуміти дуже поганенько виходить. Тим більше та емоційність, яка присутня в коментах до цієї статті зовсім не сприяє навіть намаганням сприяти нормальному розумінню ситуації.
Вчора піздно увечері навіть по деяких ТВ каналах говорилось, що:
- в Лимані точаться невеликі локальні бої;
- більша частина парашистів відійшла на захід, але знаходиться в оточенні.
Тобто те саме, про що я і писав.

Доречі, шалена думка в голову не приходила, чому в принципі люди, особливо більшість можуть
інтуативно розуміти перебіг військової операції, самої складної діяльності людини на данний момент часу, а щось на кшталт інтуативного розуміння літакобудування чи керування АЕС
будь-якою адекватною людиною сприймається як маячня чи важке психічне захворювання?
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02.10.2022 10:43 Відповісти
Лінія фронту вже тиждень проходила по східній частині Лимана. А наступали наші на Торське і Зарічне і повного оточення не було і тому орки вислизнули і наші швидко ввійшли в Лиман.
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01.10.2022 23:07 Відповісти
Не знаю як там кацапи в Лимані... ви головне тут в коментах один одного не повбивайте
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01.10.2022 18:06 Відповісти
От чим ми і відрізняємось від орків - можемо сказати що хочемо і почути що про тебе думають інші. А у них все "одобрямс".
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01.10.2022 21:12 Відповісти
Не перебільшуйте. Вони теж може кажуть правду і сперечаються. Але тихенько, щоб ніхто не почув.
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01.10.2022 21:26 Відповісти
С каждого угла кричали что окружили группировку, там их ого-го... А на деле как всегда, наш ЗЕ балабол. Нашим ребятам удачи , и здоровья!
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01.10.2022 18:08 Відповісти
Евгений d6631630

Невже не зрозуміло, ще з 2019, до виборів, що не треба довіряти зебілам, супер популістам та пустопорожнім балаболам?

Читайте хоча б інформацію ві ГШ (а є і інщи джерела, більш оперативні), у них е свій канал в Телеграм та сторінка у FB.
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02.10.2022 10:51 Відповісти
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01.10.2022 18:09 Відповісти
А що це за "саюзниє вайска"? І чому їм дали втекти? Казали, що там як раз були вагнерівці, яких у полон взагалі то не беруть. Це що, як стрєлкова зі Словянська у 14-му відпустили?
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01.10.2022 18:25 Відповісти
"войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи" - самые выгодные и самые безопастные это за поребриком, на роССии.
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01.10.2022 18:27 Відповісти
Нє. Ну не можна ж зовсім так казати "військам РФ у Лимані пи...да".

Тому кацапи кажуть, що героїчно відступили. Патєрь нєтЪ!!!

Хоча куди вони могли відступити з повного оточення...
В Інеті повно відео розстріляних при спробі втечі кацапів.
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01.10.2022 18:56 Відповісти
А чего ж им дали сбежать?
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01.10.2022 18:39 Відповісти
Просочились через строй в том месте, где как раз тебя не хватало
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01.10.2022 18:51 Відповісти
А звідки взагалі інфа, що хтось кудись з Лиману відступив?

З заяв кацапів? 😁
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01.10.2022 18:52 Відповісти
Я тоже надеюсь, что ваньки врут (потому, собственно, и спрашиваю, может у кого есть достоверная информация).
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01.10.2022 18:58 Відповісти
Достоверная инфа от Генштаба ВСУ будет через день-два, когда наши в Лимане прочно закрепятся.

Сейчас только видосики от блогеров разной степени зелености, позитивности и дебильности оптом и в розницу.
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01.10.2022 19:34 Відповісти
шест недоброй неволи
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01.10.2022 18:51 Відповісти
Як приємно дивитися коли мертвого ваньку обьїдають голодні тварини
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01.10.2022 19:00 Відповісти
Зе выпустил .. жест доброй воли..
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01.10.2022 19:07 Відповісти
Жаль не вышло котла за наших парней в Иловайске....
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01.10.2022 19:22 Відповісти
І під Києвом...
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01.10.2022 19:25 Відповісти
Дививсь свинособачі стріми в телеграмі, дійсно багато зіпало 2 дні тому - штаби, всяке командованіє, хороша техніка. Залишили прикриття - різношерстні батальйони, мобікі, чмобікі. Так що нашим треба приготуватись - з того що втекло і залишилось будують оборону, а ще з боку Білгорода москалям йде підкріплення(телеграм А.Цаплієнка й інші). От якби пощастило це підкріплення ше на підході роздовбати. Франція обіцяє свіжі цезарі (всюди пишуть)
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01.10.2022 19:52 Відповісти
Просто получили песды
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01.10.2022 19:53 Відповісти
Спікер нашого командування сказала, що в Лимані продовжуються бої, і ця заява була оприлюднена пізніше заяви командування орків про відступ
виходить якась частина орків залишилася у місті
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01.10.2022 19:54 Відповісти
Словом: з котла вислизнули, а жалко.
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01.10.2022 19:56 Відповісти
Почитав тутешні коменти , я чесно сказати -я в **** ...Виявляється в Україні ще є повно довбой.бів , які сліпо вірять лайновкидам від кацапських 3.14здоболів , конашенковим та ін .
КОНАШЕНКОВИМ Карл .!! Єто фініш ..
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01.10.2022 20:01 Відповісти
Неправильні висновки.
Правильні висновки: люди настільки не довіряють дєрьмаку і іншим зе-гнідам, що навіть ворожа пропаганда здається їм достовірнішою.
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01.10.2022 20:42 Відповісти
Зебілам і я не довіряю ,, але довіряю нашому Генштабу , його заявам . Це не одне й те ж . .
Але довіряти лайновкидам козломордого генштабу , це взагалі - пць . ! Я навіть не знаю , якою скотиною треба бути , щоб вірити ворогу більше ніж своїм збройним силам .
Про які 92% довір' я до ЗСУ тоді нам розказують соціологи .!?
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01.10.2022 21:10 Відповісти
Я перепрошую, але ЗСУ ніяких заяв не робили. (на момент постингу цієї новини)
Бо ЗСУ, на відміну від балакучих голів, зайняті ділом.
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02.10.2022 08:38 Відповісти
Та мова не про наш Генштаб ,, це я написав так - для узагальнення думки . Мова про те - як можна так сліпо довіряти заявам кацапні .?? . Задача кацапських пропагандонів зараз полягає в тому , щоб в очах пересічного кацапа , хоч якось загладити ганебну поразку , тому вони згодовують своєму лохторату ці байки саме про - ВИХІД з оточення . Бо інакше не можуть ..! Уявляєте що буде , якщо вони зізнаються у тому що їхні війська потрапили в оточення і винувата в цьому їхня верхівка , яка кинула свої війська -в котлі , напризволяще ?? А як це вплине на мобіків , які зараз їдуть на війну , в твердій впевненості що - рудскіє сваіх нє брасают . ! У русні немає виходу , крім як цинічно брехати , і вдавати що - всьо фігня , і нічого такого з їхніми військами не трапилось , мовляв - ну чуть нє папалі в акруженіє , ну с кєм не биваєт .
Але шокує мене дещо інше , а саме - як можна так тупо не довіряти своїм військовим .? Навіть не генералам з Генштабу , а простим солдатам . Жодного підтвердження " зеленого коридору " для русні немає , ні від Генштабу , ні від звичайних воїнів на передовій ( яких вже точно не запідозриш у бажанні випустити кацапню з мішка ) , але тут , на Цензорі , всеодно волають про зраду . пц .! .
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02.10.2022 10:17 Відповісти
Все правильно Якби ЗСУ керувало зеленими дебілами, питань би не було ніяких. А так як все навпаки, і зелені дебіли керують ЗСУ, то без проблем можна повірити в те, що дєрьмак-агент кремля віддав наказ випустити орків з мішка, і ЗСУ довелося підкоритися, бо ж верховний головнокомандувач, всі діла.
Ще раз: якби запроданці і зрадники не очолювали країну, такої реакції би не було.
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02.10.2022 21:00 Відповісти
Ще раз - я ніколи не повірю в те що наші воїни , за наказом дермака , мовчки розступилися і дали кацапам - зелений коридор . Це повна дурня ,, розрахована на імбецилів .
В мене все .
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02.10.2022 21:11 Відповісти
Мовчки за наказом дєрьмака здалися в полон вже?
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02.10.2022 21:23 Відповісти
судячи по профілю ви читаете це з 2017ріку..
ну і ***** себе так насилувати?
з'їбітьсй з саіту і ваші проблеми з вами...
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01.10.2022 21:24 Відповісти
Давайте я якось буду обходитись без ваших порад ,, ок ? .
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01.10.2022 21:43 Відповісти
ok
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01.10.2022 21:44 Відповісти
Слава Україні! Хлопці мочить їх всіх, в полон не брати підарів кацапських, кормити ту підарню ще, хай би вам їжі вистачало. Ми то українці народ добрий, але кацапам тільки смерть!
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01.10.2022 20:16 Відповісти
А що це за союзниє войска?
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01.10.2022 20:17 Відповісти
Мені цікаво,коли на расєє москсвинам оголосять нове свято "День Побега"?
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01.10.2022 20:18 Відповісти
Убеждения военспецов на марафоне, шо котёл и огневое окружение - оказалось не более чем марафоном одного провласного марафона. Бравада и дальше всё.
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01.10.2022 20:24 Відповісти
Кател нє кател, акружение, клещи, клешни - головне що ініціатива в наших, ризикнули, прорахували, солдати герої не забзділи пішли вперед і звільнили українське місто. А то як було півроку - молили Бога щоб хоч втриматися там де стоїмо, щоб москальня ще не забрала української землі
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01.10.2022 20:49 Відповісти
tZEinform, 04:40, 04:45
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
**************
Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
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02.10.2022 09:22 Відповісти
Ан Мур

Соромлюся спитати, з яких пір Телеграм канал tZEinform став істиною в останній інстанції?
Навіть у більшості наших журнашлюшок вважається нормальним підтвердження інформації з 2-х незалежних джерел крім першоджерела...
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02.10.2022 11:06 Відповісти
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