За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці українського президента.
У повідомленні зазначається: "За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше.
А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське?
Український рух буде продовжуватись.
Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму.
Для України це логічно. А для ворога таких "нестиковочок" буде все більше і більше.
Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року.
Усюди буде наш прапор".
Будь ласка, зачекайте...
Ти - яскравий приклад, доречі.
второй военный переворот за 10 месяцев... рашку просють подмагти.... руцкогомиру хотять ))))
скучно живут видать....
Верховний головнокомандувач на мінімалках ***...
(наші в Лімані !!!)
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закончится полным разгромом кацапофашистских захватчиков и окончательной ликвидацией кровавой Орды.
Херсонська і Запорізька області!!