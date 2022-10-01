УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5218 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 814 34
Зеленський (17428) звернення (346) прапор (434) Лиман (197)

За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці українського президента. 

У повідомленні зазначається: "За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше.

А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Байдену за додаткові $12 мільярдів: Ця допомога важлива як ніколи

Український рух буде продовжуватись.

Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму.

Для України це логічно. А для ворога таких "нестиковочок" буде все більше і більше.

Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року.

Усюди буде наш прапор".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Всі чули, що відбувається у Лимані, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Той випадок, коли комік став лідером малоросів та колаборантів.

Ти - яскравий приклад, доречі.
показати весь коментар
01.10.2022 22:13
+21
Глава Міноборони Німеччина прибула в Україну: пообіцяла ППО найближчими днями
показати весь коментар
01.10.2022 22:02
+16
плешивый *****тся указы об исключении из состава расеи подписывать..... ))
показати весь коментар
01.10.2022 22:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завтра буде день і післязавтра теж.
показати весь коментар
01.10.2022 21:58 Відповісти
Все новости прочитал, тьфу, рассказали. Пора пилить видосы
показати весь коментар
01.10.2022 21:59 Відповісти
а шо такое? кушать спокойно не можете?? )))
показати весь коментар
01.10.2022 22:02 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2022 22:03 Відповісти
Глава Міноборони Німеччина прибула в Україну: пообіцяла ППО найближчими днями
показати весь коментар
01.10.2022 22:02 Відповісти
Тот случай когда комик от природы превратился в национального Лидера, а национальный лидер превратился в комика.
показати весь коментар
01.10.2022 22:03 Відповісти
шо ты куришь витек?
показати весь коментар
01.10.2022 22:11 Відповісти
То же самое что и гомик,ой простите комик,который превратился в......ну как покурил естественно
показати весь коментар
02.10.2022 07:46 Відповісти
Той випадок, коли комік став лідером малоросів та колаборантів.

Ти - яскравий приклад, доречі.
показати весь коментар
01.10.2022 22:13 Відповісти
шашлыков объелся...?
показати весь коментар
01.10.2022 22:27 Відповісти
Раньше у рашистов были просто поражения, , а теперь карлику придется обьяснять мокшам, почему они теряют свои расейские города и территории.
показати весь коментар
01.10.2022 22:03 Відповісти
плешивый *****тся указы об исключении из состава расеи подписывать..... ))
показати весь коментар
01.10.2022 22:06 Відповісти
а шо про Буркина-Фасо никто ничего...
второй военный переворот за 10 месяцев... рашку просють подмагти.... руцкогомиру хотять ))))
скучно живут видать....
показати весь коментар
01.10.2022 22:07 Відповісти
Вже помагатори закінчились. Давненько як...
показати весь коментар
01.10.2022 22:23 Відповісти
А ось і Відосик з центру Лиману 💛💙
показати весь коментар
01.10.2022 22:10 Відповісти
Точно на Донбасі? ЗЄ мапу України хоч раз бачив?

Верховний головнокомандувач на мінімалках ***...
показати весь коментар
01.10.2022 22:12 Відповісти
Ще один зелений малорос...
показати весь коментар
01.10.2022 23:27 Відповісти
Вова з носа видує. Зворотньою тягою.
показати весь коментар
01.10.2022 22:12 Відповісти
а чого киянин не в Київі? здоров*я не дозволяє?
показати весь коментар
01.10.2022 22:49 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
(наші в Лімані !!!)

https://t.me/uaobozrevatel/51174
показати весь коментар
01.10.2022 22:24 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2022 22:25 Відповісти
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА "УКРАИНА - ОРДА"
закончится полным разгромом кацапофашистских захватчиков и окончательной ликвидацией кровавой Орды.

показати весь коментар
01.10.2022 22:42 Відповісти
Буратина,а ты тут причем ?СЛАВА ЗСУ И НАООДУ УКРАИНЫ !
показати весь коментар
02.10.2022 07:04 Відповісти
а не пора ли дать право именно ЗАЛУЖНОМУ говорить о победах? З-А-Л-У-Ж-Н-О-М-У! разве имеет право об этом говорить сдающий свинопасам за 50 тысяч евро виллу в Италии?
показати весь коментар
02.10.2022 07:16 Відповісти
По Запорожской области вообще движения нет. (
показати весь коментар
02.10.2022 08:26 Відповісти
я смотрю футболку поменнял...наверно истлела,млять...теперь бы ещё рожу побрить...
показати весь коментар
02.10.2022 11:58 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2022 15:57 Відповісти
Особисто мені Донбас пофіг. Головне Херсон, Мелітополь, Бердянськ,ЗАЕС,
Херсонська і Запорізька області!!
показати весь коментар
02.10.2022 17:03 Відповісти
подтолстел... подтолстел.... война... но... нешановный - ХЕРСОН, МЕЛИТОПОЛЬ, НИКОПОЛЬ... ты...
показати весь коментар
02.10.2022 20:07 Відповісти
 
 