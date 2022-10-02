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Наші прикордонники - росіянам: Не віддамо вам ні метра нашої землі. Скільки б ще м’яса не прийшло в Україну - це вже нічого не змінить. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські прикордонники звернулись до частково мобілізованих осіб з РФ з порадою всіляко уникати мобілізації. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Наші прикордонники звертаються до росіян російською мовою. У підписників з України за мову оригіналу перепрошують.

У відео вони зазначають, що так звана "спеціальна воєнна операція на 3 дня" затягнулась.

"Ми не віддамо вам ні метра нашої землі. 60 тисяч ваших співвітчизників успішно удобрюють український чорнозем. Скільки б ще м'яса не прийшло в Україну - це вже нічого не змінить...З великою долею імовірності, ви повернетесь додому в чорному пакеті", - звертаються вони до росіян.

Тому прикордонники радять їм всіляко уникати мобілізації. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
І ми підтримуємо пораду прикордонників. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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02.10.2022 10:33
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.10.2022 10:36
+5
касабчики- ви там помолодше вибирайте-наші собаки не можуть їсти стару касапятину.. ну дуже вже вона смердюча
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02.10.2022 10:35
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І ми підтримуємо пораду прикордонників. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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02.10.2022 10:33 Відповісти
касабчики- ви там помолодше вибирайте-наші собаки не можуть їсти стару касапятину.. ну дуже вже вона смердюча
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02.10.2022 10:35 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.10.2022 10:36 Відповісти
пора их уже на консервы перерабатывать и на раССею в виде гум.помощи отправлять..
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02.10.2022 10:46 Відповісти
Це американське ружжо м4а1 у хлопців?
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02.10.2022 10:47 Відповісти
Цікаво чи таке *ружжо* вже є для шульги(оратор),пам*ятаю як незручно було з затвором на АК.
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02.10.2022 11:48 Відповісти
Кацапи мають запобігливо вчити українську мову. Будь які звернення до кацапів російським суржиком неприпустимі. Спробуйте звернутись до кацапа українською в ********** і ви негайно отримаєте по морді. То чому ж ми на своїй землі маємо до них взагалі звертатися? Тим більше їх свинособачою? Хочуть врятуватися? Нехай ламають щелепи тренуючись вимовляти слово "паляниця", але у нас таких слів безліч... Смерть кацапським окупантам! Шануймося!
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02.10.2022 10:59 Відповісти
Наші прикордонники взагалі "абарзєлі":
Настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Пашу Мерседеса) зловили на контрабанді.
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02.10.2022 11:20 Відповісти
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02.10.2022 11:22 Відповісти
наші Воїни найкращі - все буде Україна....гуртуємось всі разом і всі помагаєм хто чим може - Слава Україні- Героям Слава!!!)))
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02.10.2022 11:25 Відповісти
Красавчеги ...
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02.10.2022 12:31 Відповісти
Дякуємо захисникам України !🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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02.10.2022 12:55 Відповісти
Ото справжні прикордонники- стережуть кордон, а не теє, що штани прсиджує в Шегінях, Краковці, Раві, Яготині, ті капсу Зелені набивають... Отакі Українські парадокси. Якби не ті вибори2019 року...
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02.10.2022 14:08 Відповісти
 
 