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Прем’єра кліпу до Дня тероборони, створеного за участю Харківського окремого батальйону ТрО. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

2 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони України.

Про це повідомляє Харківський окремий батальйон територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 2 жовтня, День Територіальної оборони України. Харківський гурт "Труба" присвятив свою нову пісню "Соняшник" воїнам Харківського окремого батальйону територіальної оборони та всім тероборонівцям України", - йдеться в повідомленні.

Кліп було створено за участю Харківського окремого батальйону ТрО.

Читайте: Сили тероборони ЗСУ стали страшним сном для ворога і довели, що українці сміливі, вільні та незламні, - Залужний

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Вообще, в этой войне Украинская тер.оборона показала себя отлично! Поздравляю!

Слава Украине! а предателям и коллаборантам - пуля в лоб!
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02.10.2022 11:30
+9
Зі святом дорогі Захисники України!
Повертайтеся живими і з Перемогою!
Доземний уклін всім, хто зараз боронить Україну!
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02.10.2022 11:47
+8
харків'яни - красавці!
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02.10.2022 11:47
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02.10.2022 11:18 Відповісти
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02.10.2022 11:20 Відповісти
Вообще, в этой войне Украинская тер.оборона показала себя отлично! Поздравляю!

Слава Украине! а предателям и коллаборантам - пуля в лоб!
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02.10.2022 11:30 Відповісти
харків'яни - красавці!
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02.10.2022 11:47 Відповісти
До речі,київські ТРО також захистили Київ та область.Сумські ТРО першими зустріли ворога.
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02.10.2022 16:20 Відповісти
Всi воiни ТРО-Героi! Але сумськi Захистникi-ТРО, зустрiли ворога
голiруч i кошмарили iх так, що тi своiм онукам накажуть навiть
не дивитися убiк Украiни!
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02.10.2022 18:11 Відповісти
Всі молодці на Півночі та Північному Сході!
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03.10.2022 07:40 Відповісти
Зі святом дорогі Захисники України!
Повертайтеся живими і з Перемогою!
Доземний уклін всім, хто зараз боронить Україну!
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02.10.2022 11:47 Відповісти
Харківська ТрО - це герої. Харків був майже оточений, але скільки лізли орки, стільки їх тероборонці разом з 92 Бригадою нищили на вʼїздах в місто. Всі ДРГ також перебили. Роту кадирівців, захопивших школу на Шевченка, разом з СБУ теж знищили. Пуйлу наобіцяли, що Харків - ватне місто та зустріне рашистів квітами. Але зустріли кулями та снаряди. Харків - це жах для загарбників.
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02.10.2022 11:49 Відповісти
Які ж у нас красиві Воїни!
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02.10.2022 12:06 Відповісти
ДОБРІ,МУЖНІ,СВІТЛІ ЛЮДИ ......ЖИВІТЬ ..... ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА ЗАВДЯКИ ВАМ ГЕРОЇ
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02.10.2022 13:12 Відповісти
widać tez samochód z Polski.
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02.10.2022 15:58 Відповісти
Зі святом ВОЇНИ світла,добра!
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02.10.2022 16:17 Відповісти
 
 