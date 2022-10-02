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Прем’єра кліпу до Дня тероборони, створеного за участю Харківського окремого батальйону ТрО. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
2 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони України.
Про це повідомляє Харківський окремий батальйон територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 2 жовтня, День Територіальної оборони України. Харківський гурт "Труба" присвятив свою нову пісню "Соняшник" воїнам Харківського окремого батальйону територіальної оборони та всім тероборонівцям України", - йдеться в повідомленні.
Кліп було створено за участю Харківського окремого батальйону ТрО.
Топ коментарі
+10 Lapua
показати весь коментар02.10.2022 11:30
+9 Alex Vassago
показати весь коментар02.10.2022 11:47
+8 юрий Шмалько ea66d093
показати весь коментар02.10.2022 11:47
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Слава Украине! а предателям и коллаборантам - пуля в лоб!
голiруч i кошмарили iх так, що тi своiм онукам накажуть навiть
не дивитися убiк Украiни!
Повертайтеся живими і з Перемогою!
Доземний уклін всім, хто зараз боронить Україну!