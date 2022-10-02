Прем’єра кліпу до Дня тероборони, створеного за участю Харківського окремого батальйону ТрО. ВIДЕО

2 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони України.

Про це повідомляє Харківський окремий батальйон територіальної оборони, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 2 жовтня, День Територіальної оборони України. Харківський гурт "Труба" присвятив свою нову пісню "Соняшник" воїнам Харківського окремого батальйону територіальної оборони та всім тероборонівцям України", - йдеться в повідомленні.

Кліп було створено за участю Харківського окремого батальйону ТрО.

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