Лиман прощається із триколорами окупантів. ВIДЕО

Після того, як захисники України зайшли в Лиман Донецької області, вони звільняють місто від російських триколорів та "прапорів" так званої "ДНР".

Відповідне відео опублікував у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, як український воїн скидає з металевої конструкції непотріб окупантів.

"Коротке прощання з триколорами в Лимані", - написав журналіст.

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