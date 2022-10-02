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Свині доїдають рештки російського окупанта у визволеному Лимані. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рештки російського загарбника у визволеному Лимані доїдають свині. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російська армія втекла з Лимана, кинувши своїх загиблих товаришів на годування тваринам. Путін оголосив Донбас територією Росії, провів у Лимані "референдум", а тепер останки росіян доїдають свині", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти обстріляли прилеглі до кордону з РФ населені пункти на Харківщині та безуспішно спробували наступати на Козачу Лопань, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+90
те що русские гвалтують дітей - по людськи?
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02.10.2022 11:52
+52
свині ладу доїдають
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02.10.2022 11:51
+51
Це треба показувати мобілізованим на россії. Це те, що їх чекає.
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02.10.2022 11:51
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Ні! Свині свіней не їдять! Москсвини - канібали! Ви бачили їх консерви "Мясо КУР"?!!
КУР - Крепко Увареные Руские. О как!
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02.10.2022 14:30 Відповісти
Іноді буває розумієш мусульман....
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02.10.2022 12:35 Відповісти
Был бы щас кацапчик весел и горласт
если бы не признак склеившихся ласт...
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02.10.2022 12:36 Відповісти
Українські свині жеруть рештки кацапських свиней.
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02.10.2022 12:39 Відповісти
Это каннибалізм!!!
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02.10.2022 12:42 Відповісти
Це потрібно кадирівцям і ганДону переслати. Ось яка смерть їх чекає, ніякого раю з гуріями, їх свині висруть!
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02.10.2022 12:44 Відповісти
Быстрее всего , это и есть кадыровцам привет.
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02.10.2022 12:52 Відповісти
Смачного))
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02.10.2022 12:49 Відповісти
Все пicля свиней ДНК не допоможе, бо собачки по буеракам порозтягують, довершать справу по кiсточкам... СМЕРТЬ ПАДЛЮКАМ !!!
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02.10.2022 12:51 Відповісти
Jätku *****, bon appétit
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02.10.2022 12:53 Відповісти
Я би на мить вiдчинив кордон з казлабадом, та й спродав би кацапам тих свиней, най теж поласують...
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02.10.2022 12:55 Відповісти
Ні, ну так не можна
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02.10.2022 13:04 Відповісти
нужна!
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02.10.2022 13:09 Відповісти
Це каннiбалiзм .
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02.10.2022 13:04 Відповісти
Ні! Ні в якому разі! Канібалізм - це коли люди їдять людей!
Кого з харчующихся на цьому ролику ви вважаєти людьми?
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02.10.2022 14:35 Відповісти
це коммунізм
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02.10.2022 21:13 Відповісти
ще б рік назад я б з глузду зїхав від такого відео, сьогодні якось пофіг.
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02.10.2022 13:06 Відповісти
А деяки до цього звикли з 2014 року.
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02.10.2022 14:37 Відповісти
це від любові до України. Любов сліпа.
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02.10.2022 21:14 Відповісти
Солдат так устал с дороги что желание спать заглушает боль от укусов.
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02.10.2022 13:11 Відповісти
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02.10.2022 13:19 Відповісти
насiння -отруене
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02.10.2022 14:14 Відповісти
у дикій природі навіть лайно без, хоч якої, користі не пропадає
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02.10.2022 13:22 Відповісти
На якийсь час можна вирішити проблему, чим годувати кацапів-полонених.
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02.10.2022 13:29 Відповісти
Не мешайте, пускай поросята пожрут вслать!
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02.10.2022 13:39 Відповісти
Свині ,як ніхто , схвалили часткову мобілізацію.
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02.10.2022 13:51 Відповісти
З пацят можна буде потім зробити «московську» ковбасу
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02.10.2022 13:55 Відповісти
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02.10.2022 16:39 Відповісти
Виглядає як канібалізм, свиня їсть собі подібного!
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02.10.2022 14:02 Відповісти
От кацапи, навіть свиней не кормили
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02.10.2022 15:16 Відповісти
Не все так однозначно.))
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02.10.2022 17:28 Відповісти
Хай сопливі гуманісти згадають скільки тварин згоріли живцем після умисних обстрілів рашистів , так що для наволочі це просто карма .
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02.10.2022 14:03 Відповісти
Повна гармонія!
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02.10.2022 14:07 Відповісти
Как символично... Свиня ест свино-собаку... )))
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02.10.2022 14:09 Відповісти
Українська загадка:
чотириноге їсть двоногого
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02.10.2022 15:17 Відповісти
а ви кажете: свино-собаки...

свині своїх не їдять
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02.10.2022 14:10 Відповісти
Не, ну, ви - як дитина... Свинособаки свиней iдять, а як свинi кацапами ласують, то що жеруть не свинину? ХМЫ...
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02.10.2022 14:17 Відповісти
Нiмцi здавна так i кажуть, мовляв, rusische schweine.
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02.10.2022 14:18 Відповісти
Кацапчик думал он кузнечик,
а оказалось он - говно,
хотя в траве лежал зелёный,
хотя и с мухами дружил...
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02.10.2022 14:23 Відповісти
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02.10.2022 14:25 Відповісти
Це самий милий "акт канібалізму" в світі...)))
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02.10.2022 14:35 Відповісти
так ті свині ще потравляться
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02.10.2022 14:42 Відповісти
а взагалі то жесть
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02.10.2022 14:44 Відповісти
ЛЮДИ!!!!
Де ви бачити канібалізм?!! Звичайне харчуваня у харчовому ланцюжку!
То ваша домашня кішечка чи собачка теж канібали?!! А може хвостаіті люди і підуть обирати вам президента Шаріка і голову ВРУ Мурзика?!!!
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02.10.2022 14:44 Відповісти
скоро будуть такі херсонські раки під Антонівським мостом

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02.10.2022 14:53 Відповісти
Ну,до розміру поросяток,сподіваюсь не дотягнуть!
А от риба,яка не втекла,точно буде вгодована.
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02.10.2022 15:11 Відповісти
потрібно кацапам показувати таке відео по всіх кацапських телеканалах
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02.10.2022 14:45 Відповісти
Особенно кадыровцам
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02.10.2022 16:39 Відповісти
вітання солдатам-мусульманам раZZії!

та й решті також: "Пропадете без вести в свинячих кишках!"
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02.10.2022 14:45 Відповісти
до-"гойда"-лися кацапики
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02.10.2022 14:50 Відповісти
якогось кадирку доїдають
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02.10.2022 15:18 Відповісти
Ору с комментариев, просто кайф их читать.
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02.10.2022 14:51 Відповісти
Пришол, увидэл, пабедил. Жизнь удалась - сожрали свиньи.
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02.10.2022 14:52 Відповісти
-Как пагиб мой муж?
-Геройски, сожрали свиньи!
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02.10.2022 14:54 Відповісти
AVTOVAZ može legko zapuskati novu marku žigulei, - SVINOLADA.
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03.10.2022 03:07 Відповісти
У нас навіть свині бойові, хотів кацап з'їсти свиню, але ні москалику, зась!
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02.10.2022 14:57 Відповісти
побольше выращивать свиней!
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02.10.2022 15:21 Відповісти
Свинок шкода, змушені таку гидоту їсти!
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02.10.2022 15:21 Відповісти
"старшего брата" встретили ))
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02.10.2022 15:23 Відповісти
свині поїдають свиней....
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02.10.2022 15:38 Відповісти
Не нужно его жалеть, это была его голубая мечта.
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02.10.2022 15:43 Відповісти
Мрії - Київ за 3 дні, дійсність - кацапа свині за 3 дні, а може швидше.
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02.10.2022 15:44 Відповісти
лише зараз я зрозумів хто зайняв місце іри фаріон.
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02.10.2022 16:00 Відповісти
канібалізм, чистоі води
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02.10.2022 16:20 Відповісти
мальчика в трусіках підгорілого їдять.....головне щоб не солили орду,бо свині солоного не їдять!
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02.10.2022 16:27 Відповісти
Жахливі картина 😡але в мене запитання до орків :,, чому ж ви своїх
не забираєте з поля бою , можливо він ще був живий?

Це говорить про те , що кацаня - це дика мразота і труси 😠
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02.10.2022 16:39 Відповісти
Тема теологічного диспуту в головному медресе Північного Кавказу: "Чи можна вважать загиблого в Україні, у "спеціальній військовій операції", мусульманина, "шахідом", якщо його з"їли свині?"
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02.10.2022 17:16 Відповісти
М'ясо цих свиней істи не можна , бо воно смердітиме кацапами
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02.10.2022 16:41 Відповісти
съедаемый свиньями счастливчик, ему пару часов удалось пожить в России! Жизнь удалась!!
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02.10.2022 17:16 Відповісти
Поки роззявляв є.ало на бойових гусей підкрались бойові свині.
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02.10.2022 17:33 Відповісти
Ну всё, теперь ********** пойдет демилитаризировать свиней, спасая руzких свиней.
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02.10.2022 20:13 Відповісти
Любого человека едят. У природы нет морали. И человек делает то же самое. Политизировать этот случай глупо и мерзко.
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02.10.2022 20:41 Відповісти
При чём тут поедание? Это художественный аполитичный ролик в стиле нелинейных сюжетов Квентина Тарантино.
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02.10.2022 21:19 Відповісти
А хтось мені казав шо свинособак не існує...
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02.10.2022 21:17 Відповісти
Стоит ли писать, что єтот труп біл 100% свинофоб?
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02.10.2022 21:17 Відповісти
Он хату покинул, пошел воевать, чтоб.... а його херак і свині зжерли.
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02.10.2022 21:35 Відповісти
Я вважаю що від таких відео українським полоненим може бути тільки гірше.
Треба все оцінювати тверезо, але ж в нас всі ******* хайп
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02.10.2022 21:37 Відповісти
Почитайте тут на цензорі інтерв'ю як з "Мішанею" з Азовсталь фф в полоні поводились.навпаки поки не почнемо розділяти тих хто здався сам ,на тих ,кого самі полонили і робити з тими кого взяли в полон самі ,те що роблять з нашими бійцями діла не буде.бо рашисткі свині плюють на все тільки тому що безкарні ,а як всім буде чудово відомо "як ти ,так і тобі"повірте швидко зупиняться
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03.10.2022 03:14 Відповісти
за дохлого ура, але ця картина - це внатурі гидко
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02.10.2022 22:19 Відповісти
Може і гидко, зате справедливо...
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03.10.2022 07:10 Відповісти
Під час другої світової совецькі армійські кухарі інколи варили юшку з німецьких трупів.
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03.10.2022 01:22 Відповісти
"Можем павтаріть".
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03.10.2022 01:29 Відповісти
Тепер я нарешті знаю! чого сало дорожче м"яса.
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04.10.2022 00:38 Відповісти
🤣
"Великий Куш" з Бредом Пітом хтось диився ? 😆
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06.10.2022 23:17 Відповісти
Батьки призовника з Саратова питають Жору який прийшов з війни без ноги,

- А де наш Ваня ?
- Ваню свині зїли в Україні 😆

І ПІСЛЯ ЦЬОГО НЕ КАЖІТЬ ЩО СВИНИНА ЦЕ ГАРНЕ МЯСО ))
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06.10.2022 23:21 Відповісти
Бог не выдаст, свинья не съест. Ой-ли
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28.10.2022 23:31 Відповісти
от же прикол буде потiм, коли будуть iсти ту свиню. Хтось скаже "нормальний присмак, то вони просто москалiв iли". 🤤
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08.01.2023 07:56 Відповісти
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