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Свині доїдають рештки російського окупанта у визволеному Лимані. ВIДЕО 18+
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Рештки російського загарбника у визволеному Лимані доїдають свині. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російська армія втекла з Лимана, кинувши своїх загиблих товаришів на годування тваринам. Путін оголосив Донбас територією Росії, провів у Лимані "референдум", а тепер останки росіян доїдають свині", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+90 Борменталь Незабаром
показати весь коментар02.10.2022 11:52
+52 baba parasya
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+51 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар02.10.2022 11:51
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КУР - Крепко Увареные Руские. О как!
если бы не признак склеившихся ласт...
Кого з харчующихся на цьому ролику ви вважаєти людьми?
чотириноге їсть двоногого
свині своїх не їдять
а оказалось он - говно,
хотя в траве лежал зелёный,
хотя и с мухами дружил...
Де ви бачити канібалізм?!! Звичайне харчуваня у харчовому ланцюжку!
То ваша домашня кішечка чи собачка теж канібали?!! А може хвостаіті люди і підуть обирати вам президента Шаріка і голову ВРУ Мурзика?!!!
А от риба,яка не втекла,точно буде вгодована.
та й решті також: "Пропадете без вести в свинячих кишках!"
-Геройски, сожрали свиньи!
не забираєте з поля бою , можливо він ще був живий?
Це говорить про те , що кацаня - це дика мразота і труси 😠
Треба все оцінювати тверезо, але ж в нас всі ******* хайп
"Великий Куш" з Бредом Пітом хтось диився ? 😆
- А де наш Ваня ?
- Ваню свині зїли в Україні 😆
І ПІСЛЯ ЦЬОГО НЕ КАЖІТЬ ЩО СВИНИНА ЦЕ ГАРНЕ МЯСО ))