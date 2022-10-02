Нам більше не потрібен ПДЧ, нам потрібен початок переговорів щодо членства України в НАТО, - Порошенко
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Петро Порошенко під час виступу на міжнародній безпековій конференції у Вісбі на острові Ґотланд (Швеція) закликав НАТО почати вступні переговори з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Він зазначив, що зараз Україна є "безпековою парасолькою" для Європи і НАТО, і їй потрібна швидка та рішуча підтримка союзників. Порошенко також зауважив, що будь-які інші варіанти "безпекових гарантій" грають на користь Путіна.
"Досить говорити про "гарантії безпеки", це абсолютно шкідливий меседж. Коли я став президентом у 2014 році, я взяв групу своїх радників, щоб з’ясувати, як ми можемо використати гарантії безпеки з Будапештського меморандуму. Ніяк! Це лише сигнал про те, як допомогти Путіну уникнути членства України в НАТО", - вважає Порошенко.
"Нам потрібне членство в НАТО. Зеленський зазначив, що це було послання для всього світу і сигнал для українського народу - у нас більше немає іншої альтернативи", – наголосив п’ятий президент.
Порошенко також нагадав, що рівень підтримки членства в Альянсі серед українців перевищує 75%.
"Нам більше не потрібен План дій щодо членства, нам потрібен початок переговорів щодо членства. Я не вірю в Бухарестську декларацію про відкритість дверей до НАТО. Двері в НАТО для нас закриті. І це несправедливо по відношенню до українського народу, до народів Європи, до народів держав-членів НАТО, тому що тепер Україна є "парасолькою" для НАТО", - констатує Порошенко.
Він також закликав союзників по НАТО брати приклад з країн Балтії, які демонструють однозначну підтримку євроатлантичних прагнень України.
"А щодо скептиків - якщо ви не можете сказати "так", будь ласка, мовчіть. Ми робимо все можливе, щоб перед самітом у Вільнюсі ми могли заручитися одностайною підтримкою держав-членів Альянсу", - сказав Порошенко.
"Вільнюс - це дуже щасливе місто для України, тому що у Вільнюсі ми мали завершити ініціативу Східного партнерства щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Цього не відбулося, і тому почалася Революція гідності. Але я зателефонував президенту Литви і попросив привезти мені ручку з Вільнюського саміту Східного партнерства в листопаді 2014 року. І в перший же тиждень, коли мене обрали президентом, я підписав цією ручкою Угоду про асоціацію з Європейським Союзом", - нагадав лідер "Європейської солідарності"
"Будь ласка, збережіть ручки до наступного саміту НАТО. Я залишаюся оптимістом - Україна буде в НАТО. Україна буде найкращою армією Європи. Нам потрібна ваша єдність і солідарність з Україною", - резюмував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Порошенком за те , що за всі ці роки разом із Коломойським вилили
стільки лайна і брехні , що це може пережити тільки дуже сильна людина , якою являється Петро Олексійович !!🙁
Ти у цьому "підтримку" вбачаєш?
"Якщо дуже довго сидіть в залі судових засідань у очікуванні суду над Порошенком, то можна дочекаться судового вироку для Зеленського..."
На дівані.
Тепер зрозуміло чому ти такий злий.
Це усе міняє.
Вибач , що тебе роздратував.
Тільки зрозумій. Злістю та образами ти людей не переконаєш. Тільки налаштуєш против себе. Це ж фізика. "Сила действия, равна силе противодействия".
З колаборантами усе ясно.
А Медведчук це хто???
Тепер, якщо тільки він застосує ЯЗ проти України (чи навіть розпочне підготовку застосування!), НАТО має однозначно ввімкнути дію статті 5 свого Статуту... І все дуже елементарно! Якщо не буде застосована 5-та стаття - то що ж то буде за такий військовоий союз, який не здатен захистити від агресора свого майбутнього члена?
Порох всю свою останню політичну каденцію поклав на те, щоб була подана ця заявка. Щоправда, він би сам волів би її підписати - але... ну що ж, тут не склалося... Але склалося для України, і це - головне!
Казав би коротко , та ясно . "Пєтя БОГ"
Додайте свій титул, не соромтесь:
"Проффесор, дохтор порохофобии и зелебобии, Глазков А."
Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні просто зараз. На безпековій конференції у Вісбі запропонував західним союзникам «Формулу перемоги», яка складається із 5 ключових елементів:
✅ Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
✅ Більше санкцій проти росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії.
✅ Настав час Глобальної антипутінської коаліції! Визнати росію державою-спонсором тероризму. Вигнання росії з ООН. Міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. Офіційне оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на «Баварській формулі» Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
✅ Більше фінансово-економічної підтримки України! Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це «План Маршала 2.0 для України».
✅ Членство України в ЄС та НАТО! Вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. І воно має бути якомога швидше розглянуто.
Немає часу вагатися - час діяти!
Письменником нє?
Ти не чуєш.
> Лучше порох сухой в пороховницах, чем жидкий ва- зе- Лин в ягодицах!
Талановито!
Але ж як же нині його замінює Александр Глазков! І навіть на державну перейшов! (як і Іван свого часу). Різниця лише в тому, що Іван облизував юдьку; а Глазков - ще на початку року обстоюваав ригів (особливо своїх харківських) а нині - Zелю і його шоблу! Але мантри - тіж самі!
А за Івана потрібно дізнатись, чому не появляється...
Ниче , что я тебе на двух языках?