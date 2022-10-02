Нам більше не потрібен ПДЧ, нам потрібен початок переговорів щодо членства України в НАТО, - Порошенко

Петро Порошенко під час виступу на міжнародній безпековій конференції у Вісбі на острові Ґотланд (Швеція) закликав НАТО почати вступні переговори з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Він зазначив, що зараз Україна є "безпековою парасолькою" для Європи і НАТО, і їй потрібна швидка та рішуча підтримка союзників. Порошенко також зауважив, що будь-які інші варіанти "безпекових гарантій" грають на користь Путіна.

"Досить говорити про "гарантії безпеки", це абсолютно шкідливий меседж. Коли я став президентом у 2014 році, я взяв групу своїх радників, щоб з’ясувати, як ми можемо використати гарантії безпеки з Будапештського меморандуму. Ніяк! Це лише сигнал про те, як допомогти Путіну уникнути членства України в НАТО", - вважає Порошенко.

"Нам потрібне членство в НАТО. Зеленський зазначив, що це було послання для всього світу і сигнал для українського народу - у нас більше немає іншої альтернативи", – наголосив п’ятий президент.

Порошенко також нагадав, що рівень підтримки членства в Альянсі серед українців перевищує 75%.

"Нам більше не потрібен План дій щодо членства, нам потрібен початок переговорів щодо членства. Я не вірю в Бухарестську декларацію про відкритість дверей до НАТО. Двері в НАТО для нас закриті. І це несправедливо по відношенню до українського народу, до народів Європи, до народів держав-членів НАТО, тому що тепер Україна є "парасолькою" для НАТО", - констатує Порошенко.

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Він також закликав союзників по НАТО брати приклад з країн Балтії, які демонструють однозначну підтримку євроатлантичних прагнень України.

"А щодо скептиків - якщо ви не можете сказати "так", будь ласка, мовчіть. Ми робимо все можливе, щоб перед самітом у Вільнюсі ми могли заручитися одностайною підтримкою держав-членів Альянсу", - сказав Порошенко.

"Вільнюс - це дуже щасливе місто для України, тому що у Вільнюсі ми мали завершити ініціативу Східного партнерства щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Цього не відбулося, і тому почалася Революція гідності. Але я зателефонував президенту Литви і попросив привезти мені ручку з Вільнюського саміту Східного партнерства в листопаді 2014 року. І в перший же тиждень, коли мене обрали президентом, я підписав цією ручкою Угоду про асоціацію з Європейським Союзом", - нагадав лідер "Європейської солідарності"

"Будь ласка, збережіть ручки до наступного саміту НАТО. Я залишаюся оптимістом - Україна буде в НАТО. Україна буде найкращою армією Європи. Нам потрібна ваша єдність і солідарність з Україною", - резюмував Порошенко.