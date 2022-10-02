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Трофеї надходять шаленими темпами: Українські захисники "тягнуть" одразу два російські танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники продемонстрували трофейні російські танки.

ВІдео оприлюднили у Facebook Збройні Сили України, передає Цензор.НЕТ.

"Коли трофеї надходять "шаленими темпами", доводиться тягати по два, поки не розібрали", - прокоментували військові.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+74
Что характерно, кацапов и упрашивать не надо насчёт танков как немцев и американцев.)
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02.10.2022 15:15
+61
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02.10.2022 15:17
+47
кацапське МО "відбило" підряд у Пентагона на ленд-ліз?
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02.10.2022 15:16
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Значить кацапи помаленьку розпродують зброю
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02.10.2022 15:15 Відповісти
ні..роздають гуманітаркою
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02.10.2022 15:39 Відповісти
dyk myšebratja, otdajut so vsej dušy tak skatj
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02.10.2022 23:06 Відповісти
Вони для цього занадто дурні.
Скоріше втекли та покинули, або здохли.
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02.10.2022 15:42 Відповісти
Летка-енка Финский народный танец
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02.10.2022 16:11 Відповісти
Что характерно, кацапов и упрашивать не надо насчёт танков как немцев и американцев.)
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02.10.2022 15:15 Відповісти
таки, да!
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02.10.2022 19:13 Відповісти
Ми в курсах, що танками росія допомогла нам більше, ніж європейці.
Ги...
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02.10.2022 15:15 Відповісти
Конкуренція то добре, але тута цигани повинні поступатись чергою
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02.10.2022 15:16 Відповісти
кацапське МО "відбило" підряд у Пентагона на ленд-ліз?
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02.10.2022 15:16 Відповісти
В доброму господарстві пригодиться.
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02.10.2022 15:16 Відповісти
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02.10.2022 15:17 Відповісти
теперь шольц может апеллировать к этому видео - зачем вам наши танки если вы и так затрофеили сотни от парассии?
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02.10.2022 15:18 Відповісти
Ні, німці наче казали, що постачатимуть танки, якщо ще хтось поставить.
Так от, рашка, хоча і в контрах, але постачає...
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02.10.2022 16:17 Відповісти
T64 тягне Т64.
У рашистів Т64 були одиниці. Можливо наші воїни тягнуть наш Т64 в ремонт.
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02.10.2022 15:19 Відповісти
а зачем это так тогда озвучивать - для хайпа...?
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02.10.2022 15:22 Відповісти
А это у русни, сепарни и коллаборантов называется уменьшить значимость побед ВСУ!
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02.10.2022 15:25 Відповісти
Кацапи так завжди роблять, а я кажу: не треба рiвнятися на них - ми мусимо робити новини, як воно є.
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02.10.2022 15:25 Відповісти
я не военспец - читай ниже посты...!
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02.10.2022 15:40 Відповісти
На т72 лiхтар справа по ходу.
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02.10.2022 15:48 Відповісти
На усіх трьох танках російський динамічний захист.
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02.10.2022 15:24 Відповісти
Жартуєте? Котки дивіться - це все 72-ки (або 90-к, що, впринципі одне і те ж). Причому все саме кацапських модифікацій. Якби башта трохи була навернута на нас, то можна було б точно сказати, т-72 Б3 чи т- 90...
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02.10.2022 15:24 Відповісти
Лiхтар UV на Т72 на iншому боцi - справа по ходу.
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02.10.2022 15:27 Відповісти
катки 72
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02.10.2022 15:31 Відповісти
Катки Т-72 или Т-80/Т-90 (оператор конечно так себе), но никак не Т-64 это правда.
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02.10.2022 15:45 Відповісти
Лiхтар на Т72 з iншого боку.
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02.10.2022 15:49 Відповісти
В сраці у тебе ліхтар, довбню...
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02.10.2022 18:14 Відповісти
Глянь на катки этих танков,а потом загугли,как выглядит Т-64. Знаток всратый.
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02.10.2022 15:42 Відповісти
є така категорія всратих - всюди зʼявляються і пишуть хєрню, набір фраз вже відомий:
- а у нас шо, не так?
- та ета старое видео
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02.10.2022 15:45 Відповісти
Схоже, що катки, як на Т-64, але головне, що в Криму дуже багато залишилося наших танків т-64 у 2014 році. Чи вже недовіра до наших військових, що взяли два танка ворога?
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02.10.2022 15:48 Відповісти
Схоже???🤦
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02.10.2022 15:50 Відповісти
А що з лiхтарем? Я питав вiйськових: як ви розпiзнаватиме? Перша ознака - лiхтар. Вiн злiва на Т72, якщо дивишся на нього.
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02.10.2022 15:56 Відповісти
Зразу кидаються в очі катки.
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02.10.2022 15:59 Відповісти
Я не побачив на другому танку рашистського символу, тому засумнiвався. I я за весь час вiйни цього року не бачив у цапiв Т64.
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02.10.2022 15:52 Відповісти
Т64 і в сосісії багато, просто їх ремонтна база після розвалу совка залишилась в Україні, на відміну від т72, тому їм їх складно використовувати.
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02.10.2022 16:05 Відповісти
Одиниці -твої оцінки в школі. У орків біля 2 тисяч різних модифікацій Т-64 на зберіганні, а якщо вони вже дістають з нафталіну Т-62 то значить 64 вже давно в строю. Крім того, на відео добре видно, що на першому танку замальовано рашиську свастику.
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02.10.2022 15:48 Відповісти
так, це ще радянська зброя і в нас є танки Т-72, як у кацапів наші Т-64.
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02.10.2022 15:49 Відповісти
В нас багато Т72, а цапи не використовують Т64, бо вважають важким ремонт.
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02.10.2022 15:53 Відповісти
Використовують цапи і т-64 і навіть Т-62. Ремонт цих танків налагоджений на окупованих територіях України і навіть їх ремонтують наші спеціалісти. Така вона реальність.
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02.10.2022 16:01 Відповісти
Т62 та Т72 - це одна лiнiйка.
Т64 - танк iншоï концепцiï. Танк, який випередив свiй час. Саме тому, що цей танк надскладний, СРСР вирiшив паралельно розробити Т72 - бiльш практичний в обслугованнi.
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02.10.2022 16:11 Відповісти
Без образ. Але знову невірно.
т-62 - це одна лінійка з т-55/т-54. Звичайно значно кращий, але так, зразу і не відрізниш. У них в усіх 5 котків, 4 танкісти, 3 люки, 2 фари і 1 собака Шарік...
т-64, т-72, т-80 і всі похідні з них - оце вже інша концепція. У них в усіх по 6 котків (дрібні, величезні і середні) але 3 танкісти і 46-та гармата (різниця лише в автоматиці заряджання - там Автомат, там Механізм заряджання).
Взагалі оця лінійка 64-80-72 лише вчергове показує дибільність совка. Це ж треба було додуматись одночасно клепати 3 різні, але водночас 3 абсолютно однаковісінькі танки...
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02.10.2022 20:16 Відповісти
чому від тебе так тхне кацапським лайном?
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02.10.2022 16:16 Відповісти
Вiд тебе кацапським тхне - нульовка 22 року. Де ти був з 2014 року? Дупу цапам лизав?
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02.10.2022 17:05 Відповісти
Ти що серйозно? Придивись добре. Там ні 1 Т-64. Всі Т-72.
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02.10.2022 17:13 Відповісти
Лiхтар UV на Т72 з iншого боку. Подивись звичайну фотку Т72 в гуглi.
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02.10.2022 17:18 Відповісти
Может ты уже засунешь наконец свой фонарик себде в одно место. Тебе десятки людей сказали, это не Т-64
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02.10.2022 17:24 Відповісти
Напевно ці танки непридатні бити москаликів бо інакше ви б не сперечалися?
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02.10.2022 21:12 Відповісти
Орда злякалася, втікала
По полю танки розкидали
Тікаючи в штанішки sRала
Як прикурити наші дали.
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02.10.2022 15:20 Відповісти
Спасибо братскому народу за подгон!Вернём с процентами! Обязательно
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02.10.2022 15:21 Відповісти
Тільки братський потрібно брати у лапки.
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02.10.2022 15:24 Відповісти
Я понимаю,но так ещё смешнее
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02.10.2022 15:26 Відповісти
рашен ленд-лиз опт.
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02.10.2022 15:25 Відповісти
Орки с радостью опять поддержали Рамштайн-5
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02.10.2022 15:32 Відповісти
маленький украинец объясняет значения русских слов
https://twitter.com/i/status/1576113601412468736
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02.10.2022 15:36 Відповісти
позвоночник вбив.
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02.10.2022 15:44 Відповісти
Колєктора з банку...
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02.10.2022 17:45 Відповісти
Супер! В майбутньому так і буде по всій Україні.
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02.10.2022 15:55 Відповісти
Зер гут вольдемар, давай ещё.
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02.10.2022 15:45 Відповісти
в связи со сдачей Лимана был снят с должности генерал-полковник Журавлев. На его место был назначен генерал-лейтенант Бердичев, который ранее был снят с должности за сдачу Изюма. Хорошие у них генералы, и стратегия интересная.
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02.10.2022 15:48 Відповісти
"Вапще нихачу уходить с должности командующива! Так харашо на ней было, так душевна, падамашниму!"
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02.10.2022 15:59 Відповісти
Передвигают кровати в борделе ))
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02.10.2022 16:00 Відповісти
Это великолепно , Шольц жаба, и не дает танки, наблюдая это.
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02.10.2022 16:01 Відповісти
Дєнацифікация і дємілітарізация кацапав ідьот па плану,па утвєрждьоннаму графіку...
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02.10.2022 16:16 Відповісти
Порядок в танковых войсках Украины !
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02.10.2022 16:39 Відповісти
Дайте два!
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02.10.2022 16:58 Відповісти
Хоч як мінімум 5 чи 7 танків надіюсь назбирали. Треба назбирати мінімум 5. Мені на цей час відомо про 3 танки.
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02.10.2022 17:15 Відповісти
ЗСУ тягнуть по два танки тому що остав їх наніч то селяни по подвірях їх ростягнуть до кінця ночі.
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02.10.2022 17:58 Відповісти
 
 