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Трофеї надходять шаленими темпами: Українські захисники "тягнуть" одразу два російські танки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники продемонстрували трофейні російські танки.
ВІдео оприлюднили у Facebook Збройні Сили України, передає Цензор.НЕТ.
"Коли трофеї надходять "шаленими темпами", доводиться тягати по два, поки не розібрали", - прокоментували військові.
Топ коментарі
+74 Garry Grant
показати весь коментар02.10.2022 15:15
+61 Олександр Дніпро
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+47 stavr
показати весь коментар02.10.2022 15:16
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Будь ласка, зачекайте...
Скоріше втекли та покинули, або здохли.
Ги...
Так от, рашка, хоча і в контрах, але постачає...
У рашистів Т64 були одиниці. Можливо наші воїни тягнуть наш Т64 в ремонт.
- а у нас шо, не так?
- та ета старое видео
Т64 - танк iншоï концепцiï. Танк, який випередив свiй час. Саме тому, що цей танк надскладний, СРСР вирiшив паралельно розробити Т72 - бiльш практичний в обслугованнi.
т-62 - це одна лінійка з т-55/т-54. Звичайно значно кращий, але так, зразу і не відрізниш. У них в усіх 5 котків, 4 танкісти, 3 люки, 2 фари і 1 собака Шарік...
т-64, т-72, т-80 і всі похідні з них - оце вже інша концепція. У них в усіх по 6 котків (дрібні, величезні і середні) але 3 танкісти і 46-та гармата (різниця лише в автоматиці заряджання - там Автомат, там Механізм заряджання).
Взагалі оця лінійка 64-80-72 лише вчергове показує дибільність совка. Це ж треба було додуматись одночасно клепати 3 різні, але водночас 3 абсолютно однаковісінькі танки...
По полю танки розкидали
Тікаючи в штанішки sRала
Як прикурити наші дали.
https://twitter.com/i/status/1576113601412468736