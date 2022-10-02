Трофеї надходять шаленими темпами: Українські захисники "тягнуть" одразу два російські танки. ВIДЕО

Українські захисники продемонстрували трофейні російські танки.

ВІдео оприлюднили у Facebook Збройні Сили України, передає Цензор.НЕТ.

"Коли трофеї надходять "шаленими темпами", доводиться тягати по два, поки не розібрали", - прокоментували військові.

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