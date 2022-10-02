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"Дедушек просто вообще забирают": у РФ повістки приходять навіть чоловікам 60-65 років, - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська розвідка перехопила чергову розмову росіян: військовий РФ обговорює з дівчиною із Бурятії те, що в Росії в процесі мобілізації забирають до лав армії навіть дідусів віком 60-65 років.

Перехоплену розмову опублікувало Головне управління Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в аудіозаписі чути, що росіянин розмовляє з дівчиною про спільного знайомого – Олександра, якому прийшла повістка, хоча він навіть не служив у армії.

Дівчина розповідає, що наразі до армії "забирають всіх", навіть "дідусів". "Половина буде на зачистці, половина туди до вас поїде", - каже вона. За її словами, про це їй сказала подруга Оля.

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"З районів всіх смикають… дідусів просто взагалі забирають, яким під 60-65 років. У нас уже половина покинули Бурятію", - говорить дівчина.
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Топ коментарі
+40
Йой! А чого скиглити? Адже "Дєди ваєвалі!" і "Могут павтаріть"! А тут і повторювати треба, і діди є... Все логічно! То в чому ж проблема?
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02.10.2022 20:06
+24
Ох уж эта частичная мобилизация
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02.10.2022 20:05
+21
Если бы у бабушки был половой орган дедушки, можно было бы вручить ей поверску.
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02.10.2022 20:16
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так это же хорошо... всех подряд....
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02.10.2022 20:04 Відповісти
Ох уж эта частичная мобилизация
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02.10.2022 20:05 Відповісти
Це уже пенсійна мобілізація.
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02.10.2022 20:15 Відповісти
ПенсIйний фонд пролобIював..
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03.10.2022 03:28 Відповісти
Йой! А чого скиглити? Адже "Дєди ваєвалі!" і "Могут павтаріть"! А тут і повторювати треба, і діди є... Все логічно! То в чому ж проблема?
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02.10.2022 20:06 Відповісти
Нє...!
Вони хотіли "павтарить" весну 45-го.
На "павтарение" літа 41-го вони не згодні
І, до речі, 60-65 років у Росії не призивали ні в Першу, ні в Другу Світові.
Це вже путінське "ноу-хау"
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02.10.2022 20:12 Відповісти
"... і как одін умрьом в борьбє за ето"...
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02.10.2022 20:21 Відповісти
причина одна Пенсионный Фонд или что там у России проворовали на войну наперед лет на 10 минимум вот и стригут пенсионеров...
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02.10.2022 20:22 Відповісти
"Видно времечко приспело
Стариков пускать нам в дело!"
(Почти АС Пушкин)
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03.10.2022 06:00 Відповісти
Нееее.. касапам дедушек можно носить только на палках и только вверх ногами .
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02.10.2022 20:06 Відповісти
Сверху уже вниз....суют
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02.10.2022 20:06 Відповісти
Дідів на латки беруть.
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02.10.2022 20:07 Відповісти
........ну вот и пенсионную проблему решит Мразь в своём Мордере......
.........креативнинько .......
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02.10.2022 20:08 Відповісти
пенсійна реформа
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02.10.2022 20:11 Відповісти
солідарна, так би мовити система...чи змішана? аааааа, накопичувальна!!! Ну-ну
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02.10.2022 20:15 Відповісти
А як вони хотіли, працювати до 65 мона.., а воювати - ні?!.
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03.10.2022 09:17 Відповісти
скільки там казав *****, скільки йому потрібно біомусору? Триста тисяч?
А розмахнувся на всі тридцять лімонів.
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02.10.2022 20:08 Відповісти
бессмертное "деды ваевале" заискрилось новыми красками...
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02.10.2022 20:08 Відповісти
"Дєдушкі" пішли, "бабушкам" приготуватися
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02.10.2022 20:09 Відповісти
Можуть і піти - "отряди Путіна", там звихнуті на всю голову.
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02.10.2022 20:13 Відповісти
У "бабушєк" нема грошей на зміну статі і вирощування пеніса. Пєчалька.
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02.10.2022 21:50 Відповісти
"Неможе бути".... невже ***** збрехало..... "єтафєйк"... так скажуть рабокацапи.
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02.10.2022 20:10 Відповісти
частичная мобилизация, она же временная, сопровождаемая хлопками с задымлением
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02.10.2022 20:10 Відповісти
Над цим зоопарком треба одноразово скинути 140млн пляшок горілки... І ця перемога посяде перше місце серед усіх перемог. Ну може 280млн 🧐😊
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02.10.2022 20:12 Відповісти
Ну ви і марнотратник! Стєкломоя буде достатньо.
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02.10.2022 20:14 Відповісти
Так, але скільки? Вони за статистикою В СЕРЕДНЬОМУ жлуктять по 150 л. спиртного на рік, кожен, в середньому КАРЛ
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02.10.2022 20:17 Відповісти
Грудень 2021 року
https://twitter.com/i/status/1576619291843100672
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02.10.2022 20:13 Відповісти
вот многіє кацапи і побьоглі в воєнкомати - грузіі казахстана армєніі турціі а кто побогачє - фінляндіі естоніі еміратов
даже многіє кацапи і в своі воєнкомати прішлі но только ночью і с коктейлямі молотова
а нєкоториє прішлі прямо со своім оружієм і сразу вступілі в смєртєльний бой но только со своімі воєнкомамі как в усть-ілімскє
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03.10.2022 06:58 Відповісти
Правильно. Зачем им дедушки? А вот бабушки очень даже будут нужны.
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02.10.2022 20:13 Відповісти
Если бы у бабушки был половой орган дедушки, можно было бы вручить ей поверску.
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02.10.2022 20:16 Відповісти
!
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02.10.2022 20:38 Відповісти
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02.10.2022 22:07 Відповісти
А для калібру 12,7 і 14,5 мм брать вату в рулонах? Чи вже зразу тіла у мішки зсипать?
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03.10.2022 06:03 Відповісти
А нам не піх..? Потім китайцям буде легше
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02.10.2022 20:15 Відповісти
ta nu vas, - kitaicy že ne orda capskaja, na babušek ne polezut...
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03.10.2022 00:11 Відповісти
Ну от! Монголія отримала прекрасну можливість збільшить кількість населення Народи ж споріднені! І кордон - поряд А уряд монгольський уже заявив що прийматиме ВСІХ!
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02.10.2022 20:15 Відповісти
Якщо потрібне просто "мясо" то "дєдушки" саме те що треба. І "мясо" і пенсію платити не треба.
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02.10.2022 20:16 Відповісти
В усьому можна знайти свою музику.
https://twitter.com/i/status/1576569708584833024
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02.10.2022 20:17 Відповісти
Они думаю, что 65 летние дедушки это ветераны Второй мировой, ну как же, только ани смогут павтарить.
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02.10.2022 20:18 Відповісти
Мобіки скоро прибудуть. Побачимо.
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02.10.2022 20:24 Відповісти
Ти вже під ліманом, валянок?
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02.10.2022 20:31 Відповісти
ты свинорыл видел как твоих прожаренных родичей украинские свинки доедают...?
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02.10.2022 20:28 Відповісти
Так ты получил уже повестку?
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02.10.2022 20:34 Відповісти
вы свиноцабаки вторая армия мира...?
да над вами смеются туземцы Амазонии...!!!
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02.10.2022 20:35 Відповісти
!!!)))
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02.10.2022 21:08 Відповісти
https://storage2.censor.net/video/3/img_2824.mp4
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02.10.2022 20:37 Відповісти
Ёлочка млять мне нравится???
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02.10.2022 20:23 Відповісти
Дело дошло до триариев
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02.10.2022 20:24 Відповісти
доходы от нефтегаза упали, на всякие непотребства еще тратить, нужно сокращать кормовую базу
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02.10.2022 20:30 Відповісти
Удобно. Деда хоронить не надо, еще и жигули дадут.
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02.10.2022 20:33 Відповісти
Не зрозумів, а хіба на Цензорі сидять ейджисти?
росія -- не ейджистська країна. Служитимуть усі
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02.10.2022 20:34 Відповісти
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02.10.2022 23:14 Відповісти
Удобно. Деда хоронить не надо, еще и жигули приедут
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02.10.2022 20:36 Відповісти
začem babkam žiguli, - šveinoj mašiny Tula-2 xvatitj.
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03.10.2022 00:13 Відповісти
завдяки сцикливій політиці зебілів з ЗАКОННОГО, безгеморойного самоозброєння свідомих Українців, у озброєного "65 річного кацапського дєдушкі" на "зачистці" шансів більше аніж у беззбройного тридцятирічного українця-українки..
Зе Держава ніфіга не справилася з захистом народу..
лише ціною неймовірного подвигу ЗСУ та тисяч життів наших людей орда з півночі була посунута до кордонів..
втім, усі здобутки Українців Найвеличнівшивий та його свита вже записали на свій рахунок, але роботу над помилками не поспішають виконувати.. вони вважають, що й досі "імєют право на ошибку"
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02.10.2022 20:38 Відповісти
зе зберіг політику, яка була до нього стосовно зброї 30 років. Не бухав би ти та в сральні ремонти не робив регулярно, то придбав би зброю, хто хотів вже давно мають від мелкашки до великокаліберної снайперки. От продавати штурмові та снайперські гвинтівки і не продавати пістолети це повний маразм. В свій час СКС та Мосінки коштували символічно, при чому їх можна довести до нормального стану вірним і недорогим тюнінгом. Не хочеш геморою, купляєш гладкоствольну зброю, 12 калібр жоден бронежилет не витримує, під ним органи рвуться, а якщо хочеш бути впевнений, то бери набої магнум. Все одно міські бої ведуться на близьких відстанях. В свій час в середні віки в Німеччині громадянин був зобов'язаний мати зброю, чим підтверджував свій статус вільної людини. А українці, козаки, гайдамаки,.. завжди була зброя. Тих хто не мав і звали гречкосіями.
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03.10.2022 00:52 Відповісти
не болтай ерундой
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03.10.2022 08:51 Відповісти
"Дедушек" хапають... Нічого, скоро й "бабушек" почнуть грести на м'ясо.
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02.10.2022 20:45 Відповісти
Все в тайге, говорите? Так это дело обычное..

Мы корейцы-красноармейцы
Как война - фырь тайга.
Соболь бей - шапка шей.
Война кончай - мЯЯдаль получай.
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02.10.2022 20:46 Відповісти
Тю, їм же ж казали, що мобілізуватимуть тих, хто воював. Дідиваівалє. Ну, от і "забірают дєдушек"
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02.10.2022 21:01 Відповісти
Дорогие мои старики!
Дайте, я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем! ©
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02.10.2022 21:06 Відповісти
Десятый наш десантный клистирный батальон... (с)
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02.10.2022 21:08 Відповісти
Так вот ты какая, дедовщина в кацапской армии...
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02.10.2022 21:14 Відповісти
Готуйте цiпки для диiдiв, у травнi стануть у нагодi!
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02.10.2022 21:23 Відповісти
Ф бой ідут адні старікі. З простатитом. )))
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02.10.2022 21:28 Відповісти
рашистский зольдатен
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02.10.2022 21:36 Відповісти
деды воевали им и повторять
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02.10.2022 21:43 Відповісти
А что эта мразь "зачищать" собирается? Обгаженные портки?
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02.10.2022 23:40 Відповісти
"Зачищать" москалям треба засрані мізкі, за умови, що вони в них ще є.
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03.10.2022 00:00 Відповісти
Наступило время развала российской империи.Путин помог...
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02.10.2022 23:55 Відповісти
кацапи вигрібають все своє лайно до купи
"добрий" кацап то дохлий кацап
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03.10.2022 06:48 Відповісти
скре--поносная молодеж муж. пола штурмует кордоны грузии . казахстана . финляндии а синие от бухла дедушки поедут на фарш 200 за скрепы *****-гундяя уря уря уря ..деды ваевали можем павтарить .. еще раз удобрить землю трупами ..асвабадителей.. ***** их как скот гонит на убой и они покорно едут . многие из этого рашабыдла за уралом даже не знают где находится УКРАИНА и зачем ***** развязал эту войну . ну а те кто знает и понимает из *****стана уже здрыстнули
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03.10.2022 07:04 Відповісти
Я так розумію Путін почав боротися с пенсійним фондом
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03.10.2022 08:14 Відповісти
Треба нові таблички для кацапів.

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03.10.2022 09:34 Відповісти
А Шойгу ушел в тайгу? 🤖
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03.10.2022 12:32 Відповісти
 
 