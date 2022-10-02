"Дедушек просто вообще забирают": у РФ повістки приходять навіть чоловікам 60-65 років, - перехоплення ГУР. АУДIО
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Українська розвідка перехопила чергову розмову росіян: військовий РФ обговорює з дівчиною із Бурятії те, що в Росії в процесі мобілізації забирають до лав армії навіть дідусів віком 60-65 років.
Перехоплену розмову опублікувало Головне управління Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в аудіозаписі чути, що росіянин розмовляє з дівчиною про спільного знайомого – Олександра, якому прийшла повістка, хоча він навіть не служив у армії.
Дівчина розповідає, що наразі до армії "забирають всіх", навіть "дідусів". "Половина буде на зачистці, половина туди до вас поїде", - каже вона. За її словами, про це їй сказала подруга Оля.
"З районів всіх смикають… дідусів просто взагалі забирають, яким під 60-65 років. У нас уже половина покинули Бурятію", - говорить дівчина.
Будь ласка, зачекайте...
Вони хотіли "павтарить" весну 45-го.
На "павтарение" літа 41-го вони не згодні
І, до речі, 60-65 років у Росії не призивали ні в Першу, ні в Другу Світові.
Це вже путінське "ноу-хау"
Стариков пускать нам в дело!"
(Почти АС Пушкин)
.........креативнинько .......
А розмахнувся на всі тридцять лімонів.
https://twitter.com/i/status/1576619291843100672
даже многіє кацапи і в своі воєнкомати прішлі но только ночью і с коктейлямі молотова
а нєкоториє прішлі прямо со своім оружієм і сразу вступілі в смєртєльний бой но только со своімі воєнкомамі как в усть-ілімскє
https://twitter.com/i/status/1576569708584833024
да над вами смеются туземцы Амазонии...!!!
росія -- не ейджистська країна. Служитимуть усі
Зе Держава ніфіга не справилася з захистом народу..
лише ціною неймовірного подвигу ЗСУ та тисяч життів наших людей орда з півночі була посунута до кордонів..
втім, усі здобутки Українців Найвеличнівшивий та його свита вже записали на свій рахунок, але роботу над помилками не поспішають виконувати.. вони вважають, що й досі "імєют право на ошибку"
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десантныйклистирный батальон... (с)
"добрий" кацап то дохлий кацап