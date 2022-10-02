Анексія та "референдуми", могилізація на Московії триває! | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Сьогодні неділя, а це означає, що настав час жартувати і підсвинкувати у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Богдан Буткевич і Наталя Соколенко зібрали для вас найабсурдніших новин з того боку Стіксу й готові смачно їх обговорити. Тож відсуньте монітори подалі, бо буде дуже весело на Цензор.НЕТ.