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гумор (676) Соколенко Наталія (49) Буткевич Богдан (432)

Анексія та "референдуми", могилізація на Московії триває! | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Сьогодні неділя, а це означає, що настав час жартувати і підсвинкувати у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Богдан Буткевич і Наталя Соколенко зібрали для вас найабсурдніших новин з того боку Стіксу й готові смачно їх обговорити. Тож відсуньте монітори подалі, бо буде дуже весело на Цензор.НЕТ.

Автор: Роман Свиридович
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Кстати, только одна новость из нескольких подобных новостей за сегодня на фронте: ВСУ немного опоздали на референдум в Кременной, но их голос решающий))) Как всегда, как всегда....
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02.10.2022 21:07 Відповісти
В Турции сегодня, 2 октября, состоялся спуск на воду нового украинского противолодочного корвета типа Ada "Гетман Иван Мазепа".
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02.10.2022 21:09 Відповісти
В БОРОВІЙ вже наші ЗСУ !!!!!! На Херсонщині теж успішно йде наша офензива !!!!!!!!
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02.10.2022 21:17 Відповісти
Та вроде в бериславе уже--- пока не ясно точно.
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02.10.2022 21:19 Відповісти
Якось занадто оптимістично виглядає.
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02.10.2022 21:28 Відповісти
багато хто так думав перед Харківською офензивою.... "Вірте в ЗСУ" !!!!!!!!
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02.10.2022 21:33 Відповісти
красиво пошли - вдоль Днепра, дерзко и энергично все как Залужный любит..... Напротив Берислава Н. Каховка, так что.....
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02.10.2022 21:29 Відповісти
Борова в зоні зачистки, Зарічне уже перейшло в зелену,звільнення. ЗСУ красені. Доброї ночі їм
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02.10.2022 21:25 Відповісти
 
 