Анексія та "референдуми", могилізація на Московії триває! | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
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Сьогодні неділя, а це означає, що настав час жартувати і підсвинкувати у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!
Богдан Буткевич і Наталя Соколенко зібрали для вас найабсурдніших новин з того боку Стіксу й готові смачно їх обговорити. Тож відсуньте монітори подалі, бо буде дуже весело на Цензор.НЕТ.
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Павел Павел 9c509c5d
показати весь коментар02.10.2022 21:07 Відповісти Мені подобається 4
Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар02.10.2022 21:09 Відповісти Мені подобається 12
Павел Павел 9c509c5d
показати весь коментар02.10.2022 21:17 Відповісти Мені подобається 5
Борис Дородный b39ee959
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Ex perd
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Павел Павел 9c509c5d
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Павел Павел 9c509c5d
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Валентина Саюн c856325a
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