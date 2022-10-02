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Сила есть в руках танкиста, - українські воїни буксирують трофейний танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапило відео, на якому українські танкісти буксують черговий трофейний танк російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікував користувач фейсбуку Роман Володимирович.

Він зазначив: "Тяготи професії танкістів, феї не має, приходиться все робити самому)))"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
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02.10.2022 23:07
+21
українські воїни буксують трофейний танк

Буксирують

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02.10.2022 22:59
+21

***
Украинцы апять падвели братьев-рассиян.
Па номеру, каторый ани дали вновь мабилизированым русским для оформления сдачи в плен НЕВОЗМОЖНО дозвониться, там все время занято !!!
От што, нельзя задействовать больше аператоров и увеличить время их работы????
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02.10.2022 23:19
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українські воїни буксують трофейний танк

Буксирують

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02.10.2022 22:59 Відповісти
Заголовок виправили, ще в тексті корекцію наведіть.
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02.10.2022 23:06 Відповісти
Это в люди вышли выпускники медалисты за бабло медаль любую, эпохи вольных 90 гг! Когда техникумы институтами стали, институты универами, а универы академиями. А диссертантов появилось массово. Один только шкива чего стоил. Такие вот буксировщики!
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02.10.2022 23:09 Відповісти
Бідна наша мовонько!
А ще за сьогоднішню піджін-юкрейн винних та апологетів треба засудити до розстрілу через повішення.
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02.10.2022 23:14 Відповісти
Фея тут не допоможе... сила духу і сила волі зможе! 👋💪🇺🇦...
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02.10.2022 23:01 Відповісти
Українці, такі українці...
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02.10.2022 23:05 Відповісти
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02.10.2022 23:07 Відповісти
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03.10.2022 06:26 Відповісти
Це вони ржали з Афганської евакуації, а тепер зі СООЄЇ країни евакуюються тисячами )) Карма вона така ))
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03.10.2022 09:02 Відповісти
+100500
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03.10.2022 23:03 Відповісти
т 90а
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02.10.2022 23:18 Відповісти

***
Украинцы апять падвели братьев-рассиян.
Па номеру, каторый ани дали вновь мабилизированым русским для оформления сдачи в плен НЕВОЗМОЖНО дозвониться, там все время занято !!!
От што, нельзя задействовать больше аператоров и увеличить время их работы????
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02.10.2022 23:19 Відповісти
і номер зробити не багатоканальним, а дохрєнаканальним
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02.10.2022 23:25 Відповісти
https://t.me/ukrinformator/26359

это не смешно...)))
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02.10.2022 23:26 Відповісти
ну! я ж брехать не буду)))))
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02.10.2022 23:29 Відповісти
Владимирыч - красавчик! Наверное из рембатальона человек, один из никому не известных тружеников войны, без которых кацап был бы сейчас на границе Польши. И уже в летах при том.
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02.10.2022 23:38 Відповісти
А этот танчик часом, не Т-90 "Владимирыч"? Не вижу по башне - должна быть сварная. Если так - то +1 еще ВСУ в копилку!
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03.10.2022 00:59 Відповісти
+Він родимий. Схожий на
Т-90А/СА
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03.10.2022 09:22 Відповісти
В конце Владимирыч трохи перегазовал!
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03.10.2022 12:44 Відповісти
 
 