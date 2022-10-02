Сила есть в руках танкиста, - українські воїни буксирують трофейний танк. ВIДЕО
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У мережу потрапило відео, на якому українські танкісти буксують черговий трофейний танк російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікував користувач фейсбуку Роман Володимирович.
Він зазначив: "Тяготи професії танкістів, феї не має, приходиться все робити самому)))"
Топ коментарі
+31 Al Makarski
показати весь коментар02.10.2022 23:07
+21 Алекс Скела
показати весь коментар02.10.2022 22:59
+21 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар02.10.2022 23:19
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Буксирують
А ще за сьогоднішню піджін-юкрейн винних та апологетів треба засудити до розстрілу через повішення.
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Украинцы апять падвели братьев-рассиян.
Па номеру, каторый ани дали вновь мабилизированым русским для оформления сдачи в плен НЕВОЗМОЖНО дозвониться, там все время занято !!!
От што, нельзя задействовать больше аператоров и увеличить время их работы????
это не смешно...)))
Т-90А/СА