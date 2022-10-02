Сила есть в руках танкиста, - українські воїни буксирують трофейний танк. ВIДЕО

У мережу потрапило відео, на якому українські танкісти буксують черговий трофейний танк російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікував користувач фейсбуку Роман Володимирович.

Він зазначив: "Тяготи професії танкістів, феї не має, приходиться все робити самому)))"