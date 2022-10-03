Ліквідація групи окупантів, які їхали на краденому легковику. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили групу окупантів, що їхали на краденому легковику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку бійці зафільмували з допомогою безпілотника. На записі видно, як вибухає білий ВАЗ, а потім українські воїни вдарили по загарбниках, що побігли до знищеного легковика. Автори публікації повідомляють, що один з ліквідованих - російський офіцер, командир роти.

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