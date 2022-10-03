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Ліквідація групи окупантів, які їхали на краденому легковику. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни знищили групу окупантів, що їхали на краденому легковику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку бійці зафільмували з допомогою безпілотника. На записі видно, як вибухає білий ВАЗ, а потім українські воїни вдарили по загарбниках, що побігли до знищеного легковика. Автори публікації повідомляють, що один з ліквідованих - російський офіцер, командир роти.
Топ коментарі
+72 Oleksandr Onys
показати весь коментар03.10.2022 09:48
+62 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар03.10.2022 09:46
+58 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар03.10.2022 10:00
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Знаменитым стать хочу
... бггг 🤣
Какой смысл в этой пробежки ?
Так и сдохли уставшими......