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Ліквідація групи окупантів, які їхали на краденому легковику. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили групу окупантів, що їхали на краденому легковику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку бійці зафільмували з допомогою безпілотника. На записі видно, як вибухає білий ВАЗ, а потім українські воїни вдарили по загарбниках, що побігли до знищеного легковика. Автори публікації повідомляють, що один з ліквідованих - російський офіцер, командир роти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінімум 10 знищених російських військових і БТР-82А - вдала засідка воїнів ЗСУ під час наступу на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+72
Символічно, що на білих жигулях
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03.10.2022 09:48
+62
Ото красиво, навіть я не очікував другого влучення, уявляю як охр...ніли оркуи ))
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03.10.2022 09:46
+58
в Херсоні кацапи тепер навіть срати бояться ходити
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03.10.2022 10:00
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Ото красиво, навіть я не очікував другого влучення, уявляю як охр...ніли оркуи ))
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03.10.2022 09:46 Відповісти
А чим це їх ?
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03.10.2022 12:27 Відповісти
155мм - з "трьох топорів" (М777), скоріше всього. Бо точність філіграна.
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03.10.2022 12:30 Відповісти
Можливо, але вибух мені здається маловатий для 155мм., підозрюю міномет.
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03.10.2022 12:33 Відповісти
Може бути 120-й. Але, щоб с першого пострілу таке робити, а потім другий з таким таймінгом - я не можу такого уявити. Гармата - на 99%., бо влучність феноменальна.
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03.10.2022 12:38 Відповісти
Може колись дізнаємось )) Але гарно ))
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03.10.2022 12:43 Відповісти
+100500!!!
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03.10.2022 13:07 Відповісти
Скорійше за все - це заздалегідь встановлені фугаси.
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03.10.2022 21:31 Відповісти
Можливо - дистанційно керовані.
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04.10.2022 02:23 Відповісти
сокир
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03.10.2022 23:39 Відповісти
БББаХ!! І тільки пісюни по стєнках! (с.)
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03.10.2022 09:47 Відповісти
Одне уточнення - не по "стєнках", а "по кущах"!
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03.10.2022 12:50 Відповісти
У них це часткова мобілізація, ось частини орків то висять то валяються по деревах і по кущах.
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04.10.2022 09:33 Відповісти
Символічно, що на білих жигулях
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03.10.2022 09:48 Відповісти
не кради. какой, зеленский, номер у этой заповеди?
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03.10.2022 09:48 Відповісти
После войны нас ждет еще одно большое дело - пересажать предателей
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03.10.2022 10:15 Відповісти
Желательно их ликвидировать пока идет война !!!
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03.10.2022 11:22 Відповісти
Нельзя президента ликвидировать. Не на часі.
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03.10.2022 21:20 Відповісти
Ну, а основных предателей, может, уже сейчас озвучишь?
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03.10.2022 11:57 Відповісти
От настрій підняли перел працею.
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03.10.2022 09:49 Відповісти
Миномет?
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03.10.2022 09:49 Відповісти
Та навряд. Мінометом два постріли так влучно не зробиш, було би більше прильотів.
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03.10.2022 09:59 Відповісти
Три сокири.
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03.10.2022 10:18 Відповісти
Это минная ловушка. Обе мины подорваны дистанционно и скорее всего это мон-50 ( направленного действия )
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03.10.2022 11:24 Відповісти
Возможно и ОЗМ-72, особенно ТА, которая была установлена на дороге.
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03.10.2022 11:27 Відповісти
Танк
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03.10.2022 11:31 Відповісти
Не, там же разрыв под углом. Либо артиллерия, либо танк, шось таке
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03.10.2022 13:09 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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03.10.2022 09:49 Відповісти
Єхалі медвєді на вєласіпєді )))
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03.10.2022 09:52 Відповісти
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03.10.2022 09:56 Відповісти
Погано що не загорілася , прийдеться свиням їсти сирого москаля
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03.10.2022 09:57 Відповісти
зате бензином свиням не смердітимуть...
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03.10.2022 19:55 Відповісти
нехай чмобики посмотрят, когда (если) проспятся..
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03.10.2022 09:58 Відповісти
добув білу ладу і поліз поперед тяті до себе на кладовище ))
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03.10.2022 09:59 Відповісти
Видать сигналка с дистанционным подрывом на случай угона.
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03.10.2022 09:59 Відповісти
в Херсоні кацапи тепер навіть срати бояться ходити
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03.10.2022 10:00 Відповісти
Цікаво - а де "народний супутник" від Притули зараз працює? Щось про нього нічого не чути (хоча б пару знімків показали із тих, які не мають помітки "секретно").
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03.10.2022 12:54 Відповісти
без понятія,Притула мутить шось
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03.10.2022 12:55 Відповісти
...стопудово
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03.10.2022 13:10 Відповісти
спутник сейчас над Перу, как раз летит над индейским райцентром ***** Chapi.
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03.10.2022 13:59 Відповісти
15 см - це не дуже якість, бо людина буде виглядати шістьма квадратами
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03.10.2022 16:30 Відповісти
так вони і так по вуха в лайні, сруця прямо штани...
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03.10.2022 17:03 Відповісти
машинку жалко. люди збирали гроші, купували і тут прийшли істоти...
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03.10.2022 10:01 Відповісти
не факт що господарі живі
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03.10.2022 10:07 Відповісти
То вже приїйдеться їх родичам з оркостану відшкодовувати, якщо вони ще встигуть їх отримати
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03.10.2022 10:09 Відповісти
Жигуль, отвези меня в москву
Знаменитым стать хочу

... бггг 🤣
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03.10.2022 10:01 Відповісти
Размен "семерки" на несколько Лада Калина.
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03.10.2022 10:06 Відповісти
короче, все умерли...
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03.10.2022 10:08 Відповісти
Не, там один хитросделаный кацап отстал и наблюдал за цирком на дрот с метров 30 расстояния. Так шо, его отлавливать будут.
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03.10.2022 11:33 Відповісти
Куди по копаному!
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03.10.2022 10:09 Відповісти
Зараз модне слово -- закобздонили !
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03.10.2022 10:10 Відповісти
А сзади бежали-******** на автобус?
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03.10.2022 10:14 Відповісти
Пару навіть встигли ще застрибнути на рейс до Кабздону ))
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03.10.2022 10:23 Відповісти
Бежали карманы дохлых орков обшмонать
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03.10.2022 10:43 Відповісти
наверно ж за водярой посылали......
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04.10.2022 02:06 Відповісти
М-дя, неудобно получилось.
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03.10.2022 10:16 Відповісти
Ті що не влізли в Жигуль бігли слідом.
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03.10.2022 10:17 Відповісти
Але парочка все одно встигла на рейс до Кабздону ))
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03.10.2022 10:24 Відповісти
Ну теперь эти белые жигули не распаковывая, в большой подарочный контейнер и на рашку. Мол, папка, мамка вы хотели белую ладу получайте
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03.10.2022 10:37 Відповісти
Один походу всё таки убежал... смотрю на видео и понимаю зачем оркам их военкомы советуют брать таблетки от поноса
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03.10.2022 10:40 Відповісти
Ніякі таблєткі не допоможуть - там така ударна хвиля в живіт б'є, що вичавлює увесь зміст... Тільки памперси для дорослих!..
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03.10.2022 19:59 Відповісти
Яке чудове кіно, дивився б і дивився.
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03.10.2022 10:46 Відповісти
Слава і велика подяка нашим Героям!
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03.10.2022 10:57 Відповісти
Доїздилися
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03.10.2022 10:58 Відповісти
От кацапы тупорылые!
Какой смысл в этой пробежки ?
Так и сдохли уставшими......
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03.10.2022 11:05 Відповісти
они бежали как бегут к машине, попавшей в аварию. стадо новособранное непуганное.
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03.10.2022 20:48 Відповісти
для мене зараз найкращий фільм від наших захисників.
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03.10.2022 13:40 Відповісти
никогда не думал что такие видео будут доставлять мне неописуемое удовольствие.
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03.10.2022 14:04 Відповісти
Запускайте свиней))) Деяка незавершеність має місце.
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03.10.2022 14:53 Відповісти
А смысл бежать к машине, по которой только что прилетело? Хотели помочь раненым? Непонятно что ли, что может прилететь и второй раз?(как оно и произошло).
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03.10.2022 15:16 Відповісти
Какое там помочь , обшманать хотели. Они же любят мародёрить.
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04.10.2022 09:37 Відповісти
Здохли в белых жигулях, как символично!
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03.10.2022 16:50 Відповісти
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03.10.2022 17:23 Відповісти
кожному русскому мобіку - по гробіку!
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03.10.2022 20:47 Відповісти
Орки такі орки)) А на хіба вони бігли до вже відпрацьованих жигулів? Кармани пошмонать хотіли чи сподівалися шо бухло в салоні вціліло?
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03.10.2022 21:38 Відповісти
 
 