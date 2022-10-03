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"Доблесні" бійці армії "ЛНР" шукають закладки з наркотиками у квітнику. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Двох окупантів з "доблесної" армії "ЛНР" перехожі застали за пошуком закладки з наркотиками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах.
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Топ коментарі
+14 MausMike
показати весь коментар03.10.2022 10:49
+12 Томас Андерсон 15842d2c
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+10 Wlad5495
показати весь коментар03.10.2022 10:33
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