УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15746 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
14 559 18
війна (56444) наркотики (1349)

"Доблесні" бійці армії "ЛНР" шукають закладки з наркотиками у квітнику. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Двох окупантів з "доблесної" армії "ЛНР" перехожі застали за пошуком закладки з наркотиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Попроси, чтоб он наркоту сюда привез": Російські командири просять підлеглих діставати для них наркотики, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Це шоб наркота не дісталася солдатам нати!
показати весь коментар
03.10.2022 10:49
+12
Десь було повідомлення про укро нарко бариг, які продають кацапам наркоту одноразової дії
Один раз спробував, і всє )
показати весь коментар
03.10.2022 10:43
+10
Гриби шукають. Мухомори.
показати весь коментар
03.10.2022 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гриби шукають. Мухомори.
показати весь коментар
03.10.2022 10:33 Відповісти
Та смерть вони свою шукають, просто не знають в якому вигляді вона їм прийде ...
показати весь коментар
03.10.2022 10:38 Відповісти
Десь було повідомлення про укро нарко бариг, які продають кацапам наркоту одноразової дії
Один раз спробував, і всє )
показати весь коментар
03.10.2022 10:43 Відповісти
було таке діло. тому Ескобару медаль треба дати, вісім кацапів відклеїв бадяженою з тиурамом дурью )))
показати весь коментар
03.10.2022 12:23 Відповісти
А хто їх заклав цікаво
показати весь коментар
03.10.2022 10:49 Відповісти
пушеры есть при любой власти, а на территории лугандона, с прозрачными границами для трафика, банчить дешёвой наркотой - самый прибыльный "стартап".
показати весь коментар
03.10.2022 14:13 Відповісти
Песня есть "Наркоманы на городи"
показати весь коментар
03.10.2022 10:49 Відповісти
як побачиш наркомана - ти його як таракана ! )
показати весь коментар
03.10.2022 12:24 Відповісти
Це шоб наркота не дісталася солдатам нати!
показати весь коментар
03.10.2022 10:49 Відповісти
Нужно обеспечить всех орков наркотой и водкой. Я не шучу.
показати весь коментар
03.10.2022 11:07 Відповісти
і російскими шлендрами
показати весь коментар
03.10.2022 11:28 Відповісти
А ручки то помнят...
показати весь коментар
03.10.2022 11:07 Відповісти
Этих в разминирование определить
показати весь коментар
03.10.2022 11:16 Відповісти
Пришёл садовник и послал всех на йух.
показати весь коментар
03.10.2022 12:32 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 14:44 Відповісти
Все закладки распугал!
показати весь коментар
03.10.2022 13:01 Відповісти
цирк
показати весь коментар
03.10.2022 14:35 Відповісти
Судя по голосу оператора - он и сам может ехать в Лиман. Но, конечно, лучше отправить туда этих нариков - а самому спокойно, пока, пересидеть.
показати весь коментар
03.10.2022 14:56 Відповісти
 
 