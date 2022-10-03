"Доблесні" бійці армії "ЛНР" шукають закладки з наркотиками у квітнику. ВIДЕО

Двох окупантів з "доблесної" армії "ЛНР" перехожі застали за пошуком закладки з наркотиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент опублікований у соцмережах.

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