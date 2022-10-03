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Українські воїни отримали вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" по програмі "російського ленд-лізу". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці захопили ворожу важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі своїм трофеєм бійці опублікували у соцмережах

"А це вже справді шикарний "підгон від кацапів". Справний, повністю робочий і заряджений ТОС "Сонцепьок". Хіба тільки баки сухі, але хіба ж це проблема для наших козаків. Заправимо його сльозами кацапів і вперед!", - пишуть автори публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сила есть в руках танкиста, - українські воїни буксирують трофейний танк. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+21
подаруночек треба повернути, бажено велике скупченя бронетехники....
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03.10.2022 11:17
+11
Теперь будем выпекать кацев. Им должно понравится. Интересно как там дальше с боеприпасами к нему.
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03.10.2022 11:21
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подаруночек треба повернути, бажено велике скупченя бронетехники....
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03.10.2022 11:17 Відповісти
Техніку ні, тільки боєкомлект, самодоставкою ))
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03.10.2022 12:37 Відповісти
Грізна зброя. На жаль, небезпечна також і для власних військ.
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03.10.2022 11:20 Відповісти
Теперь будем выпекать кацев. Им должно понравится. Интересно как там дальше с боеприпасами к нему.
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03.10.2022 11:21 Відповісти
На жаль воно далеко не стріляє , тому це фактично одноразова зброя . Звісно це за умови - якщо у противника є контрбатарейний радар і високоточна артилерія .. .
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03.10.2022 11:42 Відповісти
Будуть печені кацапи?
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03.10.2022 11:45 Відповісти
Не зовсім цілий, покоцаний ...
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03.10.2022 12:15 Відповісти
На метал пойдет, у нас нет на них бк, плюс в том, что у кацапов этого экземпляра уже не будет
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03.10.2022 12:25 Відповісти
Получили "Солнцепек"? Вот теперь будет любимый "шашлык машлык" Кадырова .
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03.10.2022 13:17 Відповісти
Посмотрим, как оркам понравится находиться с обратной стороны "Солнцепека". А лучше бы его исследовать и спроектировать свой, но мощнее.
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03.10.2022 23:11 Відповісти
 
 