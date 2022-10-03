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Спецпризначенці СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК. Працюємо далі до повної Перемоги! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби знищено ворожий гелікоптер та штурмовик, низку пунктів управління, складів з боєприпасами та місць зосередження противника, - Генштаб
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Топ коментарі
+29
маладцы !!!!
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03.10.2022 11:32
+25
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03.10.2022 11:36
+20
Дык он же чижилее воздуха! Физика, ***.
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03.10.2022 11:38
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маладцы !!!!
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03.10.2022 11:32 Відповісти
А що це за ПЗРК? "Игла"?
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03.10.2022 11:33 Відповісти
Так. Допотопна Ігла
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03.10.2022 11:37 Відповісти
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03.10.2022 11:36 Відповісти
Ка-52 - несчастливый вертолёт.
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03.10.2022 11:37 Відповісти
Несчастливый аналоговнет!
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03.10.2022 14:30 Відповісти
Дык он же чижилее воздуха! Физика, ***.
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03.10.2022 11:38 Відповісти
а ти шо єво взвєшивал?!
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03.10.2022 11:48 Відповісти
Воздух?
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03.10.2022 11:53 Відповісти
да. ти взвєшивал воздух?
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03.10.2022 12:06 Відповісти
Я нет. А в нашем овощном на районе воздух весит грамм 150
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03.10.2022 12:22 Відповісти
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03.10.2022 18:19 Відповісти
Героям слава !!
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03.10.2022 11:40 Відповісти
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03.10.2022 11:46 Відповісти
а другий утік
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03.10.2022 11:50 Відповісти
Алігатори не літають - сказали в СБУ.
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03.10.2022 11:52 Відповісти
Нам додали стінгери, перуни, британські пзрк, а таке враження, що більшість сбиваємо іглою.
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03.10.2022 11:55 Відповісти
бо тих Ігл дохрєна було на зберіганні з часів розпаду ссср. Мабудь масово роздають по підрозділам щоб не пропадали. Стінгери економлять. Я так собі думаю
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03.10.2022 12:00 Відповісти
Хто до нас найбільше зброї поставляє? Правильно - поляки! А у поляків основою ПЗРК малої дальності є "Перун" А це - та сама "Ігла" Тільки модернізована! Думаєте - хлопці на фронті будуть "уточнять" модель? Зовні різницю і не видно!
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03.10.2022 12:22 Відповісти
Nie Perun, a Piorun, czyli błyskawica.
To jest Perun: https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4
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03.10.2022 14:43 Відповісти
Пане Станіслав!Імя словянського бога блискавки і грому по різному заучить на польській і українській мовах.Ми хочемо подякувати полякам за надані ПЗРК які яудово громлять авіамехніку московії.
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03.10.2022 14:54 Відповісти
Ні, звучить однаково. Перун і Perun. Тому що слов'яни, а саме слово - старе.
До речі, мені однаково як ви його називатиме. Працює, вбиває москалів - і гаразд.
Але радію перевірити що таке саме Projekt Perun (https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4), він дуже гарний і також буде Вам не зайвовий.
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03.10.2022 15:27 Відповісти
Я якою мовою написав? Українською! А українською мовою бог грому та блискавки - "перун" І "перуном" іменувалася колись сама блискавка Так що не треба мені "в задницю заглядать"!
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03.10.2022 14:56 Відповісти
"перуном" іменувалася колись сама блискавка? Окей, цікаво, дякую.
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03.10.2022 15:29 Відповісти
Почитай тексти написані старослов"янською мовою Саме "перунами" Ілля-громовержець вражає грішників!
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03.10.2022 15:45 Відповісти
Або Перуни, майже копія.
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03.10.2022 12:30 Відповісти
З чого б не збили, все одно для ЗМІ скажуть - Ігла-1М. Бо в Україні виробляється/модернізується.
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04.10.2022 08:16 Відповісти
Красіво підбили, нажаль інщі кацапські гелікоптери здриснули.
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03.10.2022 15:29 Відповісти
Можливості знищення ворожої авіації використано на 33%
оскільки із 3 присутніх вертольотів знищено тільки 1.
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04.10.2022 03:06 Відповісти
 
 