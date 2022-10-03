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Спецпризначенці СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
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Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК. Працюємо далі до повної Перемоги! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+29 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар03.10.2022 11:32
+25 частный сектор
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+20 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар03.10.2022 11:38
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To jest Perun: https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4
До речі, мені однаково як ви його називатиме. Працює, вбиває москалів - і гаразд.
Але радію перевірити що таке саме Projekt Perun (https://www.youtube.com/watch?v=U_IZc3HipV4), він дуже гарний і також буде Вам не зайвовий.
оскільки із 3 присутніх вертольотів знищено тільки 1.