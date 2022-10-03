The Guardian показало залишки російської колони, яка намагалася залишити Лиман. ВIДЕО

Видання The Guardian показало залишки російської колони, яка намагалася залишити Лиман.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантів на виїзді з міста знищили українські воїни.

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