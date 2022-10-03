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The Guardian показало залишки російської колони, яка намагалася залишити Лиман. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Видання The Guardian показало залишки російської колони, яка намагалася залишити Лиман.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантів на виїзді з міста знищили українські воїни.
Топ коментарі
+62 Сліпий
показати весь коментар03.10.2022 12:30
+36 частный сектор
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+28 Da non
показати весь коментар03.10.2022 12:30
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Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых жигулей. (с)
Я точно знаю що усі кацапи
Що на ланах Вкраїни полягли
Кого собаки й свині не зіжрали
Ті соняхами в полі проросли
На їх могили котики посцяли
Бенкет був славний в полі у щурів
Та більше всіх із тої купи м'яса
Пішло на стіл до мух і хробаків ...
Нажаль не моє.
- свои, заметьте, свои сокровища
Брати в полон скільки треба - і то не панькатися. А вчиняти втихаря так, як вони з нашими. Нехай мусара навчать, як відбити нирки, щоб зовні видно не було. Наші які покалічені бранці вернулися, а їхніх бережете в полоні як кнурів? То хоч нерви їм лікуйте. Пістоль в горло - і нехай гімн України співає.
Побачить, що українська мова є. І вивчить.