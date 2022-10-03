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The Guardian показало залишки російської колони, яка намагалася залишити Лиман. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Видання The Guardian показало залишки російської колони, яка намагалася залишити Лиман.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантів на виїзді з міста знищили українські воїни

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вцілілі у Лимані російські окупанти втекли до Щастя, - Гайдай. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+62
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых жигулей. (с)

Я точно знаю що усі кацапи
Що на ланах Вкраїни полягли
Кого собаки й свині не зіжрали
Ті соняхами в полі проросли

На їх могили котики посцяли
Бенкет був славний в полі у щурів
Та більше всіх із тої купи м'яса
Пішло на стіл до мух і хробаків ...
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03.10.2022 12:30
+36
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03.10.2022 12:40
+28
Remember Ilovaisk!
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03.10.2022 12:30
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Мабуть курили в жугулях.
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03.10.2022 12:30 Відповісти
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых жигулей. (с)

Я точно знаю що усі кацапи
Що на ланах Вкраїни полягли
Кого собаки й свині не зіжрали
Ті соняхами в полі проросли

На їх могили котики посцяли
Бенкет був славний в полі у щурів
Та більше всіх із тої купи м'яса
Пішло на стіл до мух і хробаків ...
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03.10.2022 12:30 Відповісти
Remember Ilovaisk!
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03.10.2022 12:30 Відповісти
Пом'ятаємо,але це не те саме!!! Це не "зелений коридор"і вони зі зброєю! Тут це не доречно!
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03.10.2022 17:36 Відповісти
Чому не доречно? Тітонька Карма витівниця ще та!
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03.10.2022 17:46 Відповісти
В багатьох транспортних засобів повідкривані дверки - значить не вдалось задвухсотити чи затрьохсотити їх водіїв і пасажирів.
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03.10.2022 12:33 Відповісти
Малоймовірно,хоча можливо. Може забіг оленів дав кращій підсумок,для оленів.
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03.10.2022 12:38 Відповісти
Ні, скоріш за все відео після зачистки ЗСУ, які перевіряли автівки на наявність, наприклад, тих самих документів орків (для ідентицікації підроздлів, /вч), бк і тощо.
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03.10.2022 12:44 Відповісти
Или просто трупы кто то по карманам пробивал
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03.10.2022 12:58 Відповісти
Який гарний осінній пейзаж ))
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03.10.2022 12:34 Відповісти
"Осінь. Скрепи відлітають".
Нажаль не моє.
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03.10.2022 12:39 Відповісти
šosj ento v Ukraini v cim roku gribov bagato. Toljko biada, - odni muxomory.
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03.10.2022 21:23 Відповісти
Гриби є і білі, навіть цього року вже пару відерцят назбирав, але в місцях де були бойові дії ще довгий час будуть знаходити небезпечні сюрпризи ... Грьобані москаляки, так неньку заср...ли.
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04.10.2022 09:23 Відповісти
- прихожане разбежались, сокровища ищут
- свои, заметьте, свои сокровища

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03.10.2022 12:38 Відповісти
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03.10.2022 12:40 Відповісти
Насилуй там побольше.
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03.10.2022 12:48 Відповісти
... насилуй там побольше мобиков лнр-днр - только предохраняйся...
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03.10.2022 12:54 Відповісти
ні кацапчику пакет тобі і тільки пакет)))
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03.10.2022 15:04 Відповісти
Хорошо тому живется, у кого одна нога. Тому пенсия дается и не нужно сапога.
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03.10.2022 12:42 Відповісти
Розумієш, якось невдобно, коли ці словєса прочитають наші поранені.
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03.10.2022 12:55 Відповісти
Наши поймут.
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03.10.2022 12:59 Відповісти
А как весело было шутить про "котлы"
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03.10.2022 12:52 Відповісти
Треба знищувати як і де можна.
Брати в полон скільки треба - і то не панькатися. А вчиняти втихаря так, як вони з нашими. Нехай мусара навчать, як відбити нирки, щоб зовні видно не було. Наші які покалічені бранці вернулися, а їхніх бережете в полоні як кнурів? То хоч нерви їм лікуйте. Пістоль в горло - і нехай гімн України співає.
Побачить, що українська мова є. І вивчить.
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03.10.2022 12:54 Відповісти
Прикрасна картинка ,так що заберайтесь окупанти з нашої землі поки живі.
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03.10.2022 15:32 Відповісти
Красіва колона. Браво ЗСУ
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03.10.2022 16:11 Відповісти
 
 