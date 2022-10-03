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Спецпризначенці Нацгвардії знищили елітний підрозділ РФ на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці Нацгвардії знищили російський елітний підрозділ на Донецькому напрямку фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, в НГУ оприлюднили відео.

"Один зі спецпідрозділів Нацгвардії, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ РФ", - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі Нацгвардії уточнили, що подія мала місце в кінці вересня.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Самое элитное еще под Киевом и Черниговом сдохло весной.
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03.10.2022 13:09
+27
Как жалко, прямо сльозы из глаз
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03.10.2022 13:20
+27
Наші котики, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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03.10.2022 13:21
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Самое элитное еще под Киевом и Черниговом сдохло весной.
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03.10.2022 13:09 Відповісти
Я не спец конечно, но "элитность" я так понимаю определили по уничтоженной технике, мол забулдыгам с дыры такое не дадут
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03.10.2022 13:25 Відповісти
Как жалко, прямо сльозы из глаз
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03.10.2022 13:20 Відповісти
Сльози радості ? ))
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03.10.2022 14:09 Відповісти
Нет. Жалко, что мало
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03.10.2022 14:17 Відповісти
ого)а ви естет
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03.10.2022 15:29 Відповісти
Насчет орков я, ***, самый эстетичный эстет. Ага
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03.10.2022 15:38 Відповісти
Немного слез надо оставить на похороны путлера...
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03.10.2022 14:17 Відповісти
Я буду за ним скучать. Он развивал мой сарказм
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03.10.2022 14:20 Відповісти
Наші котики, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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03.10.2022 13:21 Відповісти
елітним москалям - елітні поліетиленові пакети!
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03.10.2022 13:22 Відповісти
Більше на навчання подібне
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03.10.2022 13:24 Відповісти
Дякуємо ВАМ. Слава ГЕРОЯМ !!! УКРАЇНІ СЛАВА !
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03.10.2022 13:25 Відповісти
Супер !!! зачетное истребление.
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03.10.2022 13:27 Відповісти
це відео варто верифікувати.

як мінімум, з двох причин

1. на деревах нема листя

2. в інформпросторі ворога це відео видається як перемога російських танків над українськими бмп.
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03.10.2022 13:28 Відповісти
Ага, а на 2:20 це типова "українська БМП" з літерою V.
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03.10.2022 14:05 Відповісти
так ти верифікуй...!
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03.10.2022 14:43 Відповісти
щоб не смішити людей робити треба те у чому ти фахівець.

ви не фахівець з роздачі нарядів бо тицяєте в кого попадете а не даєте завдання спеціялісту.
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03.10.2022 15:05 Відповісти
иди вслед крейцеру МацКва спеціяліст...
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03.10.2022 15:15 Відповісти
Підори получили підаруночки)))
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03.10.2022 13:30 Відповісти
гарно знищили, Слава Україні і українським воїнам!
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03.10.2022 13:31 Відповісти
Вообще не хочу уезжать из Лугандона! Как здесь классно! Вообще... Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно! По-домашнему"
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03.10.2022 13:35 Відповісти
Що то за стратегічний ГАЙ,що біля нього тисячі воронок.
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03.10.2022 13:58 Відповісти
Останню машину класно. Засранці вже завантажили якесь тіло і мабуть думали, що врятувались. Але ж ні. Прилетіло точно.
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03.10.2022 14:06 Відповісти
"Сафарі"!!!
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03.10.2022 14:21 Відповісти
Молодці хлопці, дави русню. А тепер на-біс, ще один залп по оркам.
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03.10.2022 14:53 Відповісти
швидше за все працювали стугною
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03.10.2022 15:26 Відповісти
слава НГУ
слава воїнам групи спецпризначення ОМЕГА
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03.10.2022 15:25 Відповісти
Гарний відос !
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03.10.2022 15:27 Відповісти
З якого боку воно елітне,не видно.А як перетворюються на молекули то клас
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03.10.2022 16:20 Відповісти
 
 