Спецпризначенці Нацгвардії знищили елітний підрозділ РФ на Донеччині. ВIДЕО

Бійці Нацгвардії знищили російський елітний підрозділ на Донецькому напрямку фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, в НГУ оприлюднили відео.

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"Один зі спецпідрозділів Нацгвардії, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ РФ", - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі Нацгвардії уточнили, що подія мала місце в кінці вересня.

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