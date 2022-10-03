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Спецпризначенці Нацгвардії знищили елітний підрозділ РФ на Донеччині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці Нацгвардії знищили російський елітний підрозділ на Донецькому напрямку фронту.
Як інформує Цензор.НЕТ, в НГУ оприлюднили відео.
"Один зі спецпідрозділів Нацгвардії, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ РФ", - йдеться в повідомленні.
В пресслужбі Нацгвардії уточнили, що подія мала місце в кінці вересня.
Топ коментарі
+30 govtva
показати весь коментар03.10.2022 13:09
+27 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар03.10.2022 13:20
+27 Чайка Київ
показати весь коментар03.10.2022 13:21
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як мінімум, з двох причин
1. на деревах нема листя
2. в інформпросторі ворога це відео видається як перемога російських танків над українськими бмп.
ви не фахівець з роздачі нарядів бо тицяєте в кого попадете а не даєте завдання спеціялісту.
слава воїнам групи спецпризначення ОМЕГА