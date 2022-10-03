У Магадані мобілізували чоловіка з другою стадією онкозахворювання. ВIДЕО
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У РФ під "часткову мобілізацію" потрапив онкохворий чоловік у ремісії. На його хворобу не звернули уваги і відправили з Магадану на військові збори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
Дружина мобілізованого Олена розповіла, що 22 вересня її чоловік, 44-річний Олексій Шешенін отримав повістку, незважаючи на те, що у нього – друга стадія онкологічного захворювання. Нині він перебуває у ремісії, але двічі на рік має проходити обстеження.
За її словами, чергове обстеження у нього призначено на 5 жовтня.
"У військкоматі Олексій подав медичну довідку і був упевнений, що серйозне захворювання — привід для відстрочення. Але на хворобу чоловіка ніхто не звернув увагу. Олексія не відпустили додому і одразу ж відправили літаком до іншого міста на збори", - пояснила росіянка.
Зазначається, що попри публічні звернення дружини мобілізованого, поки що Олексія не повернули.
Будь ласка, зачекайте...
Яке нам діло до їхніх онкомобілізованих?
Але йде вона нашим коштом.
І "крим наш", і "велика росія" і "своїх не брасаєм",і "Киевская хунта" і навіть денацифікація, яку 90% із них вимовити не можуть.
Не хочемо, як краще, хочемо як раніше.
Але вже не можна - "Рубль вхід, два вихід"
"Лес рубят, щепки летят!"
А жена могла бы подумать, а может холодильник или стиралку пришлёт, с надписью: "Гарантія 10 років"? На жигуль, лучше не рассчитывать, свиньи съедят!
А впрочем, это ихний выбор! Не х#й шаст#ть! =)