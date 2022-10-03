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У Магадані мобілізували чоловіка з другою стадією онкозахворювання. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У РФ під "часткову мобілізацію" потрапив онкохворий чоловік у ремісії. На його хворобу не звернули уваги і відправили з Магадану на військові збори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Дружина мобілізованого Олена розповіла, що  22 вересня її чоловік, 44-річний Олексій Шешенін отримав повістку, незважаючи на те, що у нього – друга стадія онкологічного захворювання. Нині він перебуває у ремісії, але двічі на рік має проходити обстеження.

За її словами, чергове обстеження у нього призначено на 5 жовтня.

"У військкоматі Олексій подав медичну довідку і був упевнений, що серйозне захворювання — привід для відстрочення. Але на хворобу чоловіка ніхто не звернув увагу. Олексія не відпустили додому і одразу ж відправили літаком до іншого міста на збори", - пояснила росіянка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дедушек просто вообще забирают": у РФ повістки приходять навіть чоловікам 60-65 років, - перехоплення ГУР. АУДIО

Зазначається, що попри публічні звернення дружини мобілізованого, поки що Олексія не повернули.
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Топ коментарі
+22
Українські захисники підняли синьо-жовтий прапор над Миролюбівкою на Херсонщині
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03.10.2022 13:32
+15
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03.10.2022 13:30
+13
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03.10.2022 13:36
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03.10.2022 13:30 Відповісти
Повісь це в дома, на стіні. Сподобається всій твоїй рідні.
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03.10.2022 13:40 Відповісти
мый батько художник потрібно сказати йому нехай намалює на полотні
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03.10.2022 15:01 Відповісти
пожалійте його... та нехай всі подохнуть.. чистіше стане на світі
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03.10.2022 13:30 Відповісти
Ну його нахєр нашій землі таке хворе - давайте здорових! Нашій землі потрібне "чисте" міндобриво!
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03.10.2022 13:33 Відповісти
Виконання доведеного плану мобілізації.
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03.10.2022 13:31 Відповісти
Українські захисники підняли синьо-жовтий прапор над Миролюбівкою на Херсонщині
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03.10.2022 13:32 Відповісти
Тю, йому всеодно помирати. Видадуть бомбу і відправлять підривати позиції
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03.10.2022 13:32 Відповісти
зато похоронят бесплатно! Все равно на тот свет!
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03.10.2022 13:33 Відповісти
Я щиро не розумію, навіщо нам такі новини 😐
Яке нам діло до їхніх онкомобілізованих?
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03.10.2022 13:33 Відповісти
Ну хоть не будет мучаться холоп . И родня порадуется деревянным от ху@ла . Позорная страна . Срамота. Сброд .
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03.10.2022 13:33 Відповісти
Нашу артилерію це не хвилує, вилікуємо швидко
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03.10.2022 13:33 Відповісти
Likari haimarsy vže nagotove spomogati.
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03.10.2022 21:26 Відповісти
Утилізація російського "біомусора" йде за планом: зеки, бомжі, божевільні, безробітні, невиліковно хворі.
Але йде вона нашим коштом.
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03.10.2022 13:35 Відповісти
А буває російський "небіомусор"??? підтекст - росія не воює з Україною, а утилізує біомусор...
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03.10.2022 13:51 Відповісти
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03.10.2022 13:36 Відповісти
Надо было над Твером вылить 70 литров водки.
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03.10.2022 13:53 Відповісти
над Тверью
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03.10.2022 14:37 Відповісти
КАЖДОМУ!!!
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03.10.2022 14:58 Відповісти
Krašče steklomoju. Vodku škoda litj.
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03.10.2022 21:27 Відповісти
Все ясніша справжня причина поголовної мобілізації - утилізація баласту. Пенсіонерів, безнадійно хворих, нацменів з околиць, алкоголіків, п'янь та рвань із глухих, вимираючих міст та сіл, усіх у топку війни
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03.10.2022 13:36 Відповісти
...тіпа шо єслі би путін па настаящєму ваєвал то он би уже пабіділ.
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03.10.2022 13:53 Відповісти
"Аткравєнна гаваря", їм уже все пох.
І "крим наш", і "велика росія" і "своїх не брасаєм",і "Киевская хунта" і навіть денацифікація, яку 90% із них вимовити не можуть.
Не хочемо, як краще, хочемо як раніше.
Але вже не можна - "Рубль вхід, два вихід"
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03.10.2022 14:00 Відповісти
ЗСУ його швидко "вилікують". Нехай жінка не переживає та йде в автосалон "Лада" на оглядини.
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03.10.2022 13:40 Відповісти
Овес нынче дорог
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03.10.2022 13:46 Відповісти
"Если не *****, то кто?"
"Лес рубят, щепки летят!"
А жена могла бы подумать, а может холодильник или стиралку пришлёт, с надписью: "Гарантія 10 років"? На жигуль, лучше не рассчитывать, свиньи съедят!
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03.10.2022 13:46 Відповісти
Ему шо так шо так ******
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03.10.2022 13:51 Відповісти
Дома бы он помер может через 5 - 15, даст Бог и больше лет, а в Украине крупно повезёт, если столько же дней проживёт... Зато станет гейроем копростана, хоть и безымянный!
А впрочем, это ихний выбор! Не х#й шаст#ть! =)
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03.10.2022 17:09 Відповісти
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03.10.2022 13:53 Відповісти
Командир сказал "В бой!". Значит вперёд - за плешивого карлика!
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03.10.2022 13:55 Відповісти
Для рашиста це легке поранення - життевоважливі органи не ушкодженно!
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03.10.2022 15:40 Відповісти
Найголовніше, що мозок не постраждав! =)
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03.10.2022 16:50 Відповісти
https://imgur.com/azj8Zib
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03.10.2022 13:54 Відповісти
ему уже все равно
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03.10.2022 13:55 Відповісти
Так это аналогонетовская политика экономии ресурсов с бонусом. Страна получает единицу пушечного мяса. Жена - белую ладу. Мужик больше не мучается. Все довольны.
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03.10.2022 13:55 Відповісти
ukrainskie svinki - bezkoštovnyj korm.
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03.10.2022 21:29 Відповісти
posle voiny treba bude ci svinki riuzzgim meniati na naftu. Odna svinka - 1000ton nafty.
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03.10.2022 21:31 Відповісти
Ничого,в Украiнi" вилiкуют"!
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03.10.2022 14:01 Відповісти
Наверное Зинка взяла!
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03.10.2022 15:00 Відповісти
Могилізація проходить такими темпами, що третя стадія раку просто не встигне розвинуться!
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03.10.2022 14:16 Відповісти
Навіщо відправляти воювати здорових? Краще хворих. Усе одно їм не світить одужання в системі охорони здоров"я росії.
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03.10.2022 15:08 Відповісти
 
 