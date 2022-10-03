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Українські бійці на автомобілі їдуть крізь мінне загородження із 300 протитанкових мін. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент як українські бійці на автомобілі проїжджають вузькою доріжкою крізь мінне загородження із 300 протитанкових мін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти влаштували мінне поле прямісінько на дорозі, щоб зупинити проїзд техніки.
Топ коментарі
+21 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар03.10.2022 15:27
+21 MausMike
показати весь коментар03.10.2022 15:35
+17 stavr
показати весь коментар03.10.2022 15:32
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RIP ДТП в Харькове: Зайцева угробила 6 душ.
Штабелями
Проход сделали
Или орки его оставили когда убегали на машинах
Слава ЗСУ!
На дорозі міни накидані більше для психологічного ефекту - щоб загальмувать рух техніки По траві їх ніхто об"їжджать не ризикне - бо там мін не видно взагалі!
Але якось занадто рівно стоять, мабудь хлопці вже розчистили проїзд, але часу на більше не було.
Їх уже хтось посовав