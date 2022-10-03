Українські бійці на автомобілі їдуть крізь мінне загородження із 300 протитанкових мін. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент як українські бійці на автомобілі проїжджають вузькою доріжкою крізь мінне загородження із 300 протитанкових мін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти влаштували мінне поле прямісінько на дорозі, щоб зупинити проїзд техніки.

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