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Українські бійці на автомобілі їдуть крізь мінне загородження із 300 протитанкових мін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент як українські бійці на автомобілі проїжджають вузькою доріжкою крізь мінне загородження із 300 протитанкових мін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти влаштували мінне поле прямісінько на дорозі, щоб зупинити проїзд техніки.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+21
Віртуози! Слава ЗСУ!
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03.10.2022 15:27
+21
Туди треба відправляти "героїв паркування" на перездачу водійських прав.
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03.10.2022 15:35
+17
респект водієві)а трофейщики пізніше міни підберуть
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03.10.2022 15:32
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Віртуози! Слава ЗСУ!
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03.10.2022 15:27 Відповісти
Тепер я знаю де потрібно вчити дітей водіїв-багатіїв.

_______________
RIP ДТП в Харькове: Зайцева угробила 6 душ.
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03.10.2022 18:37 Відповісти
Вже 6? Ото дива! А на старті було 13. Шо за девальвація?
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03.10.2022 21:55 Відповісти
Перевірив, все вірно: п'ятеро на місці віддали Богу Душу, ще одна жінка - через тиждень коми.
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03.10.2022 22:57 Відповісти
Нужно было сразу в ящиках мины оставлять

Штабелями
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03.10.2022 15:28 Відповісти
Може їх посунули трохи - бачив як таке робили сапери. Взагалі у саперів своя наука, це в них треба питать що це за ... Гранати у нєго нє той сістєми...
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03.10.2022 15:45 Відповісти
Наверно там вся дорога была в минах

Проход сделали

Или орки его оставили когда убегали на машинах
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03.10.2022 15:54 Відповісти
Бачив відео (напевно, тут таке саме) де сапери відсувають міни вбік. просто акуратно ногами. Вздовж усієї ділянки. Потім техніка проїжджає. А далі вже в спокійному режимі з тими мінами працюють і прибирають.
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03.10.2022 16:58 Відповісти
Залізні мабудь треба нерви мати, щоб таке ногами сунуть...
Слава ЗСУ!
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03.10.2022 21:56 Відповісти
На асфальті проблем немає! Там гранату з висмикнутою чекою під дно міни не вкладеш і розтяжку не поставиш - все видно Класти "Лепесток" - ризикувать власною головою Бо після зведення підривача у бойове положення вона спрацьовує від першого ж дотику А підривач самої протитанкової міни спрацьовує на 400 кг - на ній, щоб вона спрацювала, плигать треба з усієї сили! На грунті - інша справа (особливо на неутрамбованому чи порослому травою)
На дорозі міни накидані більше для психологічного ефекту - щоб загальмувать рух техніки По траві їх ніхто об"їжджать не ризикне - бо там мін не видно взагалі!
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04.10.2022 05:53 Відповісти
Таке відношення до ресурсів як до бездонної діжки супроводжує росію вже років триста.
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03.10.2022 15:32 Відповісти
респект водієві)а трофейщики пізніше міни підберуть
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03.10.2022 15:32 Відповісти
Туди треба відправляти "героїв паркування" на перездачу водійських прав.
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03.10.2022 15:35 Відповісти
русня загадила нашу землю
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03.10.2022 15:59 Відповісти
Навряд чи дорогу можно назвати полем!

Але якось занадто рівно стоять, мабудь хлопці вже розчистили проїзд, але часу на більше не було.
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03.10.2022 16:23 Відповісти
Міжна, навіть в морській акваторії це "мінні поля".
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03.10.2022 16:26 Відповісти
Таке практикувалося ще з часів ІІ Світової! Найвідоміший факт з нашої історії - виставляння мін прямо на грунт (у степову траву) перед наступом танків на Курській дузі Сапери вкручували підривачі прямо в кузовах полуторок, а інші їх на грунт викладали (дід мій розказував - сам бачив) Потім були створені спеціальні автомобілі Для цього їх обладнували спеціальними лотками і автомобіль обслуговувався лише солдатами, що вкручували підривачі та ставили міни на лотки Тут мабуть таке саме було!
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03.10.2022 16:31 Відповісти
Трохи розчарований.
Їх уже хтось посовав
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03.10.2022 16:57 Відповісти
Спробуйте герої дріфту ось тут дріфтануть. І головне - сохранений немає.
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03.10.2022 17:54 Відповісти
Хіба що сдрєйфонуть зможуть.
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03.10.2022 19:01 Відповісти
А почему за рулем Дзидзьо?
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03.10.2022 23:08 Відповісти
 
 