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У визволеному селі Піски-Радьківські виявлено катівню російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Правоохоронці виявили на Харківщині чергову катівню російських загарбників. Її облаштували в погребі.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна катівня російських окупантів. Після деокупації наші поліцейські документують тут воєнні злочини армії "визволителів". Коли російські військовослужбовці зайшли в село, вони вигнали місцевих з їхніх домівок та самі поселилися там", - ідеться в повідомленні.

У катівні загарбники в нелюдських умовах утримували місцевих жителів. Людей залякували, били й знущалися.

"По собі російські окупанти залишили розграбовані будинки, бруд та нечистости – фірмовий знак "русского мира". А в будинках, в яких жили, – "розтяжки" на дверях", - додали в поліції.

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Автор: Марина Макєєва
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Простіше буде сказати в яких населених пунктах катівні не виявлені. От жеж тварюки...
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03.10.2022 16:30 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.10.2022 16:47 Відповісти
Де побували кацапи , там є катівні , бо до нас припхалися кати і вбивці 😠
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03.10.2022 17:19 Відповісти
Их надо расстреливать из атомного оружия ©
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03.10.2022 17:40 Відповісти
Прутін ввєді, волали ряжені матрони у 2014 році з іконами та хоругвами РПЦ на дорогах Сходу України, от тепер уже добре видно ***** наслідки!!!
Смерть рашистам ***** та його сраколизам в Україні!!,
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03.10.2022 20:54 Відповісти
 
 