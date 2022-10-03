У російському Красноярську невідомі підпалили військкомат. ВIДЕО камер спостереження
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В російському Красноярську невідомі підпалили військкомат Совєцкого і Центрального районів міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент підпалу та загорання адмінбудівлі потрапили у поле зору камер спостереження. Паліїв розшукує поліція.
Топ коментарі
+14 Йцу Кенг 07b0c614
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+12 Дмитрий Величко f50a5c94
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