УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15746 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Мобілізація в РФ
10 494 20
війна (56444) підпал (497) Росія (47217) військкомат (373) мобілізація (1458)

У російському Красноярську невідомі підпалили військкомат. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В російському Красноярську невідомі підпалили військкомат Совєцкого і Центрального районів міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент підпалу та загорання адмінбудівлі потрапили у поле зору камер спостереження. Паліїв розшукує поліція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє мобілізованих росіян померли у навчальному центрі Міноборони РФ. Один наклав на себе руки, інші - через алкоголь, - росЗМІ (оновлено)

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
мокшане бросают в бой последние резервы.....
показати весь коментар
03.10.2022 16:26
+12
ну а Чорноморські Краби чекають на бавовну
показати весь коментар
03.10.2022 16:24
+11
показати весь коментар
03.10.2022 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну а Чорноморські Краби чекають на бавовну
показати весь коментар
03.10.2022 16:24 Відповісти
ХЛОПЦІ, ЯКЩО В КОГО Є - ДАЙТЕ БУДЬ ЛАСКА ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕО-РОЗСЛІДУВАННЯ ПРО РОЗСТРІЛИ НА МАЙДАНІ, ДЕ ВИДНО ЯК "ЖУРНАЛИСТИ" ЗНІМАЛИ/ФОТОГРАФУВАЛИ ПОРЯД З ВІДСТРЕЛЯНИМИ.
показати весь коментар
03.10.2022 18:31 Відповісти
КРАЩЕ Б КРЕМЛЬ ПІДПАЛИЛИ
показати весь коментар
03.10.2022 16:24 Відповісти
Дійде черга й там запалає.
ВГРОБУ добереться до кожного.
показати весь коментар
03.10.2022 18:25 Відповісти
Мне показалось или рукожопы и подпалить нормально не смогли и все потухло?)
показати весь коментар
03.10.2022 16:26 Відповісти
Камерьі со светочувствительностью, в конце видно контурьі окон и огонь внутри, то что бьіло вначале - парьі смеси горели, температура давала большой засвет.
показати весь коментар
03.10.2022 18:29 Відповісти
мокшане бросают в бой последние резервы.....
показати весь коментар
03.10.2022 16:26 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 16:29 Відповісти
Щото слабовато горіло...
показати весь коментар
03.10.2022 16:33 Відповісти
Який же це підпал? Нічого не згоріло.
показати весь коментар
03.10.2022 16:34 Відповісти
пока Коля-Котлета брал Ливан, Олег Ляшко принял присягу ВСУ.....
https://twitter.com/i/status/1576919453442650112
показати весь коментар
03.10.2022 16:38 Відповісти
Этот контент предназначен для взрослых и может быть неприемлемым для пользователей младше 18 лет. Чтобы увидеть этот медиафайл, вам нужно войти в Твиттер. Подробнее

показати весь коментар
03.10.2022 17:57 Відповісти
шо, серьезно??? там Ляшко присягу принимает! ))
показати весь коментар
03.10.2022 18:04 Відповісти
Как говорится всегда Ляшко брал, а тут принимает
показати весь коментар
03.10.2022 18:28 Відповісти
може це старе фото ?
показати весь коментар
03.10.2022 19:28 Відповісти
Пусть лучше Сибирскую республику объявляют.
показати весь коментар
03.10.2022 16:57 Відповісти
Сокращенно ЗапСибРе Сразу видно мощу
показати весь коментар
03.10.2022 18:29 Відповісти
Фигня
показати весь коментар
03.10.2022 17:35 Відповісти
Ляшку респект і повага , так , так зебобіки
показати весь коментар
03.10.2022 20:35 Відповісти
опять Ярош свирепствует, нi?
показати весь коментар
03.10.2022 22:17 Відповісти
 
 