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Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Роботизований комплекс "Superdroid Robots "Мастиф" для проведення розвідки та дистанційного розмінування на особливо небезпечних ділянках

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області

"Відтепер саперам у розмінувальних роботах буде допомагати спеціальний робот, якого було доставлено напередодні з Вінницького гарнізону ДСНС. Це роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування Superdroid Robots "Мастиф", який було презентовано саперам за підтримки Злученого Американського Українського Допомогового Комітету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники дали роботу жартівливе ім'я Бобер. Робот уже використовується зведеним загоном ДСНС на Балаклійщині.

"Спочатку сапери за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім, використовуючи робота, будуть їх знищувати", - пояснили в управлінні.

Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС 01
Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС 02
Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС 03
Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС 04
Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС 05
Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС 06
Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС 07
Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС 08

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Автор: Марина Макєєва
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хрумай, бобрику, хрумай...
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03.10.2022 18:07 Відповісти
Протест. Должен быть Енот
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03.10.2022 18:14 Відповісти
Єнот - танцюрист! а це - майже справжній танк
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03.10.2022 18:22 Відповісти
Э-э-э... Логично
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03.10.2022 18:31 Відповісти
Бобер кілограмів на 60 (с)
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03.10.2022 18:21 Відповісти
Боевыми свинособаками, нужно разминировать!
Они ставили пусть и убирают, ведь знают где, что бы дорогостоящее оборудование не пострадало!
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03.10.2022 18:24 Відповісти
Прибор хороший. Фотосессия удалась. Только засовывать муляж ПОМки в манипулятор роботу - это лишнее )) ПОМка обезвреживается только подрывом.
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03.10.2022 18:31 Відповісти
Чому у багатьох військових шоломи малі, не по розміру, чи без запаса ?
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03.10.2022 19:21 Відповісти
хтось із військових недавно розповідав, що рашисти заміновують все, от просто ВСЕ.
сподіваюсь, коли вони з Лиману тікали, то не всі ліси встигли замінувати.
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03.10.2022 19:51 Відповісти
От тварюки, скіки ж по всій Україні заміновано. Скіки ще люду може загинути, а діточок. Все шо витащать скинути ойбнутим сусідам в белгородскую.
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04.10.2022 09:50 Відповісти
 
 