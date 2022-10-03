Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Роботизований комплекс "Superdroid Robots "Мастиф" для проведення розвідки та дистанційного розмінування на особливо небезпечних ділянках

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

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"Відтепер саперам у розмінувальних роботах буде допомагати спеціальний робот, якого було доставлено напередодні з Вінницького гарнізону ДСНС. Це роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування Superdroid Robots "Мастиф", який було презентовано саперам за підтримки Злученого Американського Українського Допомогового Комітету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники дали роботу жартівливе ім'я Бобер. Робот уже використовується зведеним загоном ДСНС на Балаклійщині.

"Спочатку сапери за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім, використовуючи робота, будуть їх знищувати", - пояснили в управлінні.

















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