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Є нові звільнені населені пункти в кількох областях, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 222 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії, усіх наших захисників. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною: усе більше окупантів намагається втекти, усе більше втрат несе ворожа армія, усе більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює.

Про народи Росії не можна сказати того ж, що й про український народ. Ніхто з тих, кого зараз відправляють на війну після злочинної мобілізації, не зможе пояснити, а навіщо це йому особисто, чому він повинен ризикувати життям. Ми бачимо вже зараз серед загиблих окупантів і тих, хто був забраний просто тиждень чи два тому. Людей не готували до бойових дій, у них немає жодного досвіду, щоб воювати на такій війні.

Але російському командуванню просто потрібні якісь люди – будь-які, – щоб поставити їх на місце загиблих. А коли й ці нові загинуть, надішлють іще людей. Так воює Росія. Так вона і програє. Їй не допоможуть якісь там псевдореферендуми, якісь там оголошення про анексії, якісь там розмови про вигадані ними кордони, які намальовані незрозуміло де...

Є чіткий і міжнародно визнаний кордон України. Є життя, яке ми повинні захистити. Є безпека, яку ми маємо відновити. І все це буде. Усе це ми робимо", - сказав Зеленський.

Також читайте: Проект побудови нового флоту для України буде реалізований, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Маск еще тот ******. Сколько он ****** народу на криптовалютах и акциях своими манипулятивными твитами. А насчет его твита про Украину, нужно напомнить Маску что ***** как *собиратель земель руzких* так же считает Аляску своей. Интересно,будет написать в твитер Маску, хочет ли он отдать Аляску РФ чтобы был мир. А так же считает ли Маск что правда и законы уже не обязательны к исполнению, если у кого то есть сила и автомат. Я думаю подписчикам Маска очень *понравится* его мнение.
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04.10.2022 00:06
+3
Тоже вариант. А через несколько часов скажет, что только что проснулся и увдел, что аккаунт хакнутый.
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04.10.2022 00:35
+3
не впевнений, що зеля всі букви знає
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04.10.2022 02:44
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Як це звільнили? Маск же сказав що спочатку треба референдум провести
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03.10.2022 23:59 Відповісти
Маск еще тот ******. Сколько он ****** народу на криптовалютах и акциях своими манипулятивными твитами. А насчет его твита про Украину, нужно напомнить Маску что ***** как *собиратель земель руzких* так же считает Аляску своей. Интересно,будет написать в твитер Маску, хочет ли он отдать Аляску РФ чтобы был мир. А так же считает ли Маск что правда и законы уже не обязательны к исполнению, если у кого то есть сила и автомат. Я думаю подписчикам Маска очень *понравится* его мнение.
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04.10.2022 00:06 Відповісти
Есть мнение что Маск специально своим твитом обрушил стомость акций Тесла чтобы их скупить по дешовке. Сейчас рынок акций на дне, и большая вероятность что дальше они будут только расти. Так почему бы их не закупить еще на 10% дешевле.
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04.10.2022 00:14 Відповісти
Тоже вариант. А через несколько часов скажет, что только что проснулся и увдел, что аккаунт хакнутый.
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04.10.2022 00:35 Відповісти
И почему он об этом заявил именно в начале рабочей недели и рабочей сессии, а не скажем в пятницу, субботу, воскресенье? Тогда бы за пару дней все успокоились бы и небыло бы такого скачка цены акций в понедельник в начале открытий бирж.
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04.10.2022 00:44 Відповісти
Запитати краще його, чи готовий він віддати свою бізнес-імперію, і залишитися бідним, бездомним і голодним ходити по людях? Ні він не погодиться бо це дурість. То чого ми маємо віддавати свою країну і бути дурними? Жива країна набагато більше ніж просто бізнес-імперія навіть така як у Маска.
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04.10.2022 00:28 Відповісти
**** там Аляску? Беріть ширше - Каліфорнію! Форт-Рос - пам'ятаєте? Кончіта й досі чекає командора Рєзанова!
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04.10.2022 07:30 Відповісти
ЗСУ провели
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04.10.2022 01:22 Відповісти
інтересно зєля читає форум цензора...
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04.10.2022 00:04 Відповісти
Ні, бо тут вже зрада та все програли
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04.10.2022 01:24 Відповісти
не впевнений, що зеля всі букви знає
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04.10.2022 02:44 Відповісти
Наркоман-яелох,ты при чем тут?
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04.10.2022 05:51 Відповісти
Зеленский работает диктором у руководителя страны - Ермака...
Рассказывсает . паренек новости..Вместе с подоляком и арестовичем...

А Ермак не рассказывает.Не царское это дело глашатаем работать.
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04.10.2022 03:14 Відповісти
не мог Маск такую фигню сморозить - орки взломали его твиттер
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04.10.2022 07:14 Відповісти
и чего вы все на Зеленского взъелись? - на переправе коней не меняют - на данный момент он делает всё для Победы, а потом на выборах будете песдеть
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04.10.2022 07:16 Відповісти
обмен вавложуя-медведчука занималось ГУР, не сомневаюсь что при непосредственном участии полковника, так что своих люсек джохайте, а на Арестовича не г0ните... простотак зе может только лысым клоунам давать ордена, но внеочередные звания разведчикам, в военное время даже он не может давать
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04.10.2022 07:30 Відповісти
 
 