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Снайпер знищує російського окупанта. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Український воїн знищив російського окупанта зі снайперської гвинтівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис влучного пострілу снайпер опублікував у соцмережах.
Топ коментарі
+25 Алекс Иванов 47b82396
показати весь коментар04.10.2022 09:47
+18 Віталій Глушко
показати весь коментар04.10.2022 09:50
+10 Eugene Boyko 8ab5091e
показати весь коментар04.10.2022 11:30
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Той довго бив у барабан
Камлав і вив як навіжений
І навкруги ***** скакав
А потім мовив весь у корчах
"Куди ж ти вліз тупий баран!
Там проти тебе б'ються Боги!
А їм мечі кує Титан!
Твою орду паскудних орків
Земля Героїв проковтне
То ж я швиденько ушиваюсь
Щоб не прибило і мене" ...
Я навіть не знаю, сміятись мені, чи плакати?
Пуля летит чуть меньше 2с. По балл. табл. для 50бмг вроде сростается.
Олена Степова
Олена Степова