Україна заплатила дуже високу ціну за право перебувати в НАТО, ми не приймемо жодних недійсних гарантій, - Порошенко
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Петро Порошенко, який взяв участь у міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбі, закликав союзників надати Україні членство в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії.
Про це він розповів журналістам за підсумками конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Порошенко також зазначив, що українські Збройні сили потребують потужної сучасної зброї, і саме це є найкоротшою дорогою до миру.
"Високий рівень представництва, починаючи від американських учасників і завершуючи балтійськими, скандинавськими країнами, представниками Європарламенту, національних парламентів, Секретаріату НАТО і багатьма іншими, диктує нам необхідність на всіх фронтах просувати українське питання", - пояснив Порошенко.
"Україна потребує більше зброї. І сьогодні ми говорили у Швеції конкретно про можливо найкращу у світі артилерійську установку ARCHER, яка зникає з позицій вже за 20 секунд після перших 6-10 пострілів. Про гранатомети Carl Gustaf, про системи радіоелектронної боротьби і багато інших позицій", - повідомив Порошенко.
"Більше зброї для Збройних сил України - швидший мир через перемогу українського війська. І ця перемога буде не тільки перемогою українського війська, а перемогою всього Західного світу. Бо Путін у своєму виступі майже не згадував Україну. А 99% уваги приділяв Західному світу, англосаксам, США. Тому це не просто допомога Україні, а спільна інвестиція у спільну перемогу", - пояснює Порошенко.
П’ятий президент також зазначив, що необхідно негайно усунути будь-які перешкоди щодо майбутнього членства України в НАТО. "Жодної альтернативи у світі не існує. Якщо раніше хтось думав, що 5 стаття Північноатлантичної угоди є "парасолькою", яка захищає Західний світ, то сьогодні - і я намагався це донести - якраз Україна є тією "парасолькою" над НАТО, яка має врятувати світ від божевільного Путіна. І ніякі повторення Бухарестського саміту або Будапештського меморандуму, коли нам дають недійсні гарантії або кажуть, що двері НАТО відкриті, а насправді тримають їх на замку, ми не приймемо", - наголошує Порошенко.
"Україна заплатила дуже високу ціну за своє право перебувати у НАТО. І шлях до миру йде через поразку Росії. Щоб останній російський солдат покинув українську територію. Спільна європейська стратегія депутінізації Європи та світу полягає у членстві України в НАТО", - вважає Порошенко.
"Якщо раніше мова йшла про План дій щодо членства, я у своєму виступі на цій конференції сказав: все, припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо технологією, якою йшли країна, яка приймає нас сьогодні - Швеція, а також Фінляндія", - пояснює Порошенко.
"Ми одразу ж, бажано на Вільнюському саміті або може навіть і раніше, маємо ставити питання про повноцінне, повномасштабне членство України в НАТО. І ми переможемо, тому що немає нації, яка достойна цього більше, ніж ми, українці. І немає нації, яка заплатити за це таку ціну, ніж ми, українці", – резюмує Порошенко.
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Избранное · 1 ч. ·
Восьмой месяц полномасштабной войны. Страшной войны. Которая случилась во время каденции человека, обещавшего найти мир в глазах *****. Не нашёл.
Теперь ***** сносит с лица земли целые города и уничтожает украинцев сотнями тысяч. Но миллионы украинцев, по-прежнему, не видят никакой связи между своим выбором три года назад - и творящимся сегодня ужасом. Им всё божья роса.
А предположим на секунду, что, каким-то чудом, президентом остался бы Пятый и вторжение случилось бы при нём. Предположили?
Так вот. Я представляю, что творилось бы в этом, гипотетическом, случае. Я представляю этот вой, раненой в жопу, гиены. Я представляю эти истерики, припадки и завывания в адрес "проклятого порошенки", допустившего такое.
И всё это происходило бы на фоне неизмеримо меньших потерь материальных и людских ресурсов. Ибо горячая фаза вторжения, вне всяких сомнений, была бы купирована ещё на границах страны. На условном "чонгаре", протяжённостью во всю границу с мордором.
Ибо страна и её доблестные ЗСУ были бы подготовлены к "внезапному" удару на десять порядков лучше, чем это случилось при этой каломойской власти.
Страна продолжала бы наращивать свой военный потенциал, а не вбухивать десятки миллиардов долларов в распил "на дорогах".
Вместо этого, на эти средства, страна успела бы произвести достаточное кол-во оборонительного и наступательного вооружения.
Все эти "нептуны," громы", "вільхи", и прочее суперточное и суперсовременное оружие, стояли бы на боевом дежурстве и ждали команды на уничтожение вражеских колонн, кораблей, ракет и самолётов, на суше, на море и в воздухе.
Война продлилась бы гораздо меньше по времени - и по затратам всего живого и неживого. И помощь Запада могла бы быть на порядок меньше.
И думаете, кто-то восхитился бы президентом? Кто-то поставил бы ему в заслугу то, что он "невтік"??
Кто-то носился бы с ним, как с иконой, вышивал бисером и восхищался блестящей победой?! А сам президент штамповал бы книжки : "Первая неделя войны", "Вторая неделя войны" и так далее?
Ничего этого, разумеется, не было бы. Три четверти благодарного "электората" шипели бы, как змеи. Проклятия, насмешки и издевательские мемы - вот всё, что получил бы президент-победитель
Ибо дело не в делах его. (Пардон за каламбур.) Нашему народу пофиг на дела - главное слова. Пи#деж, грубо говоря. Главное красиво вешать лапшу на уши восхищённой публике.
А умные люди этого делать не умеют. Они говорят жестокую правду. Как Черчилль в 40-м. Поэтому идиоты их не любят. (Во всех странах, не только у нас. Но у нас особенно, к сожалению.)
На днях писал пост о том, что подобное тянется к подобному. Поэтому умные любят умных - а тупые тупых. И поделать с этим ничего нельзя. Остаётся уповать только на провидение и удачу.
Ну, и ЗСУ, разумеется.
Слава ЗСУ
Но, "маемо то, шо маемо", как говорил классик. На удивление всем Зеленский показывает себя довольно неплохо, но от него много и не требуется. Он не полководей, не экономист, не дипломат. Он актер, он играет лицом, его задача теперь - выступать перед западными лидерами и, используя все свое искусство, убежать их в поддержке Украины.
Другого Президента у Украины сейчас нет. Будем идти к победе с этим.
Чим зараз і займаються,судячи з того що прохопилося з " кухні'.
І це - факт
Стоячи... бо це правда!!!!
ЦЕ МАНІПУЛЯЦІЯ ВЛАДИ?: Заявка України щодо вступу в НАТО порушує всі європейські норми
телеканал Прямий
цинізм вищої проби
- з давнім американським другом України Куртом Волкером;
- з давнім і справжнім другом України Карлом Більдтом (Швеція);
- з видатним американським експертом Девідом Кремером;
В ході цих зустрічей Петро Порошенко закликав світову спільноту підтримати заявку України щодо членства у Північноатлантичному Альянсі, до промоцій вступу нашої держави до ЄС та НАТО,що у повній мірі відповідає інтересам НАТО/ЄС та посиленню безпеки у трансатлантичному просторі.
Наголошувалось на необхідності посилення санкційного тиску та знищення путінського режиму, а також всебічної військової та фінансової підтримки України. Обговорювались можливі сценарії подальшого розвитку подій на фронтах російсько-української війни, зокрема у контексті останніх спроб анексії росією тимчасово окупованих українських територій та рішення щодо подання заявки на членство в НАТО. Підкреслювалось, що зараз важливо зміцнювати міжнародну солідарність з Україною, і внутрішню єдність всередині нашої держави, і продовжувати впровадження всеохоплюючих реформ, спрямованих на членство України в ЄС та НАТО
«Продовжуємо робити все задля наближення Перемоги України. Під час розмови з помічником Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Камілем Грандом висловив вдячність за єдність та солідарність західних союзників з Україною у відсічі російським окупаційним військам. Закликав західних партнерів збільшити обсяги та номенклатуру поставок важких озброєнь, танків, літаків, протиповітряної та протиракетної оборони для прискорення контрнаступальних дій Збройних Сил України і звільнення тимчасово окупованих територій», - пише Порошенко.
«Окремо обговорили перспективи розгляду заявки України на членство в НАТО та підготовку до наступного Вільнюського саміту НАТО», - зазначив Порошенко.
Прискорене членство України в НАТО є однією з 5 складових «Формули Перемоги», яку запропонував Порошенко на конференції у Вісбі. Вона також включає в себе надання Україні потужної зброї включно з винищувачами і танками, повне ембарго на російські енергоносії, «План Маршалла» для відбудови української економіки та прискорене членство України в ЄС.
У з'їзді в Бірмінгемі беруть участь нова прем'єр-міністерка Ліз Трас та попередній прем'єр Борис Джонсонюк.
У рамках Конференції заплановано виступ Петра Порошенка на тему глобальних безпекових викликів, під час якого буде представлено бачення «формули перемоги» над путінським режимом.
Лідер «Європейської Солідарності» проведе низку зустрічей з представниками британських консерваторів в уряді та парламенті Великої Британії для зміцнення підтримки нашої держави, в тому числі на шляху вступу України до НАТО.
В рамках візиту до Великої Британії Петро Порошенко також відвідає кілька військових підприємств та складів у цій країні, звідки відправить до України чергову партію "смаколиків" для Збройних сил України.