Україна заплатила дуже високу ціну за право перебувати в НАТО, ми не приймемо жодних недійсних гарантій, - Порошенко

Петро Порошенко, який взяв участь у міжнародній безпековій конференції у шведському Вісбі, закликав союзників надати Україні членство в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії.

Про це він розповів журналістам за підсумками конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко також зазначив, що українські Збройні сили потребують потужної сучасної зброї, і саме це є найкоротшою дорогою до миру.

"Високий рівень представництва, починаючи від американських учасників і завершуючи балтійськими, скандинавськими країнами, представниками Європарламенту, національних парламентів, Секретаріату НАТО і багатьма іншими, диктує нам необхідність на всіх фронтах просувати українське питання", - пояснив Порошенко.

"Україна потребує більше зброї. І сьогодні ми говорили у Швеції конкретно про можливо найкращу у світі артилерійську установку ARCHER, яка зникає з позицій вже за 20 секунд після перших 6-10 пострілів. Про гранатомети Carl Gustaf, про системи радіоелектронної боротьби і багато інших позицій", - повідомив Порошенко.

"Більше зброї для Збройних сил України - швидший мир через перемогу українського війська. І ця перемога буде не тільки перемогою українського війська, а перемогою всього Західного світу. Бо Путін у своєму виступі майже не згадував Україну. А 99% уваги приділяв Західному світу, англосаксам, США. Тому це не просто допомога Україні, а спільна інвестиція у спільну перемогу", - пояснює Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що необхідно негайно усунути будь-які перешкоди щодо майбутнього членства України в НАТО. "Жодної альтернативи у світі не існує. Якщо раніше хтось думав, що 5 стаття Північноатлантичної угоди є "парасолькою", яка захищає Західний світ, то сьогодні - і я намагався це донести - якраз Україна є тією "парасолькою" над НАТО, яка має врятувати світ від божевільного Путіна. І ніякі повторення Бухарестського саміту або Будапештського меморандуму, коли нам дають недійсні гарантії або кажуть, що двері НАТО відкриті, а насправді тримають їх на замку, ми не приймемо", - наголошує Порошенко.

"Україна заплатила дуже високу ціну за своє право перебувати у НАТО. І шлях до миру йде через поразку Росії. Щоб останній російський солдат покинув українську територію. Спільна європейська стратегія депутінізації Європи та світу полягає у членстві України в НАТО", - вважає Порошенко.

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"Якщо раніше мова йшла про План дій щодо членства, я у своєму виступі на цій конференції сказав: все, припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо технологією, якою йшли країна, яка приймає нас сьогодні - Швеція, а також Фінляндія", - пояснює Порошенко.

"Ми одразу ж, бажано на Вільнюському саміті або може навіть і раніше, маємо ставити питання про повноцінне, повномасштабне членство України в НАТО. І ми переможемо, тому що немає нації, яка достойна цього більше, ніж ми, українці. І немає нації, яка заплатити за це таку ціну, ніж ми, українці", – резюмує Порошенко.