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Американський броньовик Humvee витримав танковий постріл і врятував життя українським воїнам. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці опублікували відеозапис, відзнятий із салону американського броньовика Humvee, у який влучив снарядом російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки броні Humvee українські воїни залишилися живі.
Топ коментарі
+64 Aleksey NotBad
показати весь коментар04.10.2022 10:05
+47 Володимир Шевченко 805b5da6
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+43 V 2af7597c
показати весь коментар04.10.2022 10:24
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Будь ласка, зачекайте...
В разі, я що він такий крутий, тоді чому він сам не в курсі події?..
Що за маячня?!
дякубоху - а за голодоморы кому дяка? не боху тому же ли? за что спросишь? Так Онуфрий отвечал уже. И да, я ненавижу всех попов, но тут Онуфрий прав суто с их т.з. и с Писсанины. бох поругаем не бывает и прочая чушь, так что можешь удариться апстену, на ум не повлияет уже.
сорри, но ты мягко говоря, глуп.
собственно в чем проблема? что товарищ не так написал?
а первая буква в "нике" то вроде Фисбук дает, а не он типо орк.
А стосовно Афгану то я тобі таке скажу : деякі принципи ведення бойових дій існують віками - просто міняються види зброї Лук замінила вогнепальна зброя Колись може її замінить якась протонна чи лазерна Очі підсилили біноклі та тепловізори А вимоги до стеження та розвідки залишаються незмінними Офіцери вивчать військову справу починають з ознайомлення з принципами розробленими ще Сунь-цзи, Джаммападою, Фукідідом, Вегецієм та іншими військовими теоретиками А вони жили кілька тисячоліть тому!
Тепер щодо
пісюномірстваступеня зношеності твого нікнейма на форумі.
Як показує життя, так звані "старожили форуму" чудово йдуть в небуття по волі
Всевишньогоадміністратора, не дивлячись на час реєстрації. Де Саша Крещатик, Лилия Стацкая, Serg Transcarpatian, любитель картинок Lbvnhj ?
(Тобі все хочеться у мене "кацавелика з сраки виколупать"?)
хоча мені теж здалося двиним залишати пусту машину на дорозі яка прострілюється і танк може прийти впритул. Інтуітивно я б залишив її за деревами, і водій знаходився б за кермом чи кулеметом, якщо він є. Але я не знаю контексту цієї вилазки
Теперь надо зачищать, шпаклевать, красить ...
Коли немає фото з місця подій, а треба виставити фото палаючого кацапського БТРа, від руки малювати чи як ?
Кожєн суслік агроном - радянський аналог цього вислову.
Так, для кацапів. Бо вони у себе по всіх каналах постійно верещать, що українці фейки виставляють. І їхні зомбаки, що дивляться, як нашу свіжу новину зі старим фото/відео "авторитетні" соловйови/скабеєви чи якісь блогери "разоблачають", вірять у те, що українці дійсно штампують фейки. І про Бучу, і про Ірпінь, і про Чернігів, і про Маріуполь та інше. Дивно, що такі очевидні речі треба пояснювати. Хоча, дечому тут дивуватися вже не доводиться.
Але ж дорога прострілюється гарно, і вас буде видно за кілометр. Те шо міни можуть бути на узбіччі це так, але отак лишати машину видається трохи необачним. Хоча б кулеметника залишили на стрьмі.
Слава Богу.
Выдержал и от осколков спас
Все нормально
https://youtu.be/mAqgTakcJPE
другое дело что они пустую машину оставили, это не очень решение, имхо. но я не эксперт)