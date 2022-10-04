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"Місіс Крим-2022" оштрафували на 40 тис. рублів за виконання "Червоної калини", її подругу заарештували на 10 діб. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Суд" у тимчасово окупованому Криму оштрафував на 40 тисяч рублів "Місіс Крим-2022" Ольгу Валєєву та заарештував її подругу на 10 діб за виконання української пісні "Червона калина".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Жінок визнали винними у "дискредитації" російської армії та "демонстрації нацистської символіки". 

2 жовтня "поліція" заявила, що розпочала перевірку через публікацію в мережі відео, на якому Валєєва разом із подругою виконує пісню "Червона калина".

"Силовики"  окупованого Криму також виклали відео із вибаченнями жінок.

"Я не знала і не уявляла, що вона несе в собі якийсь націоналістичний характер. І в жодному разі не хотіла нести якусь пропаганду, виконавши цю пісню", – каже Валєєва на відео.

Також читайте: Маск запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
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04.10.2022 10:39
+16
файна)) ... кому і кобила наречена
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04.10.2022 10:37
+15
а хто з цих двох страхолюдин "місіс крим"?
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04.10.2022 10:31
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Ось бачте,а як її поливали брудом в інтернеті. Така файна,розумна дівчина
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04.10.2022 10:29 Відповісти
файна)) ... кому і кобила наречена
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04.10.2022 10:37 Відповісти
ну файна чи ні - це на смак кожного, а стосовно розуму, то там точно його небагато
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04.10.2022 10:43 Відповісти
Ага, а потім вона вибачилась, що співала цю пісню і сказала, що для неї це була просто пєсєнка без ніякого смислового навантаження
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04.10.2022 10:45 Відповісти
Ті,хто виїжджають через "фільтраційні табори" теж вибачаються. Щоб вижити.
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04.10.2022 12:19 Відповісти
Та яка там фільтрація, агов! Вона брала участь у Міс Крим 2022 під прапором (уйлостану! Ще скажіть, що її змусили і на хліб немає
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04.10.2022 13:07 Відповісти
Я маю на увазі, що коли загрожує смерть або тортури, то можна зізнатись в чому завгодно.
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04.10.2022 13:19 Відповісти
Я зрозуміла. Але я, в свою чергу, маю на увазі, що це даної особи не стосується. Чи Ви думаєте, що людина подає заявку на конкурс краси під погрозами? І я саме підкреслюю факт її участі (як українки, як вона заявляє зараз) у конкурсі краси представляючи "рашистський Крим"
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04.10.2022 13:57 Відповісти
Оксана Щербакова 63f182cf

Та ні, просто дівчата і той хто знімав слабоалкоголки (залишки на столі) пережрали (помітно по жестикуляції і взагалі поведінці), самі зняли, самі ж і виклали під дією алкоголю, а про пісню все вони добре знали.
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04.10.2022 12:29 Відповісти
Ответ должен быть жестоким и решительным в виде премии 500тыс грв. расийскому судье Львову с компенсацией в виде покупки виллы где-нибудь в пригородах Вены, или по его выбору.
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04.10.2022 10:29 Відповісти
А что на это Маск скажет?
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04.10.2022 10:29 Відповісти
Он скажет, что он бы вдул
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04.10.2022 10:45 Відповісти
Як скаже таке, , акції Тесли впадуть ще на 9 %%.
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04.10.2022 11:17 Відповісти
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04.10.2022 10:30 Відповісти
Так душевно поют, по-домашнему
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04.10.2022 11:33 Відповісти
а хто з цих двох страхолюдин "місіс крим"?
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04.10.2022 10:31 Відповісти
Та шо "симпатичніша"...
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04.10.2022 10:34 Відповісти
зрозуміліше не стало. вони однаково страшенні, немов близнюки.
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04.10.2022 11:03 Відповісти
та що справа. Сама з Полтави, ніби як
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04.10.2022 11:07 Відповісти
Вони не винні, що їх вибирають. Такі смаки у орків. Для прикладу, ось "Мисс Москва".

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04.10.2022 11:13 Відповісти
Украинцы чуствуют приближение ЗСУ и начинают радоваться и росслабляться. Ето ответ Маску хотят ли крымчане освобождения
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04.10.2022 10:31 Відповісти
Самки орков
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04.10.2022 10:33 Відповісти
Згоден.Дві тупі п'яні хабалки.Їм що "Червону калину" що "Всьо ******" "Сєктора газа" переспівувати.До того ж стахо@бища губаті обидві,як вірно тут підмітили.
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04.10.2022 11:37 Відповісти
Ті хто воює з жінками та дітьми не силовики-вони слабовики...
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04.10.2022 10:34 Відповісти
В іпанаріумі своя атмосфера.
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04.10.2022 10:39 Відповісти
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04.10.2022 10:39 Відповісти
как это тебе Маск ?
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04.10.2022 10:47 Відповісти
В принципі і непогано співали.
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04.10.2022 10:52 Відповісти
Обыдви тьолки розмовляють (співають) українською без кацапського акценту.
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04.10.2022 10:54 Відповісти
пахілілася
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04.10.2022 11:18 Відповісти
То з незвички.
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04.10.2022 13:47 Відповісти
А у 2019-му казали, що мова та віра - то така ж сила в боротьбі за незалежність, як і армія. Але "какая разніца" вибрала те, що вибрала... Тепер виправляємо цей вибір "па пріколу" жахливою ціною
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04.10.2022 10:57 Відповісти
о, то повномасштабне вторгнення відбулося через результати виборів? Так і знав, що ми самі винні
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04.10.2022 11:08 Відповісти
так - самі винні що вибрали квартального долбойоба та Бєнін мавпятнік до ВР
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04.10.2022 11:19 Відповісти
Мавп*ятник Фірташа був кращий? Про шоколадного засновника ще ПР-щось питати?30 років на одні і ті самі граблі,хіба не гидко і образливо? А тепер ще й самі винні,що ***** напав?А про вину в розв*язанні війни-"Виновен ты лишь в том,что хочется мне кушать..."
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04.10.2022 12:03 Відповісти
шоколадного засновника ПР
Зебил детектед - этот фейк даже лень опровергать - гугл в помощь

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04.10.2022 13:50 Відповісти
Не пишіть те, що самі собі надумали, але я не казав - стаєте схожими на соловйова і Ко.

Хоча в чомусь ви праві: повномаштабне вторгнення відбулося (в тому числі) і завдяки зусиллям та "титанічній підготовці" саме тієї влади, яка була обрана у 2019-му і знала про вторгнення з вересня 2021-го (як сказав ЗЕ!). Це моє ІМХО, а погоджуватися з ним чи ні - ваша справа.
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04.10.2022 11:27 Відповісти
в что у них у всех с губами происходит ? На пасеке работают - пчелы покусали?
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04.10.2022 11:18 Відповісти
Ну да, им в Tik-Tok-e сказали, что надо мед из улика через дьірочку вьісасьівать, теперь них у всех такие губьі...
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04.10.2022 11:22 Відповісти
Дівчата гарно пливли , але на березі всралися ‼️😡
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04.10.2022 12:38 Відповісти
шось симпатичне в ній все таки знайшлося
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04.10.2022 13:30 Відповісти
Ну зараз точно до Європи візьмуть п...ZZдами торгувать!
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04.10.2022 13:42 Відповісти
Які дівчатка гарнюні...

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04.10.2022 14:15 Відповісти
 
 