"Місіс Крим-2022" оштрафували на 40 тис. рублів за виконання "Червоної калини", її подругу заарештували на 10 діб. ВIДЕО
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"Суд" у тимчасово окупованому Криму оштрафував на 40 тисяч рублів "Місіс Крим-2022" Ольгу Валєєву та заарештував її подругу на 10 діб за виконання української пісні "Червона калина".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Жінок визнали винними у "дискредитації" російської армії та "демонстрації нацистської символіки".
2 жовтня "поліція" заявила, що розпочала перевірку через публікацію в мережі відео, на якому Валєєва разом із подругою виконує пісню "Червона калина".
"Силовики" окупованого Криму також виклали відео із вибаченнями жінок.
"Я не знала і не уявляла, що вона несе в собі якийсь націоналістичний характер. І в жодному разі не хотіла нести якусь пропаганду, виконавши цю пісню", – каже Валєєва на відео.
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Та ні, просто дівчата і той хто знімав слабоалкоголки (залишки на столі) пережрали (помітно по жестикуляції і взагалі поведінці), самі зняли, самі ж і виклали під дією алкоголю, а про пісню все вони добре знали.
Зебил детектед - этот фейк даже лень опровергать - гугл в помощь
Хоча в чомусь ви праві: повномаштабне вторгнення відбулося (в тому числі) і завдяки зусиллям та "титанічній підготовці" саме тієї влади, яка була обрана у 2019-му і знала про вторгнення з вересня 2021-го (як сказав ЗЕ!). Це моє ІМХО, а погоджуватися з ним чи ні - ваша справа.