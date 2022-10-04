Мобілізований росіянин: "Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны". ВIДЕО

Мобілізований росіянин під час відправки на війну з Україною висловив усе, що думає про владу РФ.

Це відео зняте в місті Сасово Рязанської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік перед відправкою до України в ролі окупанта намагався добитися у представників влади, хто та як виплачуватиме йому зарплатню за вбивство українців. А коли не отримав відповіді - обурився.

"Вы просто поймите меня: кто мою семью потом кормить будет? Че, моя семья государству нужна? Она нафиг никому не нужна. ... Я не верю государству", - вигукував він.

"Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны", - додав мобілізований.

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Росіяни, які проводжали мобілізованих, підтримали його слова оплесками.

"Мы дали вам выпить, вы успокойтесь", - відповів представник влади.