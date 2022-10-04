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Мобілізований росіянин: "Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мобілізований росіянин під час відправки на війну з Україною висловив усе, що думає про владу РФ.

Це відео зняте в місті Сасово Рязанської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік перед відправкою до України в ролі окупанта намагався добитися у представників влади, хто та як виплачуватиме йому зарплатню за вбивство українців. А коли не отримав відповіді - обурився.

"Вы просто поймите меня: кто мою семью потом кормить будет? Че, моя семья государству нужна? Она нафиг никому не нужна. ... Я не верю государству", - вигукував він.

"Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны", - додав мобілізований.

Читайте: Мобілізовані у Підмосков’ї побили "дідів"-контрактників за вимагання телефонів

Росіяни, які проводжали мобілізованих, підтримали його слова оплесками.

"Мы дали вам выпить, вы успокойтесь", - відповів представник влади.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
ты ба мясо говорящее
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04.10.2022 10:53
+18
а шо таке? шо за нерви?
ти диви, ше возмущається) в лютому знач все норм, а зара прям "мясо"
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04.10.2022 10:55
+17
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04.10.2022 11:02
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ты ба мясо говорящее
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04.10.2022 10:53 Відповісти
Мясо - то громко сказано.
Так, кишки с говном.
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04.10.2022 10:59 Відповісти
Гімно це зігниле м'ясо(в тих хто має гроші), а господар кишок, згодом, теж згниває(хробаки помагають), творить біогумус
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04.10.2022 12:31 Відповісти
оо, есть офигенно прикольный фантастический рассказ Терри Биссона "Они сделаны из мяса"!
почитайте на досуге - получите массу удовольствия
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04.10.2022 11:14 Відповісти
Особливо аудіо версія
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04.10.2022 12:26 Відповісти
пізно всрався
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04.10.2022 10:53 Відповісти
а шо таке? шо за нерви?
ти диви, ше возмущається) в лютому знач все норм, а зара прям "мясо"
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04.10.2022 10:55 Відповісти
Але ж все одно їде. Свободу балачками не здобути.
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04.10.2022 10:56 Відповісти
Просветление.
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04.10.2022 10:56 Відповісти
Мяса нє может нє бить мясам-патамуша ано мяса...Баби іщьо наражают...
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04.10.2022 10:57 Відповісти
У людини є вибір - або в Україну на перегній, або на Москву...
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04.10.2022 10:58 Відповісти
У сакральных жертв начал срабатывать инстинкт самосохранения.
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04.10.2022 10:59 Відповісти
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04.10.2022 11:02 Відповісти
"Бєлая лада" буде карміть!
Жінка таксувати буде, діти у гілерюгент" підуть, за них теж по якомусь самокату дадуть - це готовий бізнес-план для "я палітікай нє інтєрєсующіхся"...)))
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04.10.2022 11:04 Відповісти
у жоны есть кормилица. не пропадет)
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04.10.2022 11:30 Відповісти
Там велика конкуренція буде між тими, кому "білої лади" не дадуть..)))
Та і на кому вана цим заробить, коли зостануться лише баби й чорні пакети?
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04.10.2022 12:47 Відповісти
на расіі щось потроху починають розуміти.
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04.10.2022 11:04 Відповісти
Пакеты, ***, и семечки не забудьте
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04.10.2022 11:04 Відповісти
Главное правильно воспользоваться автоматом, когда его выдадут и если этот рабсиянен еще будет в состоянии не хотеть себя считать "мясом".
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04.10.2022 11:05 Відповісти
але все рівно ж їде. як барани на забій
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04.10.2022 11:07 Відповісти
А коли кричав в екстазі "КримНаш" і свастику Z ліпив чим думав? От саме тому і "нє отказиваюсь" - "знає кішка чиє сало зїла"....
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04.10.2022 11:07 Відповісти
Свиням на сніданок ви всі їдите ..
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04.10.2022 11:11 Відповісти
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04.10.2022 11:13 Відповісти
Ви не м'ясо. Ви перегній на родючих укпаїнських землях. У мішках поїдуть не всі.
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04.10.2022 11:13 Відповісти
Ще не кожна собака чи свиня захоче їсти це смердюче від бражки та самогону кацапське м'ясо.
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04.10.2022 11:16 Відповісти
От і їдьте, коли більше нічого не можете. Будете гарним добривом, або кормом для собак чи свиней
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04.10.2022 11:16 Відповісти
Та - він шо тільки родився жив у вакуумі -- балачки ні про що - іде в Украіну вбивати .
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04.10.2022 11:22 Відповісти
Он сказал главное - Я не отказываюсь ехать.- Ему возмущает что четко не объяснили кто когда и сколько будет платить. Просто за бесплатно он убивать нас не готов.
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04.10.2022 11:34 Відповісти
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04.10.2022 11:41 Відповісти
Хто не м"ясо, той не їде.
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04.10.2022 12:37 Відповісти
Где і вы были 8 лет когда "БОМБИЛИ ДОНБАСС"?))))
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04.10.2022 12:38 Відповісти
Ну, не только мясом. Вот два рашистких голубка, ну и наш дрон их засёк - https://t.me/DV_5ua/5544
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04.10.2022 12:49 Відповісти
ого скільки мацковскій спартак фанатів набрав
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04.10.2022 13:31 Відповісти
Бунт в курятнике
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04.10.2022 13:41 Відповісти
Идут бараны и бьют в барабаны, а кожу для них дают сами бараны.
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04.10.2022 14:04 Відповісти
 
 