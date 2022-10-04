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Києво-Могилянська академія (36) Арестович Олексій (372)

Радник ОП Арестович назвав випускників Могилянки "долбанной молодежью", а саму академію "#банутой", але пізніше вибачився. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Радник Офісу Президента Олексій Арестович назвав Києво-Могилянську академію "#банутой".

Про це він заявив під час ефіру на каналі "Фейгин Live", передає Цензор.НЕТ.

Так, Арестович прокоментував "культуру скасування" в Україні. Він заявив, що через слова Маска, який запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах, не варто відмовлятися від Starlink та автомобілів Tesla.

"У нас такі тренди також є. Особливо у цієї молоді довбаної, яка понавчалась у своїх Києво-Могилянських академіях #банутих, набравшись з канадських університетів, з їхнім фемінізмом та всім іншим", - сказав радник Офісу Президента.

Також Арестович заявив, що своєю заявою він "підтримав Маска" та "забирає частину хейту на себе".

Наступного дня радник ОП у Facebook вибачився за свої слова.

"Приношу свої щирі вибачення студентам та викладачам Києво-Могилянської академії (хоча вогнища неомарксистських ідей там трапляються ще ті).
Тут я був безпосередньо неправий, і, безумовно, стригти під одну гребінку тисячі різних людей за однією формальною ознакою не можна. Чого тільки не ляпнеш у риторичному запалі наприкінці робочого дня, особливо, коли черговий Маск привів тебе в сказ черговою пропозицією подарувати трошки Батьківщині Путіну", - написав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
Це безродне бидло, реально, увірувало в свою недоторканість.
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04.10.2022 11:19
+53
Господи...Де Могилянка. а де люська арестович...ПРІРВА!!!
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04.10.2022 11:20
+36
Хто цей **й взагалі, щоб до нього прислухатись? Любимчик і радник президента і всія опи? Дристович вже задрав своїми висерами
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04.10.2022 11:19
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Для кацапів дійсно все правильно.
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04.10.2022 20:03 Відповісти
Некоторым хоть плюй в глаза, а им все божья роса...от арыстовичя

А про ЗЄ он тоже правду сказал или нет, а?
Товарисч Ланшин, ответьте
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05.10.2022 11:32 Відповісти
В серпа спитай і молота. Я за Порошенка голосував, а не за цю всю х*ню. і 73% довбойбів так і лишаться довбойобами. Як і їх **********.
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05.10.2022 18:37 Відповісти
Знаменита Зе влада яка нібито "проти кремля".
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04.10.2022 20:02 Відповісти
Звільнити Арестовича з посади!!!!!!
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04.10.2022 20:58 Відповісти
Треба розмістити петицію на сайті президента.
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05.10.2022 13:57 Відповісти
могилянка пусть подаст в суд, если с чем-то не согласна....
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04.10.2022 21:16 Відповісти
Є простий індікатор коли Україна почне бути Україною, а не Єразійською колонієй -
це коли люди типу Дристовича будуть відалені від влади і пройдуть через судові
переслідування. Те ж саме по дЄрмаку і всій Зе владі - грати роль патріотів як в
театрі і бути Патріотом України це дві великі різниці
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05.10.2022 01:15 Відповісти
Нікому це не кажи...то ти і за Медведчука голосував? Хитра і розумна сволота, яка ьез вигоди і пальцем не ворухне......це гірше, ніж дурак...
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08.10.2022 13:13 Відповісти
А що нема вже зовсім чоловіка, що може дати тій люсі по морді? Перевелися, блін...сам недоучка, час ввд часу триндить щось, а Киів спить...?!
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08.10.2022 13:16 Відповісти
Ті що ладні відмудохати це падло ногами на фронті...
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15.10.2022 18:33 Відповісти
Арєстовіч типовий нарцис. Це все що про нього варто знати. Людина без культури, без системи цінностей і позбавлена такої химери як совість. Балабольство і хуцпа. Це типово для жидів, зокрема для Зє та його найближчого оточення. Такі балаболи, безумовно, розважають пересічну публіку з претензією на "наявність інтелекту" яка "зайнята виживанням" і не має часу на засвоєння елементарних моральних понять з подальшою трансформацією їх в систему цінностей. Академія дає систему цінностей і формує переконання. Тому "арєстовічєй" всіх мастей саме існування Києво-Могилянської Академії неймовірно дратує. Таке враження що кожний люмпен, кацап і всіляке прокацаплене манкуртське падло люто ненавидить саме Києво-Могилянську Академію... "Аж тут приходит чорт у синіх галіфе і саме час задуматись якщо він тут зявився то й Бог десь рядом ходить..." Арєстовіч не здатний приховати свою зневагу і презирство до всього українського і до надбань світової культури і цивілізації. Він жидобільшовик. За сталінізму сидів би в президіях і писав доноси... Дивно чому ж він ще не в **********? Хоча ... схоже що його місія тут рекламувати "харошіх руzкіх"...
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15.10.2022 18:32 Відповісти
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