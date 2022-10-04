Радник ОП Арестович назвав випускників Могилянки "долбанной молодежью", а саму академію "#банутой", але пізніше вибачився. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Радник Офісу Президента Олексій Арестович назвав Києво-Могилянську академію "#банутой".
Про це він заявив під час ефіру на каналі "Фейгин Live", передає Цензор.НЕТ.
Так, Арестович прокоментував "культуру скасування" в Україні. Він заявив, що через слова Маска, який запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах, не варто відмовлятися від Starlink та автомобілів Tesla.
"У нас такі тренди також є. Особливо у цієї молоді довбаної, яка понавчалась у своїх Києво-Могилянських академіях #банутих, набравшись з канадських університетів, з їхнім фемінізмом та всім іншим", - сказав радник Офісу Президента.
Також Арестович заявив, що своєю заявою він "підтримав Маска" та "забирає частину хейту на себе".
Наступного дня радник ОП у Facebook вибачився за свої слова.
"Приношу свої щирі вибачення студентам та викладачам Києво-Могилянської академії (хоча вогнища неомарксистських ідей там трапляються ще ті).
Тут я був безпосередньо неправий, і, безумовно, стригти під одну гребінку тисячі різних людей за однією формальною ознакою не можна. Чого тільки не ляпнеш у риторичному запалі наприкінці робочого дня, особливо, коли черговий Маск привів тебе в сказ черговою пропозицією подарувати трошки Батьківщині Путіну", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
А про ЗЄ он тоже правду сказал или нет, а?
Товарисч Ланшин, ответьте
це коли люди типу Дристовича будуть відалені від влади і пройдуть через судові
переслідування. Те ж саме по дЄрмаку і всій Зе владі - грати роль патріотів як в
театрі і бути Патріотом України це дві великі різниці