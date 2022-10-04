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ВР (11731) Козак (115) зарплата (134) Ковальов Олексій (33)

Верховна Рада продовжувала платити зраднику Ковальову та соратнику Медведчука Козаку, - Bihus.info. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

З лютого депутат-зрадник Олексій Ковальов отримав від Верховної Ради понад 200 тис. грн, а соратник Медведчука Тарас Козак - 40 тис. грн. В апараті Ради намагалися це приховати.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Апарат ВР дав журналістам дві кардинально різні відповіді щодо виплат Ковальову та Козаку.

Так, у першій відповіді йшлося про те, що Ковальов отримував зарплатню, виплати за виконання депутатських повноважень, компенсації за проїзд та лікування до травня. В другій відповіді, яку журналісти отримали дещо згодом, вже йшлося про те, що останні нарахування і виплати Ковальову здійснювалися в лютому. При цьому, в обох відповідях йшлося про те, що нардеп від нині забороненої "ОПЗЖ" Тарас Козак з лютого не отримував взагалі ніяких виплат. Телефоном у Апараті ВР пояснили, що просто усунули неточності і достовірною є інформація з другої відповіді.

Читайте: Депутати пропонують позбавити мандатів Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного

Але за допомогою державного порталу "Єдата", де міститься інформація про використання публічних коштів держбюджету, журналісти дізналися, що з лютого Олексію Ковальову виплатили понад 200 тисяч гривень: 170 тисяч гривень в якості зарплати і коштів на виконання депутатських повноважень, 30 тисяч гривень в якості компенсації за проїзд територією України і ще майже 20 тисяч гривень компенсації за оренду житла. Тарас Козак також отримував виплати після початку повномасшабного вторгнення – нардепу-втікачу заплатили понад 40 тисяч гривень заробітної платні.

Читайте: Слідком РФ підтвердив смерть нардепа-зрадника Ковальова

Олексій Ковальов виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонської області ще в березні, опублікувавши у квітні відповідний допис з Голої Пристані. Нардеп тоді пояснив журналістам, що поїхав в окупацію, бо там залишилися його виборці та його бізнес. Згодом стало відомо, що Ковальов почав співпрацювати з окупантами та навіть отримав від росіян в окупаційному уряді посаду "заступника голови з питань сільського господарства". У серпні у ЗМІ з’явилася інформація, що нардепа-зрадника Олексія Ковальова було ліквідовано на окупованій території.

Тарас Козак востаннє був присутній у парламенті у листопаді 2020 року. У лютому 2021 нардеп втік з України – найімовірніше, через підозру у державній зраді, яку він отримав разом з соратником та колегою по парламенту Віктором Медведчуком. Згодом Козака оголосили у розшук, до України він так і не повертався.

Також читайте: Майно нардепа-зрадника Ковальова на 3 мільйони гривень передали до АРМА

В Апараті Верховної Ради на прохання прокоментувати спробу спотворити надану у відповідь на запити інформацію, журналістам Bihus.Info порекомендували написати ще один інформаційний запит.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Це не ВР платила,а платники податків. Ми з вами. Країна чудес🤦
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04.10.2022 12:02
+25
Це відбувається тому що в верховній зраді залишається ще чимало гнид зрадників та просто лайна...
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04.10.2022 12:05
+20
Ві нє панімаєтє... Ето савсєм другоє! Нє всє так адназначна...
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04.10.2022 12:04
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Можна було не сумніватися.
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04.10.2022 12:01 Відповісти
поищите посильнее там еще и Путину начисляют премию...
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04.10.2022 12:06 Відповісти
Вирахувати ці гроші з зарплати керівника апарату ВР.
Це для початку, може порозумнішають👿
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04.10.2022 13:26 Відповісти
вы видели рожу стефанчука и его пивного заместителя, у них глазенки заплыли ЖИРОМ,такой мелочи они не видят,повыбирали зеленых наркоманов,пьяниц и проституток,во главе с Ослом
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04.10.2022 14:03 Відповісти
Це не ВР платила,а платники податків. Ми з вами. Країна чудес🤦
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04.10.2022 12:02 Відповісти
А медведчук? ему же лечиться надо в больнице росгвардии, куда его перевели из лефортово. это же дорого, имейте совесть...
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04.10.2022 12:03 Відповісти
То мертвечуку ВРУ ще має "на оздоровлення" до зарплатні додати!!!
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04.10.2022 12:30 Відповісти
Це по українськи. Бійцям ліків не вистачає а зрадникам завжди оплата. Респект. І скільки таких? Мільйони грошей....
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04.10.2022 12:04 Відповісти
Ві нє панімаєтє... Ето савсєм другоє! Нє всє так адназначна...
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04.10.2022 12:04 Відповісти
В апараті Ради намагалися це приховати

Стєсьняються...
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04.10.2022 12:04 Відповісти
Це відбувається тому що в верховній зраді залишається ще чимало гнид зрадників та просто лайна...
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04.10.2022 12:05 Відповісти
Зрадники платили зрадникам.
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04.10.2022 12:06 Відповісти
І Медведчука, звісно. Він же заяву на звільнення не писав. А Саакашвілі платять? Мабуть, так, аякже
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04.10.2022 12:06 Відповісти
Зелені суки, як це на них схоже! Анал Г+Г теж й досі належить мертветчуку 25%. От і робить висновки- хто та кому дійсно "любі" друзі. Як були сукі урода та іх підлегли злодіями та зрадниками країни, так і ніколи вже не станут іншими
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04.10.2022 12:06 Відповісти
А тут по копійках збирають на допомогу ЗСУ, а апарат ВР платить за наш кошт на підтримку РФ та колаборантів. Це або некомпетентність, або зрада. У будь якому випадку цих потвор з аппарату має бути відсторонено та засуджено!
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04.10.2022 12:07 Відповісти
Замість того щоб позбавити зарплати пенсії і всіх пільг Україна продовжує їм виплачувати
А тоді кажуть чому громадяни займаються тіньовою економікою . Хто хоче годувати цих депутатів? Тому тіньова економіка буде тільки зростати
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04.10.2022 12:11 Відповісти
"Не так страшні рашистські воші.як українські гниди з ВЗради" Український народ годує власних зрадників з депутатськими мандатами.
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04.10.2022 12:12 Відповісти
Суддя з російським паспортом теж отримує 300 тис зарплати, ще й й такуж пенсію нарахують. Це патріотам кримінальні справи і переслідування. На верхніх щаблях влади сидять зрадники і колоборанти.
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04.10.2022 12:14 Відповісти
А подружка і вихованка Козака -Верещучка ліпший друг зільонського.
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04.10.2022 12:17 Відповісти
Цим сволочам вистачає грошей, а от людям на пенсії і мінімалку завжди не вистачає, що творять і прикриваються війною.
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04.10.2022 12:19 Відповісти
Немаэ слiв,тiльки матюки,щоб ви здохли!
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04.10.2022 12:20 Відповісти
Это потому, шо на Банковой и в ВР полно кацапов. Одни ЗАЖОПники и ,,ЗЕслуги урода" чего стоят
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04.10.2022 12:21 Відповісти
Платите со своих, ******.
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04.10.2022 12:28 Відповісти
І крайніх як завжди "нема" - ПИЗ*ЕЦЬ...
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04.10.2022 12:37 Відповісти
Как всегда все через жопу , и опять верховная рада, свой мир, взятки ,кражи , переводы , тачки ,вилы, **** перевалочный пункт под носом. Никто , ни куя , не знает , и не видел , как можно , так доверять и жить ?
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04.10.2022 13:06 Відповісти
Янукович і Азіров кравасіся випадково не отримують якісь виплати?
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04.10.2022 13:25 Відповісти
ВР як і стефанчук нічого не роблять крім піару та поділу конвертів від олігархів
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04.10.2022 13:45 Відповісти
Бигус после "свинарчуков" и прочих своих дутых скандалов не застрелился от стыда?
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04.10.2022 13:53 Відповісти
читаєш подібні новини й відчуваєш в собі, як "зміцнюється" любов до тупих слуг...
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04.10.2022 14:14 Відповісти
Когда идет война ругать власть как то не принято но партия собранная наспех под ЗЕ это далеко не то что нужно Украине ...увы
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04.10.2022 14:14 Відповісти
а мені кажуть - не критикуй жидівську владу, вона хороша.

може і хороша - для себе, для своєї рідні, для російської наволочі.

тільки не для українців.
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04.10.2022 14:19 Відповісти
яка некомпетентність це пряма зрада.
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04.10.2022 14:37 Відповісти
хто начислив - вирахувати з з\п до копійки.
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04.10.2022 14:51 Відповісти
Бухгалтерія тут ні до чого, бо які в них підстави не платити? Нема жодного наказу, рішення ВР, ЗУ тощо.. стосовно тих гнид.
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04.10.2022 15:00 Відповісти
чому ні до чого - є листи прибуття на засідання ВР - де мають бути підписи, немає - не платити, а далі рішення, накази ...
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04.10.2022 15:32 Відповісти
Можливо й так. Я не дуже розуміюся на павутинні бухгалтерів.
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04.10.2022 16:18 Відповісти
тоді навіщо аби щось писати, якщо то для тебе "темний ліс"?
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04.10.2022 18:39 Відповісти
Признаю свою вину,
Меру, степень, глубину...

Л. Філатов
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04.10.2022 19:05 Відповісти
Дык врах у нас тока Порошенко,остальные коллеги.
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04.10.2022 16:34 Відповісти
Ну що зе-дебіли, задоволені,чи вам пох... як завжди?
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04.10.2022 17:17 Відповісти
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04.10.2022 19:29 Відповісти
 
 