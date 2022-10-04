"Били. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам рвали нігті і ґвалтували. Хлопцям намотували дроти на геніталії", - воєнні злочини російських окупантів в Козачій Лопані. ВIДЕО
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Окупанти з Росії перетворили центр Козачої Лопані на локацію тортур та жахіть. Сотні українських громадян пройшли ці підвали та нелюдські випробування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, про воєнні злочини окупантів розповів гвардієць Андрій, який по службі буває у деокупованій Козачій Лопані чи не щодня. Йому доводиться багато спілкуватися з місцевим населенням. Він чув безліч свідчень про терористичний режим, який встановили загарбники у селищі.
"Ось цей підвал. Росіяни в ньому тримали та катували людей. Є ще одна будівля. Там теж проводились допити. Там ми знайшли телефон ТА-57, так званий "тапік", яким катували - він заводиться, до тіла приєднують клеми, і він б’є током. Тут були цивільні, військовополонені, атовці", - розповів Андрій.
Ворог у цьому ж підвалі не гидував вживати наркотичні засоби та алкоголь, їсти, розважатися тощо. Цю інформацію підтверджують також і представники органів місцевих самоврядування. Причому таких місць лише у Козачій Лопані було декілька.
"Багато молодих дівчат були зґвалтовані загарбниками. Зробили підвал для катувань. Наших волонтерів туди кидали. Їх забивали. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам зривали нігті. Хлопцям намотували дроти до геніталій. Через цей підвал проходив наш депутат міської ради. Йому вибили зуби, поламали ребра. Його вивезли на росію. За останньою інформацією, його судили, та він знаходиться у російській в’язниці", - розповідає голова Дергачівської територіальної громади Вячеслав Задоренко.
Він додав, що росіяни залякали батьків та змусили їх написати доручення на вивезення дітей до оздоровчих таборів.
Російські загарбники також постійно задовольняли свої меркантильні потреби коштом місцевого населення. У цьому йому часто допомагали колаборанти.
"Російські мародери - п’ять чоловіків з автоматами прийшли: "Дід, відчиняй сарай!" Кажу: "А що Ви там забули?" А вони: "Відчиняй ми тобі сказали! Виводь скутер "Yamaha". А я йому, кажу, що воно не моє, мені вісімдесят років таскати це все сил нема. Так вони самі його викотили. Я ледь стримався, щоб не вдарити його, бо у нього автомат, і він перед цим хотів собаку застрелити", - каже місцевий мешканець Анатолій Полтораченко.
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....непотріб генетичний, слів не вистачає, одні мати на думці
Вони ж спілкується через соцмережі.
Нехай подивиться на катівні рашистів, можливо в його мозку щось стане на місце.
Возити по місцях катувань і убивств безумовно правильна пропозиція (повністю підтримую, весь світ повинен знати про злочини рашистів, але вже після нашої перемоги і не тільки Маска.
Ге ж?
Тому іх потрібно всіх знищити , тільки тоді Настане мир на землі ,
але нам потрібна допомога всього Західного світу !
А Ткаченко треба звільняти швидко і ставити туда націоналіста чи когось із української діаспори , щоб змінити підхід до інформації . В Словаччіни Почти нема ніякой інфи про історію і культуру українців . Також і в других країнах
і гастролей ніяких нема типа Вірського чи опери з оперетою , а кацапи свои « культурні війська» гоняють по всьому заходу ЗАРАЗ
До речі, комент Маска ( якщо він не фейк) ОЧЕНЬ ДОБРЕ ПОКАЗАВ ЯК ПРАЦЮЕ РАША З ІНФОЮ НА ЗАПАД
ТКАЧЕНКО У відставку ‼️‼️‼️
Воля або смерть недарма казали.
Шоб ***** вили й волали так, шоб аж Бог почув і сказав: "Зае*ісь - так вам підарасам і треба!"...
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Брехня. Він захищає коллективне *****, хоче він цього чи ні. Більш того, людина може захищати когось, навіть не усвідомлюючи про це. Наприклад, всі податкоплатники Америки захищають Україну, але не всі вони це усвідомлюють та думають про це.