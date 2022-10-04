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"Били. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам рвали нігті і ґвалтували. Хлопцям намотували дроти на геніталії", - воєнні злочини російських окупантів в Козачій Лопані. ВIДЕО

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Окупанти з Росії перетворили центр Козачої Лопані на локацію тортур та жахіть. Сотні українських громадян пройшли ці підвали та нелюдські випробування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, про воєнні злочини окупантів розповів гвардієць Андрій, який по службі буває у деокупованій Козачій Лопані чи не щодня. Йому доводиться багато спілкуватися з місцевим населенням. Він чув безліч свідчень про терористичний режим, який встановили загарбники у селищі. 

"Ось цей підвал. Росіяни в ньому тримали та катували людей. Є ще одна будівля. Там теж проводились допити. Там ми знайшли телефон ТА-57, так званий "тапік", яким катували - він заводиться, до тіла приєднують клеми, і він б’є током. Тут були цивільні, військовополонені, атовці", - розповів Андрій.

Ворог у цьому ж підвалі не гидував вживати наркотичні засоби та алкоголь, їсти, розважатися тощо. Цю інформацію підтверджують також і представники органів місцевих самоврядування. Причому таких місць лише у Козачій Лопані було декілька.

"Багато молодих дівчат були зґвалтовані загарбниками. Зробили підвал для катувань. Наших волонтерів туди кидали. Їх забивали. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам зривали нігті. Хлопцям намотували дроти до геніталій. Через цей підвал проходив наш депутат міської ради. Йому вибили зуби, поламали ребра. Його вивезли на росію. За останньою інформацією, його судили, та він знаходиться у російській в’язниці", - розповідає голова Дергачівської територіальної громади Вячеслав Задоренко.

Він додав, що росіяни залякали батьків та змусили їх написати доручення на вивезення дітей до оздоровчих таборів. 

 Російські загарбники також постійно задовольняли свої меркантильні потреби коштом місцевого населення. У цьому йому часто допомагали колаборанти.

"Російські мародери - п’ять чоловіків з автоматами прийшли: "Дід, відчиняй сарай!" Кажу: "А що Ви там забули?" А вони: "Відчиняй ми тобі сказали! Виводь скутер "Yamaha". А я йому, кажу, що воно не моє, мені вісімдесят років таскати це все сил нема. Так вони самі його викотили. Я ледь стримався, щоб не вдарити його, бо у нього автомат, і він перед цим хотів собаку застрелити", - каже місцевий мешканець Анатолій Полтораченко.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+44
Маску ето расскажите, который считает что руzкий мир ето лучше чем война.
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04.10.2022 12:07
+22
Презедент має запросити Маска на екскурсію по звільнених від рашистів містах.
Вони ж спілкується через соцмережі.
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04.10.2022 12:14
+20
це лайно добре вміє грабувати і катувати, а як почало прилітати від наших крилатих козаченьків, так стоя на колінах і "Слава Україні" хором заходе і хоч на бутилку сяде доказуючи шо "я ж нєхател сюда єхать, мєня заставілі"
....непотріб генетичний, слів не вистачає, одні мати на думці
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04.10.2022 12:12
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Маску ето расскажите, который считает что руzкий мир ето лучше чем война.
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04.10.2022 12:07 Відповісти
Маска колишуть тільки бабки. І не розказуйте за starlink-и, повністю оплачені урядом США (не маском)
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04.10.2022 12:11 Відповісти
Маск просто сильно хитрожопый и далеко от рашки живет. До его детского мозга просто не дойдет что значит жить рядом с орками и дикарями развитием 14-го века
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04.10.2022 12:16 Відповісти
И папику что себя посредником между человеком и Богом назвал.
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04.10.2022 12:18 Відповісти
Фсбшно- китайському агенту трампа це байдуже
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04.10.2022 15:21 Відповісти
хто б цим підарам 3 фази в одне місце вставив на хвилинку... спробувати так сказать як воно
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04.10.2022 12:07 Відповісти
Как кто? ВСУ, ССО, СБУ, НГ, ТРО.
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04.10.2022 12:24 Відповісти
Русня не люди!
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04.10.2022 12:10 Відповісти
це лайно добре вміє грабувати і катувати, а як почало прилітати від наших крилатих козаченьків, так стоя на колінах і "Слава Україні" хором заходе і хоч на бутилку сяде доказуючи шо "я ж нєхател сюда єхать, мєня заставілі"
....непотріб генетичний, слів не вистачає, одні мати на думці
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04.10.2022 12:12 Відповісти
Презедент має запросити Маска на екскурсію по звільнених від рашистів містах.
Вони ж спілкується через соцмережі.
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04.10.2022 12:14 Відповісти
Якщо б зараз Маск був на посаді президента США, я б переживав, а оскільки політичної ваги він не має, то байдуже. Старлінки у військових працюють, а його «пропозиції» мене не цікавлять. Він брякає часто невпопад, тому хай далі сидить у себе в США, бо Україна не повинна нічого йому доводити, а тим більше влаштовувати якісь екскурсії
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04.10.2022 12:51 Відповісти
Він публічна людина, яку тільки в твіттері читають більше 100 мільйонів людей.
Нехай подивиться на катівні рашистів, можливо в його мозку щось стане на місце.
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04.10.2022 12:59 Відповісти
Маска справді читають мільйони, але він не читає схоже нічого (можливо по заголовкам пройдеться), тому і заяви такі недолугі. Самі американці повинні йому вправити мізки, а ми вже якось іншим разом. В США практично абсолютна свобода слова, тому схожі «миротворчі» пропозиції ми ще не раз почуємо.
Возити по місцях катувань і убивств безумовно правильна пропозиція (повністю підтримую, весь світ повинен знати про злочини рашистів, але вже після нашої перемоги і не тільки Маска.
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04.10.2022 16:46 Відповісти
ага, і більшість тих людей, не знають де себе діти, і читають його бо він на топі. Так вони з таким же ажіотажем оглядають як хтось щось розпаковує. А якщо хтось до гори сракою навернеться, так оглядальность зашкалює одразу. "Добра слава лежить, а погана біжіть".
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04.10.2022 21:53 Відповісти
Це усе путін. Добрий рузьге нарід-богоносець ні при чому.
Ге ж?
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04.10.2022 12:14 Відповісти
Кацап- це м'ясник і брудне бидло , яке здатне вбивати , гвалтувати і красти , все !!
Тому іх потрібно всіх знищити , тільки тоді Настане мир на землі ,
але нам потрібна допомога всього Західного світу !
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04.10.2022 12:15 Відповісти
Для цього новини на Заході мають бути з України , а не з рашки .

А Ткаченко треба звільняти швидко і ставити туда націоналіста чи когось із української діаспори , щоб змінити підхід до інформації . В Словаччіни Почти нема ніякой інфи про історію і культуру українців . Також і в других країнах

і гастролей ніяких нема типа Вірського чи опери з оперетою , а кацапи свои « культурні війська» гоняють по всьому заходу ЗАРАЗ
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04.10.2022 12:25 Відповісти
ага, щоб Зеленський і ПО націоналісти призначили? То курва небо має просто над ними розколотися.
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04.10.2022 21:54 Відповісти
треба відправити туди клоуна - малюску, щоб він там відкрив платні камери і навчився як слід утримувати полонену русю і колаборантів з дилинири.
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04.10.2022 12:16 Відповісти
и как после всего этого наши суды выпускают всех пособников рашистов под условно? как то странно выглядит, ехать в оон вёдрами лить слёзы, а сам у себя всех подручных путина на волю под 2 года условно. зачем наше правительство так делает ни кто не понимает. в Харькове их судя из новостей вобще ни кого ещё на реальный срок не посадили.
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04.10.2022 12:16 Відповісти
Потомки зеков и вертухаев что от них ожидать?
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04.10.2022 12:17 Відповісти
А коли це вже буде у західних ЗМІ? НИЧОГО тут в новинах не розказують . Новинарам явно Россотрудничество проплачує, шоб новини формували в інтересах раши
До речі, комент Маска ( якщо він не фейк) ОЧЕНЬ ДОБРЕ ПОКАЗАВ ЯК ПРАЦЮЕ РАША З ІНФОЮ НА ЗАПАД

ТКАЧЕНКО У відставку ‼️‼️‼️
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04.10.2022 12:19 Відповісти
а деректриса-пособница с Ирпиня так вобще на глазах у всей страны откупилась и сбежала. цырк.
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04.10.2022 12:20 Відповісти
Что лучше погибнуть от ЯО или от этого, лучше выбивать тварей до конца с украинской земли не обращая внимания на любые угрозы маньяков. Пускай у себя на параше друг над другом издеваются, железный им занавес навсегда.
Воля або смерть недарма казали.
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04.10.2022 12:24 Відповісти
Як же Маску-підару це все передати...
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04.10.2022 12:25 Відповісти
Для цього ткаченко треба гнати з міністерства культури - це він нічого не робить
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04.10.2022 12:27 Відповісти
Та «забудьте за нього, він схибнутий цинік у якого мета Марс, і гроші для мети. Почитайте як він відноситься до найманих працівників, стане зрозуміло. Нехай надалі передає страрлінки, але мовчки))) йому писка вчора добре заткнули.
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04.10.2022 16:32 Відповісти
Всё это нужно провести над путиномХуйлом и его выордкахВылупках!!!!!!!!!!!уничтожить род ГНИЛОЙ!!!!!!!!
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04.10.2022 12:27 Відповісти
Я би добре пошукав серед полонених кацапів в Ліманському котлі. Там напевно знайдуться ті, хто це творив, та ті, хто знає прізвища…
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04.10.2022 12:27 Відповісти
Це потрібно все показувати таким "мирлтворцям" як Ілон Маск, а ще наших хлопців з полону. На фото вони худі ніби вони з 1943 року повернулись з нацистського концтабору.
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04.10.2022 12:28 Відповісти
то не допоможе, Маск може би зрозумів, як би сам через це пройшов.
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04.10.2022 22:44 Відповісти
Агову, "гамнестіінтернейшл", чого мовчите?!!!! Чи вас треба за "шкварку" взяти і тикнути носом у ті підвали!!! Хоча кацапські криваві доляри вам заліпили і очі і рота, і вуха...
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04.10.2022 12:33 Відповісти
Кацапів треба ловити живцем, обмотувати колічим дротом, складувати у купу, й спалювати живцем *****!
Шоб ***** вили й волали так, шоб аж Бог почув і сказав: "Зае*ісь - так вам підарасам і треба!"...
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04.10.2022 12:43 Відповісти
Що ви всі до того Маска причепилися? Він нам нічого не винен.Може краще наших керманичів запитаєте,чому вони хотіли лизатися з москалями? Чому такі особи,як новінський,досі громадяни України? Чому москальські попи є в Україні? Чому того року москальські артисти приїжджали сюди і заробляли тут? Чому багато молоді розмовляє по російськи? І ще багато чого чому.Маск може все що завгодно казати,навіть якщо вам,чи мені це не подобається.Ви це розумієте? Світом керують гроші і зброя і ті хто цим володіє.Так було,є і буде.
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04.10.2022 12:57 Відповісти
А чого ви причепилися до тих, хто засудужує Маска, а саме його виправдовування, захист та покриття катів? Вони вам нічого не винні, краще чипляйтеся до керманичів.
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04.10.2022 14:03 Відповісти
Маск нікого не захищає. Маск думає за себе.Вони також аинні. Своїми недолугими виборами кеоманичів.
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04.10.2022 14:55 Відповісти
Маск нікого не захищає.
==
Брехня. Він захищає коллективне *****, хоче він цього чи ні. Більш того, людина може захищати когось, навіть не усвідомлюючи про це. Наприклад, всі податкоплатники Америки захищають Україну, але не всі вони це усвідомлюють та думають про це.
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04.10.2022 15:42 Відповісти
Він не захищає його.
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04.10.2022 16:06 Відповісти
брешеш
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04.10.2022 16:34 Відповісти
будьте прокляті смердючі кацапи і ви, тварюки і ваші ******** діти, здихатимуть у муках!
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04.10.2022 13:05 Відповісти
Оправьте Илону Маску эту информацию. Пусть этот кусок лайна порассуждает на тему отдать крым русне.
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04.10.2022 13:07 Відповісти
для этого надо, чтоб кто-то все перевел на английский...
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04.10.2022 20:13 Відповісти
Еще кто-то скажет, что не надо всю сруцьню под одну гребенку, их заставили, а виновно то *****?
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04.10.2022 13:32 Відповісти
надо найти всех коллаборантов и судить! сколько людей погибло из-за этих тварей с гражданством Украины!!
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04.10.2022 20:14 Відповісти
Руский- усруский фашизм в полном цвете
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05.12.2022 22:02 Відповісти
 
 