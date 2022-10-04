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Жителі визволеної Новопетрівки на Херсонщині зустрічають українських захисників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники визволили Новопетрівку (Херсонщина) від російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українських воїнів зустріли місцеві жителі, вони плачуть від щастя.

Також читайте: Російський танк Т-62М радянського виробництва з "мангалом" на башті знищено під час наступу на Херсонщині, - Бутусов. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
Маску покажите, хотят ли украинцы возвращение Украины. Ето вам не рашисты которые под дулами автоматов сгоняют людей с флагами на площадь и заставляют танцевать. У меня дальние родственники живут в окупированном крыму, они рыдают над такими видео и спрашивают когда уже их освободят.
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04.10.2022 12:35
+28
по вою парашников, дудчаны тоже уже с сегодня без орков.
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04.10.2022 12:35
+20
Хай той Ілон Маск подивиться...
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04.10.2022 12:35
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по вою парашников, дудчаны тоже уже с сегодня без орков.
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04.10.2022 12:35 Відповісти
А что это за обгоревшая техника? Прям среди домов. Гамнести, чё молчим?
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04.10.2022 13:08 Відповісти
эта другое. кацапам можно
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04.10.2022 20:03 Відповісти
Дуже мальовниче місце. Я кожен рік там проїздом бував. Аж серце болить
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04.10.2022 13:14 Відповісти
Маску покажите, хотят ли украинцы возвращение Украины. Ето вам не рашисты которые под дулами автоматов сгоняют людей с флагами на площадь и заставляют танцевать. У меня дальние родственники живут в окупированном крыму, они рыдают над такими видео и спрашивают когда уже их освободят.
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04.10.2022 12:35 Відповісти
Хай той Ілон Маск подивиться...
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04.10.2022 12:35 Відповісти
подAвиться mo? )))
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04.10.2022 13:48 Відповісти
Маємо бути обережними з такими відео
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04.10.2022 12:37 Відповісти
фсьо для хронта , фсьо для побьєди .. .
..
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04.10.2022 12:47 Відповісти
нє ну то вже точно фотошоп
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04.10.2022 12:49 Відповісти
...
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04.10.2022 12:52 Відповісти
Та х.з. мавпи для підняття бойового духу можуть придумати поставити її на позицію , діди ж цей во степлер....суфлер
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04.10.2022 12:54 Відповісти
Ничего подобного, не фотошоп. Она раньше в Донецке на Артёма стояла. Поехала вместе с унитазами и стиралками.
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04.10.2022 13:21 Відповісти
ну якщо отріцатєльноє наступлєніє то тоді вірю...
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04.10.2022 13:25 Відповісти
Какой фотошоп? Это ядерное оружие.
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05.10.2022 01:33 Відповісти
Це не картинка - це ульот..... А де той цар-поїзд, шо цар-ракети везе, дон-цар-поїзд, дон-цар-пушка, дондондондон , аналогов нема, замінники є
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04.10.2022 12:52 Відповісти
Ядерная пушка
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04.10.2022 15:26 Відповісти
Сльози радості у наших людей Херсонщини 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.10.2022 12:53 Відповісти
як же ще далеко до Херсону. а до кордону...
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04.10.2022 13:11 Відповісти
Знайомий розповів. Звільнили вони сільце на Херсонщині. А місцеві і кажуть "Хлопці, а чого ви приперлися?" Отримують по десять тисяч рублів від Россії та бухають на них. На жаль, буває і таке
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04.10.2022 13:12 Відповісти
Брехня.... сельцо укажи, да....самогон ще ніхто не відміняв....брехло рашістське
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04.10.2022 13:43 Відповісти
Самогон там стали безкоштовно наливалти. Ага
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04.10.2022 13:53 Відповісти
Ну якщо два маргинала-забулдиги й вийшли на околицю,то це далеко не "мiсцевi кажуть"..
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04.10.2022 13:44 Відповісти
В моєму рідному селищі, під Херсоном, сусіди поздавали рашистам всіх атошників. Є непоодинокі випадки, коли мої односельці, святкували разом з оккупантами приєднання до Росії. І це не маргінали-забулдиги. Не скажу що массово, ні. Але всеж таки. Ларисо, не час для рожевих окулярів зараз
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04.10.2022 13:51 Відповісти
Конченное твое село. Далеко не все украинские села такие. Наверное синяки одни там живут.
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04.10.2022 14:05 Відповісти
Нет, синяков относительно мало. Это большой районный центр. И я не утверждал, что все
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04.10.2022 15:01 Відповісти
у меня знакомая из запор. обасти тоже самое сделала. Встречала кацапов с цветами, отдала им свою машину. Как запахло жареным -чкурнула в Киев. Вот что сделать с с*ой?!!
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04.10.2022 20:06 Відповісти
Буває що й п"яний співає. А ти не ***** !!!
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04.10.2022 13:50 Відповісти
Ось за ці сльози і треба воювати. Ці сльози, твоя родина, рідна земля і є Україна. Наші вояки знають за що воюють і віддають життя, тому перемога буде за ними.
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04.10.2022 13:40 Відповісти
всё буде УКРАИНА!
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04.10.2022 14:25 Відповісти
 
 