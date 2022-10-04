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Жителі визволеної Новопетрівки на Херсонщині зустрічають українських захисників. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники визволили Новопетрівку (Херсонщина) від російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Українських воїнів зустріли місцеві жителі, вони плачуть від щастя.
Топ коментарі
+54 Valter Valter
показати весь коментар04.10.2022 12:35
+28 Fjall_Raven
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показати весь коментар04.10.2022 12:35
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