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У деокупованому селищі на Харківщині знайшли чергову катівню рашистів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У селищі Великий Бурлук, що на Харківщині, у будівлі поліції окупанти влаштували катівню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Селище Великий Бурлук. Ще один відділ поліції на Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців. Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Били. Не годували. Підв’язували до стелі. Дівчатам рвали нігті і ґвалтували. Хлопцям намотували дроти на геніталії", - воєнні злочини російських окупантів в Козачій Лопані. ВIДЕО

Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища. Поліцейські вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.
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Де український англомовний канал, щоб Маск міг про тортури подивитися? Де запрошення до визволених міст журналістів провідних світових видань?

Влада, скільки можна грошей красти, та нічого в інформпростірі не робити?
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04.10.2022 12:46 Відповісти
Ето тот руzкий мир который нам предлагает Маск? Знаете чем отличается война от окупации? Во время войны есть надежда победить и ты знаешь что за твоей спиной у тебя свои люди и мир. Во время окупации вокруг тебя окупанты, убийцы и насильники. Ты весь принадлежишь им и твоя жизнь зависит от ихнего настроения. Плохое у них настроение- они тебя изнасилуют и убьют. Хорошее у них настроение- они напьются на радостях и опять тебя изнасилуют и убьют. И надежды что что то изменится нет.
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04.10.2022 12:51 Відповісти
В Харьковской области много названий не переводятся на русский.Не Большой,а Великий Бурлук. Не Близнеци,а Близнюки.Вони ніколи не тлумачились по іншому.Тому звіряйте офіційні назви.Це дуже важливо.
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04.10.2022 13:06 Відповісти
 
 