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Пів року окупації Малої Комишувахи: Рашисти перетворили церкву на шпиталь та не залишили жодної вцілілої будівлі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни зайшли в Малу Комишуваху в перших числах березня. За пів року окупації вони понівечили всі будівлі в селі, а місцеву церкву перетворили на шпиталь.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", церква Трійці Живоначальної в селі Мала Комишуваха, схід Харківської області.

Російські війська зайшли в село на початку березня. Бійці ЗСУ, які звільняли село, кажуть - після взяття Малої Комишувахи росіяни одразу ж розстріляли місцеву церкву. Потім облаштували в ній шпиталь.

У церкві валяються закривавлені інструменти, залишки їжі, матраси. Стоїть телевізор - вочевидь, вкрадений у місцевих жителів. Всередині храму діри від куль і численні уламки. Вікна загороджені мішками з піском.

Село було звільнено всередині вересня в ході контрнаступу ЗСУ. За пів року окупації російські війська не лишили в селі жодної вцілілої будівлі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Ну і як тобі ТАКЕ Ілон Маск?!!
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04.10.2022 13:19
+9
А ми не можем з Лаври ФСБешник посіпак вигнати на 7 му місяцы війни. все Плєшивого боїмся.
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04.10.2022 13:41
+5
Церковь в госпиталь - это скрепно. Во время советской оккупации у нас в сельских церквях умудрились делать спортзалы, склады и тракторные маскерские.
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04.10.2022 13:26
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Ну і як тобі ТАКЕ Ілон Маск?!!
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04.10.2022 13:19 Відповісти
Церковь в госпиталь - это скрепно. Во время советской оккупации у нас в сельских церквях умудрились делать спортзалы, склады и тракторные маскерские.
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04.10.2022 13:26 Відповісти
Склад під міндобрива, слабо?
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04.10.2022 13:36 Відповісти
скрєпно спочатку церкв розстріляти, побити шибки, а потім влаштувати там шпиталь для своїх же і закладати вікна мішками з піском, бо шибки самі ж і побили і лікувати там, на протяі від дір своїх 300-х. ось це головна скрепа.
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04.10.2022 13:41 Відповісти
Только тотальный геноцид кацапов спасет эту планету!!!
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04.10.2022 13:29 Відповісти
Це вже русохфобiя ?Чи ще нi ?
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04.10.2022 14:42 Відповісти
А ми не можем з Лаври ФСБешник посіпак вигнати на 7 му місяцы війни. все Плєшивого боїмся.
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04.10.2022 13:41 Відповісти
Онуфрі розвоняється про релігійні утиски а амністі його підтримають
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04.10.2022 13:58 Відповісти
нічого в тебе з ****** не вийде в україні є і буде Українська Православна Церква а ти бачу прикацаплений хочеш понищити наші святині подобаються дії росіян.
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04.10.2022 15:13 Відповісти
Соловей,якщо вже почав співати,то співай по солов*їнному,а не чорт знає як?В Україні повинна бути єдина-ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ-ПЦУ.Затям своїм солов*їним мозком...
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04.10.2022 17:08 Відповісти
Кацапы это не люди они варвары безбожники, все святое для них это воровсто и убийство других народов....будьте вы прокляты россияне....Аминь.
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04.10.2022 14:07 Відповісти
Що там місцеве віруюче населення? І далі будуть за гундяя і його секту свою жопу рвати?
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04.10.2022 14:09 Відповісти
 
 