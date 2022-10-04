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"Из 23 человек осталось только 7. Ждем вас": Окупант із позивним Людоед закликає росіян не боятися та їхати на війну проти України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупант із позивним Людоед скаржиться на нестачу військових у лавах окупаційної армії.
Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднили російські пропагандисти.
"У нас з 19 числа з 23 осіб залишилилося 7. Люди потрібні, це найголовніший ресурс. ... Чекаємо на них (мобілізованих. - Ред.), не треба боятися, разом переможемо", - заявив російський окупант.
Топ коментарі
+47 Алекс Скела
показати весь коментар04.10.2022 17:15
+45 vadyan
показати весь коментар04.10.2022 17:14
+42 Апалько Сергей
показати весь коментар04.10.2022 17:17
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Будь ласка, зачекайте...
"Мі будем вас немножько вешаль!"
"Да придурки кругом.
Первый (самый незначительный) придурок - боец, выбравший такой позывной;
Второй придурок - это известный военкор Саша Коц, взявший интервью у бойца с таким позывным и предложивший его СМИ;
А дальше - следуют то ли придурки, то ли вредители в руководстве этих самых СМИ, поспешившие размножить и "вывести в топ" "Людоеда".
И - самое непоправимое - что никто их (этих придурков и вредителей) не накажет и даже не осознает необходимости подобного.
Впрочем... я понимаю, что на фоне скандальных заявлений Рамзана Ахматовича и "Трёхзвёздного Повара" - какой-то убогий "Людоед" - это "мелкий невзрачный цветочек"... Но характерный".(С)
Кацапня споконвічно живе з твердою впевненістю що її всі мають боятись . А от наука психологія говорить що - люди які живуть таким мисленням , на самім ділі самі - слабкі духом і боягузи . За спробами залякати , на самім ділі - криється невпевненість в собі . Це стосується і ***** . Це така психологічна реакція , з метою - дії на випередження , і як спосіб відвести від себе загрозу , коли в собі немає впевненості .
Ну так , тоді - ГООЙДААА !!! .
Шел в атаку яростный
Сорок первый год.
У деревни Крюково
Погибает взвод.
Все патроны кончились,
Больше нет гранат…
Их в живых осталось только семеро
Молодых солдат. .
Съешь врага, и получишь его силусожри вагнеровца, и переймешь его опыт.
Сказать не вміє: "Паляниця",
Все у мізках вентиляція.
Триколор в руці тримає,
На хер їде він - не знає.
Йде могилізація ...
(БМП).
до Нового года не доживёт.
Фактически он просто покойник в краткосрочном отпуске среди пока ещё живых.
- Сейчас никого, я квартирант.
https://twitter.com/i/status/1577253829053411329
https://twitter.com/i/status/1577254596925591553
вчера в 16:14
Рубрика "Наши Новые Герои".
"В топе новостей Яндекса":
https://ryazan.life/news/20221004/1011710/?utm_source..
Солдат ВС России с позывным «Людоед» обратился к мобилизованным | 04.10.2022 | Рязань.Лайф
И у кого-то еще остались вопросы - почему наша пропаганда проигрывает укро-зомби? Да потому, что придурки кругом.
Первый (самый незначительный) придурок - боец, выбравший такой позывной;
Второй придурок - это известный военкор Саша Коц, взявший интервью у бойца с таким позывным и предложивший его СМИ;
А дальше - следуют то ли придурки, то ли вредители в руководстве этих самых СМИ, поспешившие размножить и "вывести в топ" "Людоеда".
И - самое непоправимое - что никто их (этих придурков и вредителей) не накажет и даже не осознает необходимости подобного.
Впрочем... я понимаю, что на фоне скандальных заявлений Рамзана Ахматовича и "Трёхзвёздного Повара" - какой-то убогий "Людоед" - это "мелкий невзрачный цветочек"... Но характерный.
Ця війна повинна прийти до ваших осель, кацапи, і щоб ніхто не уникнув!