Нацгвардія показала кадри з визволеної Борової на Харківщині. ВIДЕО

Національна гвардія показала відео з визволеної Борової на Харківщині.

Відео опублікувала пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

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"Нацгвардія зайшла в Борову. Чекаємо інформацію про звільнення від Генерального штабу. 5 Слобожанська бригада НГУ, не втомлюється перефарбовувати рідні міста в жовто-блакитні кольори. Все буде Україна!" - йдеться у описі відео.

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