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Нацгвардія показала кадри з визволеної Борової на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Національна гвардія показала відео з визволеної Борової на Харківщині.

Відео опублікувала пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Нацгвардія зайшла в Борову. Чекаємо інформацію про звільнення від Генерального штабу. 5 Слобожанська бригада НГУ, не втомлюється перефарбовувати рідні міста в жовто-блакитні кольори. Все буде Україна!" - йдеться у описі відео.

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ЗСУ-справжні воїни та герої...
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04.10.2022 19:34 Відповісти
Слава Вам ,Супер Герои🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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04.10.2022 20:23 Відповісти
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
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04.10.2022 19:57 Відповісти
SLAVA UKRAINE !!!
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04.10.2022 20:05 Відповісти
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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04.10.2022 20:16 Відповісти
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04.10.2022 20:16 Відповісти
Теперь ай-яй-яй и попа бо-бо
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04.10.2022 20:28 Відповісти
 
 