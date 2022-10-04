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Нацгвардія показала кадри з визволеної Борової на Харківщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Національна гвардія показала відео з визволеної Борової на Харківщині.
Відео опублікувала пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.
"Нацгвардія зайшла в Борову. Чекаємо інформацію про звільнення від Генерального штабу. 5 Слобожанська бригада НГУ, не втомлюється перефарбовувати рідні міста в жовто-блакитні кольори. Все буде Україна!" - йдеться у описі відео.
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