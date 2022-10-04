Перший російський мобілізований здався в полон за допомогою проєкту "Хочу жити". ВIДЕО

Перші російські мобілізовані почали здаватися в полон Силам Оборони за допомогою проєкту "Хочу жити".

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

26-річний росіянин Михайло Куликов з Орська був відправлений на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки. Проте ще перебуваючи на Росії зателефонував на "гарячу лінію" проєкту "Хочу жить" та отримав інструкції, як правильно та безпечно здатися в полон українцям.