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Собака здійснив акт дефекації в прямому ефірі телемарафону. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Під час телемарафону собака на прізвисько Пуговка здійснив акт дефекації в прямому ефірі.

Відповідне відео розмістила на своєму YouTube-каналі Телевізійна служба новини (ТСН), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інститут масової інформацуії.

Ведучі та гостя – зоозахисниця Софія Данілова – саме почали говорити про те, що відбувається з тваринами під час війни.

Ведучі, як виявилося, були готовими й до такого розвитку подій. Тож, коли Пуговка зробила "свою справу", вони дістали паперові серветки, а пані Софія, зі словами "Дитина розхвилювалася", витерла стіл.

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"Тепер пропоную попити водички", – запропонував ведучий.

Ведуча повідомила, що, зателефонувавши за номером на екрані, можна прихистити Пуговку.
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Топ коментарі
+148
Це все, що треба знати про теле-анал "Г+Г"
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04.10.2022 20:43
+93
Пес чітко показав своє ставлення до марафону!
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04.10.2022 20:45
+83
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04.10.2022 20:47
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Жизнєнна !!!
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04.10.2022 22:04 Відповісти
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04.10.2022 22:06 Відповісти
Символ преЗЕдента - довбень що грає хєром на піаніно, символ Ги+Ги - собачка що гидить на стіл ведучої у прямому ефірі... а все це разом - антиукраїнське та антидержавне лайно, яке дискредитує та принижує тих, хто все це дивиться й вважає це припустимим... Український народ мусить весь цей антиукраїнський непотреб викинути назавжди з української влади (законодавчої та виконавчої), інакше ця потолоч зруйнує Українську Державу зсередини, як той шашіль руйнує віковий дуб ...
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04.10.2022 22:15 Відповісти
Давно насрав і не дивлюся))
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04.10.2022 22:16 Відповісти
І правильно робите.
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05.10.2022 09:55 Відповісти
А ще хтось дивиться дерьмомарофон????
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04.10.2022 22:28 Відповісти
Недарма кажуть, що думки матеріальні ))
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04.10.2022 22:29 Відповісти
Ну ось вам і апогей цього ************.
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04.10.2022 22:32 Відповісти
Собачка виклала все що думає про Зєлємарафон і Бенін г+г
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04.10.2022 22:34 Відповісти
Бідолашне налякане цуценя.
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04.10.2022 22:37 Відповісти
Тошо. Наразі 1+1 стало офіційно - гімно+гімно?
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04.10.2022 22:39 Відповісти
нормальная реакция на Г+Г, сам всегда так делаю ))))
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04.10.2022 22:41 Відповісти
Г+Г
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04.10.2022 22:44 Відповісти
а купа така шо не перескочеш
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04.10.2022 22:48 Відповісти
Правильна собака!
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04.10.2022 22:54 Відповісти
А що це за дебільне слово "нахезало"?

Втім, за нормальних обставин пес ні в прямому ефірі не мав би бути, ані тим більше на столі, а навіть як насрав, то не треба це тиражувати і вибачитися.

Але що тут сказати, юдин+юдин законодавці моди....
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04.10.2022 23:00 Відповісти
Не на часі Бутусову- за нього сказав песик , злість від вас -то значить попала новина в ціл
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04.10.2022 23:49 Відповісти
Пес просто висловив думку багатьох - "с.р.а.т.и я хотів(ла) на цей ваш земарафон"!
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04.10.2022 23:13 Відповісти
від славетної Революції 2013-14років та Великої Війни за Незалежність ми дожили до часу, коли єдина жива істота, яка може правдиво - й наглядно - описати єство ******** влади - це милий песик в етері зеленого маратону...
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04.10.2022 23:14 Відповісти
Виклав всю правду,😀
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04.10.2022 23:28 Відповісти
Шкода що не мосєйчучці в її чорний рот насрав песик!
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04.10.2022 23:48 Відповісти
Пуговка промовисто насрала їм на стіл 🤣🤣🤣
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04.10.2022 23:50 Відповісти
Значить, після Зеленського Г+Г буде піарити Пуговку на посаду президента України.
Анітрохи не здивуюся...
А в другому турі будуть два кандидати, - пес Патрон проти Пуговки.

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05.10.2022 15:57 Відповісти
Дякуємо Пуговкє за висловлене чітке ставлення до провладного телемарафону.
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04.10.2022 23:58 Відповісти
Наразі у земарафоні форма об'єдналась із змістом "гімно собаче"
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05.10.2022 00:19 Відповісти
Не здивуюся, якщо те все було сплановано!
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05.10.2022 00:33 Відповісти
Дуже пізнавальна новина. Тепер дочекатися би таких самих від ведучих...
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05.10.2022 00:40 Відповісти
Это просто зачЬОтный трэш на ТСН... лайно невз звичайне, от приспособленцев.
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05.10.2022 00:51 Відповісти
А все говорят об однобокости подачи материала в марафоне... Экскрементально до шедевральности.
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05.10.2022 00:56 Відповісти
Не хватает тока драйва, бо песыку нужно было еще выпорожныты сечового мiхура, та поковзатись в танце презрения. Зато , кто еще не видел... увидел (горбатого пэсыка)...
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05.10.2022 00:59 Відповісти
Собираются пригласить слонёнка.
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05.10.2022 01:32 Відповісти
Уявіть собі - 2014-ий ,гаряча фаза, сотні загиблих за добу , тисячі полонених, мільйони біженців, падають бомби і ракети. А в прямому ефірі провладних телеканалів вам показують , як на стіл сре собака . Недорогенькі вже б мітингували і вимагали відставки Верховного. А зараз тиша...
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05.10.2022 01:56 Відповісти
Котособачниці - Прицюцькуваті на всю голову. Навіть у мирний час.
Курва, нема про що в етері говорити більше?!
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05.10.2022 02:12 Відповісти
Вот всё, шо надо знать о телемарофоне новын вид ЗЕгнид. Лайно собаче
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05.10.2022 05:25 Відповісти
контент повністю відповідає назві каналу! ХАХАХАХААХА!
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05.10.2022 06:44 Відповісти
НовоПатрон мінувальник !
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05.10.2022 07:10 Відповісти
Що у мусійчучки на язику , собака наглядно показала.
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05.10.2022 08:09 Відповісти
Всі їхні так звані єдині новини - це повне гімно
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05.10.2022 08:19 Відповісти
Марафон *******
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05.10.2022 09:03 Відповісти
Собачка наглядно показала своє відношення до так званого телемарафону в цілому і до каналу 1+1 в тому числі. До речі, більшість українців згідні з собачкою...
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05.10.2022 12:16 Відповісти
НАВІТЬ СОБАКА РОЗУМІЄ ЩО ТАКЕ ТЕЛЕМАРАФОН ВІД Зе ВЛАДИ
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07.10.2022 14:59 Відповісти
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