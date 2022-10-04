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Собака здійснив акт дефекації в прямому ефірі телемарафону. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Під час телемарафону собака на прізвисько Пуговка здійснив акт дефекації в прямому ефірі.
Відповідне відео розмістила на своєму YouTube-каналі Телевізійна служба новини (ТСН), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інститут масової інформацуії.
Ведучі та гостя – зоозахисниця Софія Данілова – саме почали говорити про те, що відбувається з тваринами під час війни.
Ведучі, як виявилося, були готовими й до такого розвитку подій. Тож, коли Пуговка зробила "свою справу", вони дістали паперові серветки, а пані Софія, зі словами "Дитина розхвилювалася", витерла стіл.
"Тепер пропоную попити водички", – запропонував ведучий.
Ведуча повідомила, що, зателефонувавши за номером на екрані, можна прихистити Пуговку.
Топ коментарі
+148 Tau Of Ceti e9c2fe57
показати весь коментар04.10.2022 20:43
+93 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар04.10.2022 20:45
+83 Перехватчик
показати весь коментар04.10.2022 20:47
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Будь ласка, зачекайте...
Втім, за нормальних обставин пес ні в прямому ефірі не мав би бути, ані тим більше на столі, а навіть як насрав, то не треба це тиражувати і вибачитися.
Але що тут сказати, юдин+юдин законодавці моди....
Анітрохи не здивуюся...
А в другому турі будуть два кандидати, - пес Патрон проти Пуговки.
Курва, нема про що в етері говорити більше?!