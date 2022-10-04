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Росіяни тиждень тримали в полоні, а потім депортували з окупованих територій двох жінок за спротив проведенню псевдореферендумів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти тиждень тримали в полоні, а потім депортували з окупованих територій України двох громадянок України Юлію Браілко та Маргариту Суботіну через те, що вони чинили спротив проведенню псевдореферендумів. Жінки знімали членів "виборчої комісії", які ходили по дворах, і викладали ці фото в місцевих пабліках. Наразі жінки у Запоріжжі. Їх поселили до гуртожитку. Журналістка просить про допомогу для них.

Про це розповіла журналістка Ірина Ромалійська, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, двум відчайдушним та неймовірно сміливим жінкам потрібна допомога. Юлія Браілко та Маргарита Суботіна в окупації (!!!) під час "референдумів" чинили спротив.

Ці відео виклали самі окупанти. Тут вони зачитують свій "вирок" двом жінкам. Вони там запровадили новий вид знущань - "депортація" (що за Женевськими конвенціями, до речі, є окремим воєнним злочином). Самі жінки відмовляються говорити з журналістами, тому переказую зі слів інших людей.

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Під час т.зв. "референдумів" жінки знімали членів "виборчої комісії", які ходили по дворах, і викладали начебто ці фото в місцевих пабліках. В невеликих містечках та селах не складно, маючи фото, зрозуміти, де саме воно було зроблено. Так їх і вичислили. Прийшли до їхніх домівок з обшуками. В одній знайшли ноут, на якому були не видалені файли зі зйомками пересування російської техніки. В іншої - наче нічого взагалі не знайшли. Обох забрали. Майже тиждень тримали в "міліції". Знаю, що коли одну забирали, то вдарили прикладом по голові. Що відбувалося за той тиждень в тих катівнях, не знаю.

Але минулого тижня їх в мішках на голові вивезли до Василівки (це єдина така шийка, через яку можна виїжджати з окупованих територій Півдня), там оце шоу, яке ви бачите на відео, і було знято. Жінкам зачитали так званий вирок. Звинуватили в "дискредитации" окупантів та "дестабилизации социально-политической ситуации". Міра покарання - депортація.

Жінки готувалися до розстрілу, бо побачили позаду траншею. Запитали. Їм сказали, що вони можуть йти. А якщо за 20 хвилин побачать спини, то будуть стріляти в спини.

Жінки йшли, куди їм показали. До "сірої зони". Потім їх зупинили місцеві. Повідомили, що ті фактично йдуть на мінні поля. Забрали та відвезли до Запоріжжя.

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Зараз ці сміливи жінки вже в Запоріжжі, їх поселили в гуртожиток. Але. Вони - без грошей, без карток, без телефонів, без одягу, без взуття, без дому, без нічого. Як ви розумієте, зараз гроші потрібно на все. Тому.

От моя картка Приват: 5457082228387523

А я вже знайшла, як гроші передати їм.

Давайте подякуємо їм за їхню боротьбу в окупації", - закликала Ромалійська.
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Топ коментарі
+13
Жінкам-респект.Кацапські свині-дуже скоро вас всіх депортують в радной запарєбрікавий свінарнік в мєшках по частям,єслі собєрут...
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04.10.2022 21:10
+8
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04.10.2022 21:04
+8
Ну шож, тепер ми знаємо процедуру, як будемо переселяти свинопсів з Білогороду, Курська, Брянську, Таганрогу та Ростову - ЗА УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ!!!
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04.10.2022 21:34
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04.10.2022 21:04 Відповісти
Надто скидається на конспиративну легенду. Потрібно перевірити.
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04.10.2022 21:06 Відповісти
Допоможемо усім миром, нам не вперше. Привітаємо з тим, що вижили. Помстимося !
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04.10.2022 21:10 Відповісти
Жінкам-респект.Кацапські свині-дуже скоро вас всіх депортують в радной запарєбрікавий свінарнік в мєшках по частям,єслі собєрут...
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04.10.2022 21:10 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 4410037540
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04.10.2022 21:27 Відповісти
Ну шож, тепер ми знаємо процедуру, як будемо переселяти свинопсів з Білогороду, Курська, Брянську, Таганрогу та Ростову - ЗА УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ!!!
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04.10.2022 21:34 Відповісти
Шото здесь не то
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04.10.2022 21:34 Відповісти
не думаю , що на такому шанованому порталі як цензор друкують неперевірену інформацію і щоб хтось ще й наживався на цьому в даному випадку
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04.10.2022 21:47 Відповісти
Это личное. Не обращайте внимания
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04.10.2022 22:06 Відповісти
трохи грошей вже перекинув.
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04.10.2022 21:41 Відповісти
Прикольно вони їх відправили на мінне поле.
Кацапи кончені.
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04.10.2022 21:48 Відповісти
Зараз ці сміливи жінки вже в Запоріжжі, їх поселили в гуртожиток. Не получилось у орков выдворить женщин из запорожской области. Потому что они остались в самом центре Запорожья, а орки где то в полях....
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04.10.2022 21:54 Відповісти
Верещук їх мабуть, додому забере до себе або безумна чи катлета!!,
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04.10.2022 21:56 Відповісти
емблет зкрыл, скот...
Думает,спрятался
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04.10.2022 22:36 Відповісти
Твари тупые, за пределы Запорожской области, куда ***, в пределы свободной Запорозской области!? Когда это говно будет ластами светить, не таки его надо поймать, и потом он про приделы всех областей должен узнать!
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05.10.2022 03:46 Відповісти
Я б з задоволенням прочитав смертний вирок матері цього покидька та відправив її у тайгу до медведів та вовків.
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05.10.2022 17:05 Відповісти
 
 