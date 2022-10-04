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війна (56511) жінки (486) ЗСУ (5717) Залужний (588)

ЗСУ долають не тільки ворога, а й стереотипи щодо жінок в армії, - Залужний показав ролик. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що сучасні Збройні сили долають не тільки ворога, а й стереотипи щодо ролі жінок в армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на його сторінці у Фейсбуці.

"Жінка на кораблі до біди - це упередження. Сучасні Збройні Сили долають не тільки ворога, а й стереотипи. Ми змінюємо суспільство, адже його кращі представники сьогодні - у наших лавах. Разом до Перемоги!" - прокоментував Залужний відео.

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Він у рубриці "Україна_тримається_на_наших_плечах" оприлюднив відео інтерв’ю молодої дівчини, яка власним прикладом довела, що звертати увагу на забобони не варто.
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Топ коментарі
+26
Українські жінки-найкращі у світі...
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04.10.2022 21:34
+18
Адже й чоловіки у нас найкращі у світі..
І діти теж найкращі - допомагають ЗСУ нарівні з дорослими.
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04.10.2022 21:40
+11
Орден - в студию !!!
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04.10.2022 21:45
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Українські жінки-найкращі у світі...
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04.10.2022 21:34 Відповісти
Адже й чоловіки у нас найкращі у світі..
І діти теж найкращі - допомагають ЗСУ нарівні з дорослими.
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04.10.2022 21:40 Відповісти
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04.10.2022 21:34 Відповісти
Орден - в студию !!!
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04.10.2022 21:45 Відповісти
Тут зламаються хіба чиїсь сторонні стереотипи щодо ролі українських жінок.
Нема і не буде української сім'ї, де б не верховодила жінка. Хто навіть зі старих українців подивується жінці-начальнику?
Найглибинніша причина в тому, що у східних словян найдовше затримавсь матріархат. Звідси - і мати-сира земля, мати-Батьківщина, підвищений, ніж у решті християн, культ Богородиці і т. і.
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04.10.2022 21:43 Відповісти
Яке з викладених мною положень цим теперка нейтралізовано?
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04.10.2022 21:53 Відповісти
досвидания свинорус...!
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04.10.2022 21:56 Відповісти
жінки верховодять лише на кацапіі, бо там чоловік п'є, а жінка коня на скаку зупиняє, або ублажає на сєновалі барчуків, знов таки задля здобутку. В нашому єпосу нема культа альфа-жінок.
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04.10.2022 23:08 Відповісти
Так от чому довелося затопити всі наші військові кораблі , серед екіпажів з'явилися жінки .От і не вір після цього в забобони ))
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04.10.2022 21:46 Відповісти
Нажаль, це поодинокі випадки...
У нас на 2830 особового складу тільки 33 жінки, та й ті здебільшого в штабі сидять або медики. На "нулі" вкрай не вистачає бойових медиків, але бажаючих там допомогати жінок чомусь немає. Оператори дронів, ППО та ще безліч спеціальностей, де вони могли допомогти армії, але вони кращє поїдуть за кордон за виплатами. За 4 місяці саме на фронті, тільки лічені рази бачив жінок-медиків, а так здебільшого волонтерок. Ось таке "рівноправ'я".

P.S. Жінок з неповнолітніми дітьми це не стосується.
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04.10.2022 21:48 Відповісти
Adolf Hitler 8f1b3fcb

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04.10.2022 21:54 Відповісти
не тебе ********* об этом рассуждать...
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04.10.2022 21:59 Відповісти
свежевылупленное, ну ты и мразота...
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04.10.2022 22:01 Відповісти
Цікаво, що основна маса жінок у рядах ЗСУ - не маститі феміністки, а звичайні дівчата з сіл та малих містечок.
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04.10.2022 21:53 Відповісти
.
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04.10.2022 21:55 Відповісти
Це не стереотипи,жінки в більшості фізично слабкіші.Навіть по професіях,то більшість жінок не обере технічні спеціальності.
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04.10.2022 21:56 Відповісти
більшість жінок не обере технічні спеціальності.

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04.10.2022 22:05 Відповісти
А про льотчиць американок ,які літають на винищувачах ,чули?
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04.10.2022 22:54 Відповісти
Навіть бачив.
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04.10.2022 22:56 Відповісти
.
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04.10.2022 21:57 Відповісти
"Мені їх взагалі не шкода" - дуже вірний висновок цього сержанта щодо русні.
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04.10.2022 22:04 Відповісти
От би ще стереотипну проблему форми для жінок у війську подолати, щоб ті не перешивали видану, більшу на декілька розмірів....
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04.10.2022 22:33 Відповісти
-- А правда, что все войны из-за женщин? --
-- Правда, понарожают идиотов! -- Ф. Раневська. Жарт!
Війна, не для жінок! А у военій формі, жінка краще виглядає у рольових іграх! Але схиляюсь перед усіма жінками, які захищають свою родину, хату, країну, у формі чи ні, немає різниці!
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04.10.2022 22:40 Відповісти
vony vzhe bez vas vyrishyly sho yim treba, a sho ne dlya zhinok. Ne suyte nosa
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05.10.2022 02:15 Відповісти
Просто залишу це тут.

Окрім поціновувачок "гвоздік" є такі, що ******* "піони".

Ще трохи тридцять п'ятої ОБрМП .
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04.10.2022 23:35 Відповісти
У НАС ЩО ІЗРАЇЛЬ, ЧОМУ ЖІНКИ ПОВИННІ ЗАМІНЯТИ ЧОЛОВІКІВ КОЛИ ЇХ БАГАТО ТИНЯЮТЬСЯ ПО МІСТАМ БЕЗ РОБОТИ ⁉️
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05.10.2022 00:45 Відповісти
Нам життєво важливо тепер стати Ізраїлем, українським. І Моссад створити український, бо є для чого і для кого...ми просто приречені стати європейским Ізраілем, маючи такого "сусіда"
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05.10.2022 06:12 Відповісти
Не плутайте наслідки з причиною. Причина служби жінок в армії Ізраілю це його мізерне населення. Причина служби жінок в армії України це неправильна політика держави у питаннях виховання патріотизму і питаннях фінансування армії. Гендерна політика тут шоб замилити очі Заходу і сказати що у нас жінки рівні з чоловіками в армії в той час коли здорові молоді тєльци мажорять по всім містам України в нічних клубах.
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05.10.2022 14:12 Відповісти
Две дочки отслужили в ЦАХАЛе ,но далеко не в боевых частях.
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05.10.2022 06:41 Відповісти
Именно в тыловых подразделениях женщинам и место,а не на передовой
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05.10.2022 08:44 Відповісти
Правильно. Бо Ізраїль береже своїх жінок!
Жінка - основа нації.
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05.10.2022 15:27 Відповісти
 
 