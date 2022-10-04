19 151 33
ЗСУ долають не тільки ворога, а й стереотипи щодо жінок в армії, - Залужний показав ролик. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що сучасні Збройні сили долають не тільки ворога, а й стереотипи щодо ролі жінок в армії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на його сторінці у Фейсбуці.
"Жінка на кораблі до біди - це упередження. Сучасні Збройні Сили долають не тільки ворога, а й стереотипи. Ми змінюємо суспільство, адже його кращі представники сьогодні - у наших лавах. Разом до Перемоги!" - прокоментував Залужний відео.
Він у рубриці "Україна_тримається_на_наших_плечах" оприлюднив відео інтерв’ю молодої дівчини, яка власним прикладом довела, що звертати увагу на забобони не варто.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.10.2022 21:34
+18 Нина Карпенко
показати весь коментар04.10.2022 21:40
+11 Дмитрий Брынза
показати весь коментар04.10.2022 21:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
І діти теж найкращі - допомагають ЗСУ нарівні з дорослими.
Нема і не буде української сім'ї, де б не верховодила жінка. Хто навіть зі старих українців подивується жінці-начальнику?
Найглибинніша причина в тому, що у східних словян найдовше затримавсь матріархат. Звідси - і мати-сира земля, мати-Батьківщина, підвищений, ніж у решті християн, культ Богородиці і т. і.
У нас на 2830 особового складу тільки 33 жінки, та й ті здебільшого в штабі сидять або медики. На "нулі" вкрай не вистачає бойових медиків, але бажаючих там допомогати жінок чомусь немає. Оператори дронів, ППО та ще безліч спеціальностей, де вони могли допомогти армії, але вони кращє поїдуть за кордон за виплатами. За 4 місяці саме на фронті, тільки лічені рази бачив жінок-медиків, а так здебільшого волонтерок. Ось таке "рівноправ'я".
P.S. Жінок з неповнолітніми дітьми це не стосується.
-- Правда, понарожают идиотов! -- Ф. Раневська. Жарт!
Війна, не для жінок! А у военій формі, жінка краще виглядає у рольових іграх! Але схиляюсь перед усіма жінками, які захищають свою родину, хату, країну, у формі чи ні, немає різниці!
Окрім поціновувачок "гвоздік" є такі, що ******* "піони".
Ще трохи тридцять п'ятої ОБрМП .
Жінка - основа нації.