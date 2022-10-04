"Когда мы отступаем - мы идём вперёд", - зрадник Стремоусов розповів про тактику армії РФ на Херсонщині. ВIДЕО

Він це сказав у прямому етері на російському пропагандистському каналі "Россия 24".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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