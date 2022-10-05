На Херсонщині визволені від окупантів та стабілізовані 8 населених пунктів, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 223 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маємо хороші новини з передової.

Перше: українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом.

Зокрема, з військових зведень із Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік...

Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - сказав Зеленський.

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