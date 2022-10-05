"Чей Крым? Чей Донбасс?": У Казахстані росіян вчать правильно відповідати на питання. ВIДЕО

У Казахстані місцевий чоловік перестрів росіянина і завзято намагався довідатися у нього, чий Крим та Донбас.

Відповідне відео активно поширюється в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що він не лише запитував у росіянина, чий Крим та Донбас, а ще й добряче надавав йому стусанів.

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