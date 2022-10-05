"Чей Крым? Чей Донбасс?": У Казахстані росіян вчать правильно відповідати на питання. ВIДЕО
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У Казахстані місцевий чоловік перестрів росіянина і завзято намагався довідатися у нього, чий Крим та Донбас.
Відповідне відео активно поширюється в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що він не лише запитував у росіянина, чий Крим та Донбас, а ще й добряче надавав йому стусанів.
Топ коментарі
+68 Роман Шишацкий
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+41 Sophia-Maria Duglass
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+40 Доктор Зорге
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Астрахань чей - Украины!
Які ж вони кінчені, тупі довбодятли!
А новости из русского ящика
Декоммунизация не было
грімпенські трясовиниказхські степи в години , коли сонце вже сіло.
кубань не українська.
щоправда, і не російська.
там були народи до заселення запорожцями за наказом катерини.
от отих народів і кубань.
черкеськеська, чи як там.
- Казахстана.
- Ти что, далпайоп?!
Рахмет, досим!