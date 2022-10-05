Унікальні кадри переправи українських бійців через річку. ВIДЕО

В мережі опубліковані унікальні кадри переправи українських воїнів через річку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що підрозділ українських бійців налагодив своєрідну канатну переправу і долав водну перешкоду, зв'язавши гумові човни.

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