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Унікальні кадри переправи українських бійців через річку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковані унікальні кадри переправи українських воїнів через річку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що підрозділ українських бійців налагодив своєрідну канатну переправу і долав водну перешкоду, зв'язавши гумові човни.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+44
Настрой бойцов, выше всяких похвал.
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05.10.2022 09:56
+24
Молодці хлопці з гумором, чмобіки п'яні з мест не столь удальоних могли своїм хіба що ззаду ножа встромити.
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05.10.2022 09:59
+20
Наші воіни , навіть в таких важких умовах , не втратили почуття гумору -
лоскотанням ноги бійцю з голою ногою 👍🏼👍🏼👍🏼😂
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05.10.2022 10:20
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05.10.2022 09:51 Відповісти
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05.10.2022 09:54 Відповісти
Норм .
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05.10.2022 09:56 Відповісти
Настрой бойцов, выше всяких похвал.
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05.10.2022 09:56 Відповісти
Позитивно ))
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05.10.2022 10:34 Відповісти
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05.10.2022 09:57 Відповісти
Молодці хлопці з гумором, чмобіки п'яні з мест не столь удальоних могли своїм хіба що ззаду ножа встромити.
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05.10.2022 09:59 Відповісти
ех, не дарма в нас роблять такі гарні колібрі, барки, акваманії та інші чудові пвх човники...
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05.10.2022 10:03 Відповісти
ne darma i radianska armija deržalasj desiatiletijami na Ukrainskix raketax.
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06.10.2022 00:49 Відповісти
God bless you!
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05.10.2022 10:04 Відповісти
Нагадує полювання на зайців скіфів перед битвою з персами.
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05.10.2022 10:15 Відповісти
👍👍
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05.10.2022 10:16 Відповісти
Наші воіни , навіть в таких важких умовах , не втратили почуття гумору -
лоскотанням ноги бійцю з голою ногою 👍🏼👍🏼👍🏼😂
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05.10.2022 10:20 Відповісти
У наших воiнiв навiть п,яти гарни!
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05.10.2022 10:55 Відповісти
Хлопці риболовці,
козацького роду,
візьміть мене на той човен,
перевезіть через воду.

Ми б тя перевезли,
щоб хвиля не била,
якби б твоя стара мати,
за тобой не тужила...
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05.10.2022 10:23 Відповісти
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05.10.2022 12:02 Відповісти
А де другий черевик?
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05.10.2022 12:05 Відповісти
Встрял в морду чмобика
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05.10.2022 12:15 Відповісти
Ахилесова пяточка!
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05.10.2022 12:15 Відповісти
😠
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05.10.2022 12:58 Відповісти
Если бы это была пяточка нашей красуни, то остальные воины бежали бы по воде яко по суху.
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05.10.2022 12:17 Відповісти
Дорогі наші котики, найкращі, найхоробріші, найпозитивніші - пишаємось вами! Слава нашим воїнам! Слава ЗСУ!
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06.10.2022 17:46 Відповісти
 
 