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Унікальні кадри переправи українських бійців через річку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковані унікальні кадри переправи українських воїнів через річку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що підрозділ українських бійців налагодив своєрідну канатну переправу і долав водну перешкоду, зв'язавши гумові човни.
Топ коментарі
+44 Дмитрий Курепин
показати весь коментар05.10.2022 09:56
+24 Petrov Viktor
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+20 Amber
показати весь коментар05.10.2022 10:20
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Будь ласка, зачекайте...
лоскотанням ноги бійцю з голою ногою 👍🏼👍🏼👍🏼😂
козацького роду,
візьміть мене на той човен,
перевезіть через воду.
Ми б тя перевезли,
щоб хвиля не била,
якби б твоя стара мати,
за тобой не тужила...