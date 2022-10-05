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"Лише за останні дні ворог втратив понад 10 одиниць техніки і багато особового складу", - репортаж із Авдіївки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
За кілька останніх днів окупанти втратили в районі Авдіївки понад 10 одиниць броньованої техніки та чимало особового складу.
Про це йдеться у репортажі Михайла Ухмана з Авдіївки, інформує Цензор.НЕТ.
"Так зараз виглядає Авдіївка. Тут тривають важкі бої з окупантами", - йдеться у сюжеті.
У відео також демонструється, як місцеві, що не встигли чи не забажали евакуюватися, готують собі їжу та як виживають в умовах постійних обстрілів.
Один із захисників України, який наразі веде бої з окупантами в районі Авдіївки, повідомив що за останні дні ворог втратив понад 10 одиниць техніки і багато особового складу. За його словами, противник деморалізований та відмовляється йти у наступ.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар05.10.2022 10:01 Відповісти Мені подобається 5
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