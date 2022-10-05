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"Лише за останні дні ворог втратив понад 10 одиниць техніки і багато особового складу", - репортаж із Авдіївки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За кілька останніх днів окупанти втратили в районі Авдіївки понад 10 одиниць броньованої техніки та чимало особового складу.

Про це йдеться у репортажі Михайла Ухмана з Авдіївки, інформує Цензор.НЕТ.

"Так зараз виглядає Авдіївка. Тут тривають важкі бої з окупантами", - йдеться у сюжеті.

У відео також демонструється, як місцеві, що не встигли чи не забажали евакуюватися, готують собі їжу та як виживають в умовах постійних обстрілів.

Один із захисників України, який наразі веде бої з окупантами в районі Авдіївки, повідомив що за останні дні ворог втратив понад 10 одиниць техніки і багато особового складу. За його словами, противник деморалізований та відмовляється йти у наступ.

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Автор: Ірина Дашківська
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Авдіївка вистояла в 2014 ,то вистоїть і сьогодні. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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05.10.2022 10:01 Відповісти
 
 