Ворожу вантажівку з боєприпасами та БМП-1 затрофеїли бійці ССО на Харківщині. ВIДЕО
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Бійці ССО захопили ворожий КаМАЗ з боєприпасами та бронемашину БМП-1 на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі своїми трофеями бійці опублікували у соцмережах.
"Ворожий КАМАЗ, набитий боєприпасами - такий трофей захопила одна з бойових груп ССО України на Харківщині. Ще одним трофеєм стала БМП-1 противника. Уся зброя піде на користь Сил оборони України і працюватиме на Перемогу над російським агресором", - пишуть воїни у коментарі до відео.
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Бо ця новина таки підтверджується, хоча і не розголошується кількисть захоплених снарядів!