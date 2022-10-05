УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8338 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
9 674 9
війна (56581) Харківщина (4286) трофеї (171)

Ворожу вантажівку з боєприпасами та БМП-1 затрофеїли бійці ССО на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці ССО захопили ворожий КаМАЗ з боєприпасами та бронемашину БМП-1 на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зі своїми трофеями бійці опублікували у соцмережах.

"Ворожий КАМАЗ, набитий боєприпасами - такий трофей захопила одна з бойових груп ССО України на Харківщині. Ще одним трофеєм стала БМП-1 противника. Уся зброя піде на користь Сил оборони України і працюватиме на Перемогу над російським агресором", - пишуть воїни у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Британська бронемашина Wolfhound тягне трофейний російський БТР-82A. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вері гут!
показати весь коментар
05.10.2022 10:22 Відповісти
Парадно ))
показати весь коментар
05.10.2022 10:36 Відповісти
Треба брати )) Молодці хлопці, слава Україні!
показати весь коментар
05.10.2022 10:37 Відповісти
Лендлиз. Американцы в ****
показати весь коментар
05.10.2022 11:24 Відповісти
Іван Яковина каже, що в одному захопленому складі наші бійці знайшли високоточні коректуємі 152-мм снаряди "Краснопіль", які наводяться по лазерному промені. Кожен такие снаряд коштує $35 тис., а всього їх на цьому складі на мілліони.
показати весь коментар
05.10.2022 12:00 Відповісти
Яковина, кажуть - "ще той брехун"! "Молодший брат Арестовича"!
показати весь коментар
05.10.2022 12:55 Відповісти
А є якісь приклади його брехні?

Бо ця новина таки підтверджується, хоча і не розголошується кількисть захоплених снарядів!
показати весь коментар
05.10.2022 13:10 Відповісти
Я ж написав "кажуть" Писали люди, яких я вважаю "заслуговуючими довіри" Однак це їх думка, а не моя А якщо дійсно ці снаряди захоплені - то добре! (у гітлерівців за подібне відправляли у "штрафбат" Макартур і Монтгомері згадують у листуванні про спеціальний циркуляр вермахту, де застерігалося проти втрат протитанкових кумулятивних *********** та потрапляння їх в руки противника )
показати весь коментар
05.10.2022 13:35 Відповісти
Итого: БМП -1, грузовик с боеприпасами - 1.
показати весь коментар
05.10.2022 13:07 Відповісти
 
 