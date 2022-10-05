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Підрозділ української піхоти веде бій з російськими окупантами на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни опублікували відеозапис фрагментів бою з окупантами на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно групу українських піхотинців, які рухаються вперед за підтримки кількох бронемашин. На відео лунають постріли та видно ворожі прильоти.
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