Підрозділ української піхоти веде бій з російськими окупантами на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни опублікували відеозапис фрагментів бою з окупантами на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно групу українських піхотинців, які рухаються вперед за підтримки кількох бронемашин. На відео лунають постріли та видно ворожі прильоти.

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