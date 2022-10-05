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Підрозділ української піхоти веде бій з російськими окупантами на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни опублікували відеозапис фрагментів бою з окупантами на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно групу українських піхотинців, які рухаються вперед за підтримки кількох бронемашин. На відео лунають постріли та видно ворожі прильоти. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+41
Героі .
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05.10.2022 10:55
+33
десь там наша 128 б'ється , бережи вас Боже ! повертайтесь цілі і здорові !
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05.10.2022 11:03
+23
Слава Героям! Які люди..
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05.10.2022 11:08
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Героі .
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05.10.2022 10:55 Відповісти
****** паРашню !!!!!
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05.10.2022 13:13 Відповісти
В москалів вже лажа з танками, наші йдуть як німці в 1941.
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05.10.2022 11:01 Відповісти
десь там наша 128 б'ється , бережи вас Боже ! повертайтесь цілі і здорові !
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05.10.2022 11:03 Відповісти
Слава Героям! Які люди..
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05.10.2022 11:08 Відповісти
Там була машинка від Mad Max?
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05.10.2022 11:08 Відповісти
Слава ЗСУ!Бережи вас Господь нашi дорогi мужнi воiни.
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05.10.2022 11:12 Відповісти
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05.10.2022 11:18 Відповісти
Багги с пулеметом - агонь
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05.10.2022 11:21 Відповісти
Копія МГ-42 на баггві, мені до вподоби.
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05.10.2022 11:53 Відповісти
MG3
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05.10.2022 13:29 Відповісти
в степи ***** наступать, негде спрятаться
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05.10.2022 13:15 Відповісти
В такой обстановке очень нужны танки."Абрамсы" враз бы оркоборону проломили...Но у дяди Сэма другие виды на них
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05.10.2022 15:08 Відповісти
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05.10.2022 15:36 Відповісти
Фэйрчайлд Рипаблик A-10 «Тандерболт» II - американский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей.
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05.10.2022 15:37 Відповісти
Слава войнам Украины
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05.10.2022 15:34 Відповісти
 
 